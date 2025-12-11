Per i servizi finanziari, oggi è già domani

"Ci sono tre tecnologie esponenziali che trasformeranno tutto ciò che stai facendo", ha affermato Shanker Ramamurthy, IBM Managing Partner for Global Banking & Financial Markets, parlando a un pubblico affollato al Financial Services Leadership Exchange, tenutosi la scorsa settimana presso lo Yale Club of New York. "Le penso in termini di 'ieri e oggi', 'oggi e domani' e 'domani e dopodomani'. Ieri e oggi è l'hybrid cloud. Oggi e domani è l'AI e l'AI generativa. Domani e dopodomani è il quantum". Le società di servizi finanziari sono pronte? Sulla base degli interventi di Ramamurthy e di altri relatori presenti all'evento, sembra che queste aziende non abbiano molto tempo per un dibattito esistenziale, perché domani è effettivamente già oggi.
"Cosa devono fare i vincitori per prosperare in questa nuova era di AI eAI generativa?" ha chiesto. Fino a circa un decennio fa, ha spiegato Ramamurthy, la prassi normale per molte aziende era che "il [team esecutivo] stabilisse una strategia aziendale e poi la tecnologia intervenisse per supportare tale strategia". Oggi, però, si tratta di un mondo ambidestro: "La combinazione di queste tecnologie esponenziali non si limita a informare il modello di business; la tecnologia sta effettivamente plasmando e guidando il modello di business".
Il termine "esponenziale" è spesso usato nel linguaggio quotidiano come sinonimo iperbolico di "molto", ma quando si parla di AI e Quantum, hanno affermato gli esperti IBM all'Exchange, la crescita di queste tecnologie è letteralmente esponenziale, non solo in termini di capacità, ma in termini di convenienza.
Ramamurthy ha citato un recente episodio del podcast Decoder con Nilay Patel, in cui il CEO di IBM, Arvind Krishna, ha spiegato che la riduzione accelerata dei costi nella tecnologia AI è quasi inevitabile, basandoci su schemi empirici che tutti abbiamo osservato. La legge di Moore,ovvero il fenomeno secondo cui il numero di transistor su un circuito integrato raddoppierà ogni due anni circa con un aumento minimo dei costi, è stata confermata, ha osservato Krishna, negli ultimi cinque anni della tecnologia dei semiconduttori. (Di fatto, la legge di Moore è stata costantemente accurata fin dalla coniazione del termine nel 1965.)
"Gli importi di capitale impegnati (per l'AI) ammontano a migliaia di miliardi? È assolutamente vero", ha affermato Krishna nel podcast. "Ma in un arco di cinque anni, probabilmente otterremo un vantaggio di 10 volte nella funzionalità dei semiconduttori puri. Quindi otterremo 10 volte di più dal punto di vista della progettazione e 10 volte di più dal lato software. Se metti insieme queste tre decine, il prezzo è 1000 volte più economico".
Ramamurthy ha spiegato: "Come possiamo trarne vantaggio?" Il tempo è fondamentale e i costi sono una preoccupazione pressante per la maggior parte dei professionisti del settore bancario. “I CEO del settore bancario puntano a raggiungere tre obiettivi: aumentare i ricavi, ottimizzare i costi e gestire il rischio e la conformità normativa. A proposito, sappiamo tutti che i rapporti costi-ricavi nel settore bancario sono rimasti saldamente bloccati. Negli Stati Uniti, la percentuale è vicina al 62%".
"Gestire questi tre obiettivi concorrenti è estremamente difficile", ha affermato, "e ogni paio di decenni, quasi come un orologio, assistiamo a crisi bancarie in tutto il mondo. In genere, è perché uno di questi tre tende a essere focalizzato in modo non ottimale".
Quindi, cosa dovrebbe fare un leader dei servizi finanziari?
"Le banche nei mercati maturi hanno un problema", ha affermato. “Investono in tecnologia da decenni, ma è complessa e costosa, così come lo sono i processi e i modelli di business. La tecnologia è al servizio del business". Come si fa ad adattare questa ingombrante legacy del passato? "Dobbiamo reinventare, anziché riprogettare, il modo in cui concepiamo il front office e il middle e il back office", ha spiegato. Nel modello tradizionale, "circa due terzi delle persone, dei processi e della tecnologia tendono a concentrarsi sul middle office e sul back office, a causa della loro straordinaria complessità. L'ho chiamato il modello bancario di ieri. Il modello bancario di domani capovolgerà questa equazione".
Ciò che questo comporta, ha affermato, è "reinventare ciò che queste tecnologie esponenziali possono fare, in modo da poterci concentrare su ciò che conta davvero: i clienti, gli ecosistemi e le partnership. Si tratta di piattaforme che passano dal passato al futuro. È un viaggio che dura molti anni".
Per la maggior parte degli ultimi due decenni, ha detto Ramamurthy, gli studi sui CXO di IBM avevano dimostrato che i servizi finanziari erano avanti rispetto alla curva in termini di adozione precoce della tecnologia. L’avvento dell’AI e della gen AI ha cambiato la situazione. “È la prima volta da quando è stato condotto questo studio che la tecnologia è stata adottata in modo molto più aggressivo al di fuori dei servizi finanziari che al loro interno”, ha osservato. I motivi sono diversi: timori riguardo al rischio e alle regolamentazioni, oltre alle allucinazioni legate all’AI. Per questo motivo, alcune banche hanno adottato un approccio cauto nei confronti di questa nuova tecnologia. “All’inizio, vedevo molta più automazione back-to-front”, ha detto, e le banche stavano facendo piccoli passi. “Le banche hanno pensato: non so come funzionerà l’AI generativa, perché può avere delle allucinazioni. Farò progetti che riguardano solo i dipendenti, e non il cliente, come HR, finance, procurement e altre operazioni di back-office”. Solo allora, secondo questo approccio, le banche userebbero l’AI per il middle office “e poi, con molta attenzione e cautela, esporrò i miei clienti”, ha detto.
La strategia del futuro, ha affermato, deve essere “simultaneamente back-to-front e front-to-back”. L’approccio di ieri è “plus-AI”, ha detto; in altre parole, vedere dove gli strumenti di AI possono essere inseriti nei sistemi esistenti. Tuttavia, il futuro è AI-first, quello che IBM a volte chiama “AI-plus”. Questo significa “chiedersi come utilizzare la tecnologia e le funzionalità nel contesto dell’AI generativa per immaginare l’arte del possibile, e poi come introdurre gli esseri umani nel loop”. La differenza tra plus-AI e AI-plus è significativa, ha affermato. “Il valore economico aumenta notevolmente. Se aggiungi un po’ di AI alla tua reingegnerizzazione, ciò può aumentare la produttività di circa il 10-12%. Via via che si passa a orchestrare processi multi-agenzia con l’AI, si può sbloccare un aumento della produttività del 60-75%. Inoltre, a seconda della tolleranza al rischio della banca e dell’aggressività con cui sembra muoversi in avanti, si assisterà a una combinazione di questi aspetti”.
Queste tecnologie esponenziali, ha osservato Ramamurthy, “stanno progredendo a un ritmo che non abbiamo mai visto prima con nessuna tecnologia, non solo a memoria d’uomo, ma forse dall’inizio della rivoluzione industriale”. Questa formidabile realtà, ha detto, rappresenta sia un’opportunità che una sfida. “Ci costringe ad affrontare tre domande”, ha detto.
“Innanzitutto: la nostra strategia è abbastanza ambiziosa?” Forse no, ha detto, dato che la tecnologia ha superato i limiti di ciò che la nostra biologia ci permette di comprendere. “L’evoluzione ha progettato la mente umana solo per il cambiamento lineare, non per il cambiamento esponenziale,” ha detto. “Proviamo a capirci qualcosa. Ogni raddoppio [della potenza di calcolo] ci offre più funzionalità di tutta l’informatica dagli albori dell’informatica.
Poiché le tecnologie esponenziali avanzano più velocemente di quanto gli esseri umani possano pianificare intuitivamente, in altre parole, i leader dei servizi finanziari devono considerare se stanno pensando con abbastanza audacia a ciò che è possibile. Ha fatto un esempio: “Con queste tecnologie esponenziali messe insieme, è possibile utilizzare l’AI generativa per scrivere codice matematico quantum e risolvere problemi nella prossima frontiera”.
La seconda domanda è: “Stiamo eseguendo abbastanza velocemente? Questa è una domanda importante, soprattutto per le grandi istituzioni caratterizzate da una complessità straordinaria”. E la terza domanda: “Abbiamo ciò che serve per trasformarci dal punto di vista delle persone e del business, e dal punto di vista delle capacità? Quando tengo le mie sessioni di lavoro con i CXO delle banche di tutto il mondo, quasi tutti i team dicono di dover lavorare su questi aspetti. Le minacce sono scoraggianti, ma l’opportunità è straordinaria. Sono convinto che riusciremo a vincere questa sfida e a generare un valore incredibile nei prossimi cinque anni”.
Nel frattempo, la tecnologia del calcolo quantistico sta maturando così rapidamente che è importante che le società di servizi finanziari inizino, ha dichiarato il Dottor Scott Crowder, Vice President of IBM Quantum Adoption and Business Development, all'Exchange.
IBM è responsabile di stabilire questo ritmo veloce. "Nove anni fa, IBM ha messo un computer quantistico a cinque qubit nel cloud e ha lasciato che altre persone lo programmassero", ha affermato Crowder. Un qubit è un bit quantistico, l'unità base di informazione in un computer quantistico. IBM ha implementato oltre 85 sistemi da quel primo sistema a cinque qubit, secondo Crowder, e ora mantiene una flotta interamente composta da computer quantistici con più di 100 qubit, una scala superiore a quella a cui i computer classici possono accedere con le tecniche di forza bruta.
Contrariamente alla credenza popolare, ha affermato Crowder, far progredire il calcolo non significa solo costruire computer più veloci e più grandi. I computer Quantum danno agli sviluppatori di algoritmi accesso a operazioni matematiche che sono intrinsecamente più complesse di quelle dei computer classici. Questa matematica offre la possibilità di risolvere in modo più efficiente le equazioni differenziali, ad esempio, il che potrebbe avere importanti applicazioni nei servizi finanziari.
Ciò che crea oggi un momento critico per il settore finanziario è la velocità con cui sta maturando il quantum, ha affermato Crowder, aggiungendo che il vantaggio quantistico, il momento in cui il quantum supera qualsiasi metodo noto che si basa solo sul calcolo classico, è previsto nei prossimi 12 mesi . Gli sviluppatori di tutto il settore stanno attivamente pubblicando e confrontando i candidati al vantaggio quantistico, con l'aiuto degli strumenti hardware e software IBM Quantum.
IBM Quantum mira a distribuire entro il 2029 il primo computer quantistico su larga scala e tollerante ai guasti, ha annunciato l'azienda nel giugno 2025. Si prevede che questo computer esegua programmi con 100.000.000 di operazioni quantistiche su 200 qubit, dando accesso a una potente suite di algoritmi che vanno ben oltre le capacità dei computer odierni. Rappresentare lo stato computazionale di un IBM Quantum Starling richiederebbe la memoria di più di un quindecillione (10^48) dei supercomputer più potenti al mondo, secondo l'annuncio.
Crowder ha detto che il suo consiglio alle società di servizi finanziari è stato quello di iniziare a creare i loro team di professionisti quantum. "Se vuoi differenziare la tua attività, fai in modo che il team inizi a esplorare gli approcci algoritmici e a integrarli nelle diverse linee di business. Perché la mia esperienza è che la combinazione tra comprensione quantistica e business è davvero l'ingrediente segreto degli algoritmi".
Vanguard, il colosso pioniere della consulenza negli investimenti, è un case study sull'importanza dell'alfabetizzazione quantistica nelle aziende di servizi finanziari. In uno studio congiunto IBM-Vanguard annunciato a settembre 2025, i ricercatori hanno esplorato come il quantum computing possa costruire portfolio ottimizzati in base a vincoli reali. Lo studio ha affrontato l'enigma di come bilanciare il rischio e il rendimento in mezzo a variabili complicate e mutevoli come i costi di transazione, i limiti normativi e il modo in cui i piccoli cambiamenti influenzano il portfolio.
Come ha detto Jon Cambras, Head of Emerging Technology Research di Vanguard, alla folla di leader finanziari presenti all'Exchange: "Con un paniere di 100 obbligazioni, se ciascuna di queste obbligazioni ha cinque variabili associate, è cinque alla centesima potenza, che è circa il numero di atomi nell'universo osservabile. Con un computer classico non ci arriverai mai". Ha spiegato come Vanguard abbia anticipato la curva nel 2023 e abbia iniziato a esplorare i casi d'uso finanziari della tecnologia quantum. "A volte puoi recuperare il ritardo con le tecnologie, a volte no. Vanguard si è resa conto che il quantum era una tecnologia di quelle in cui non volevamo svegliarci un giorno per renderci conto che era arrivata e noi non sapevamo come usare gli algoritmi e non sapevamo da dove iniziare. Quindi abbiamo voluto iniziare il viaggio presto".
