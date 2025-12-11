Per i servizi finanziari, oggi è già domani

Il termine "esponenziale" è spesso usato nel linguaggio quotidiano come sinonimo iperbolico di "molto", ma quando si parla di AI e Quantum, hanno affermato gli esperti IBM all'Exchange, la crescita di queste tecnologie è letteralmente esponenziale, non solo in termini di capacità, ma in termini di convenienza.

Ramamurthy ha citato un recente episodio del podcast Decoder con Nilay Patel, in cui il CEO di IBM, Arvind Krishna, ha spiegato che la riduzione accelerata dei costi nella tecnologia AI è quasi inevitabile, basandoci su schemi empirici che tutti abbiamo osservato. La legge di Moore,ovvero il fenomeno secondo cui il numero di transistor su un circuito integrato raddoppierà ogni due anni circa con un aumento minimo dei costi, è stata confermata, ha osservato Krishna, negli ultimi cinque anni della tecnologia dei semiconduttori. (Di fatto, la legge di Moore è stata costantemente accurata fin dalla coniazione del termine nel 1965.)

"Gli importi di capitale impegnati (per l'AI) ammontano a migliaia di miliardi? È assolutamente vero", ha affermato Krishna nel podcast. "Ma in un arco di cinque anni, probabilmente otterremo un vantaggio di 10 volte nella funzionalità dei semiconduttori puri. Quindi otterremo 10 volte di più dal punto di vista della progettazione e 10 volte di più dal lato software. Se metti insieme queste tre decine, il prezzo è 1000 volte più economico".

Ramamurthy ha spiegato: "Come possiamo trarne vantaggio?" Il tempo è fondamentale e i costi sono una preoccupazione pressante per la maggior parte dei professionisti del settore bancario. “I CEO del settore bancario puntano a raggiungere tre obiettivi: aumentare i ricavi, ottimizzare i costi e gestire il rischio e la conformità normativa. A proposito, sappiamo tutti che i rapporti costi-ricavi nel settore bancario sono rimasti saldamente bloccati. Negli Stati Uniti, la percentuale è vicina al 62%".

"Gestire questi tre obiettivi concorrenti è estremamente difficile", ha affermato, "e ogni paio di decenni, quasi come un orologio, assistiamo a crisi bancarie in tutto il mondo. In genere, è perché uno di questi tre tende a essere focalizzato in modo non ottimale".

Quindi, cosa dovrebbe fare un leader dei servizi finanziari?

"Le banche nei mercati maturi hanno un problema", ha affermato. “Investono in tecnologia da decenni, ma è complessa e costosa, così come lo sono i processi e i modelli di business. La tecnologia è al servizio del business". Come si fa ad adattare questa ingombrante legacy del passato? "Dobbiamo reinventare, anziché riprogettare, il modo in cui concepiamo il front office e il middle e il back office", ha spiegato. Nel modello tradizionale, "circa due terzi delle persone, dei processi e della tecnologia tendono a concentrarsi sul middle office e sul back office, a causa della loro straordinaria complessità. L'ho chiamato il modello bancario di ieri. Il modello bancario di domani capovolgerà questa equazione".

Ciò che questo comporta, ha affermato, è "reinventare ciò che queste tecnologie esponenziali possono fare, in modo da poterci concentrare su ciò che conta davvero: i clienti, gli ecosistemi e le partnership. Si tratta di piattaforme che passano dal passato al futuro. È un viaggio che dura molti anni".