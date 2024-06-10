Il dibattito sul divieto imposto dal governo degli Stati Uniti alle aziende di effettuare pagamenti per i ransomware è tornato alla ribalta. Recentemente, il Ransomware Task Force dell'Institute for Security and Technology ha pubblicato un promemoria sull'argomento. Il gruppo di lavoro ha dichiarato che vietare attualmente i pagamenti tramite ransomware negli Stati Uniti peggiorerà i danni per le vittime, la società e l'economia. Inoltre, le piccole imprese non possono resistere a una lunga interruzione aziendale e potrebbero chiudere dopo un attacco ransomware .

"Attualmente, la scarsità di dati disponibili indica che la maggior parte delle organizzazioni a livello globale non è ancora preparata a difendersi o a riprendersi da un attacco ransomware. Questa lacuna di preparazione rimane particolarmente problematica nei settori critici a risorse limitate che attualmente sono fortemente colpiti da attacchi ransomware, come sanità, formazione e governo," ha scritto il gruppo di lavoro nel memo.