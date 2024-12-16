L'FBI e la CISA emettono un'allerta per la messaggistica tra Android e Apple

I titoli del Washington Post lo considerano il peggior hackeraggio delle telecomunicazioni nella storia degli Stati Uniti, secondo un importante senatore della nazione. In superficie, sembra un po' melodrammatico, con solo 150 vittime identificate. Tuttavia, gli esperti prevedono che il numero di persone colpite arriverà a milioni. Warner, presidente della Senate Intelligence Committee, è arrivato addirittura ad affermare che Salt Typhoon fa sembrare Colonial Pipeline e SolarWinds "un gioco da ragazzi".

I dati raccolti durante l'attacco si dividono in due categories, ha riportato NBC. La prima includeva i registri delle chiamate che mostravano l'orario e il numero chiamato, con la maggior parte dei registri nell'area di Washington, D.C. L'altro includeva l'ascolto di chiamate in diretta di obiettivi specifici, tra cui Donald Trump e Kamala Harris.

Tuttavia, l'aspetto più preoccupante dell'attacco sono le implicazioni per la sicurezza nazionale. Richard Forno, docente principale di Informatica e Ingegneria Elettrica all'UMBC, ha spiegato su UMBC Magazine che Salt Typhoon ha compromesso i portali utilizzati dall'intelligence e dalle forze dell'ordine statunitensi. Di conseguenza, afferma che gli hacker potrebbero aver ottenuto informazioni su quali spie e informatori cinesi le agenzie di controspionaggio stavano monitorando, che quegli obiettivi possono poi usare per evitare il rilevamento.

"I funzionari statunitensi hanno affermato che molti dei modi in cui Salt Typhoon è penetrato nei suoi obiettivi sono stati legati allo sfruttamento delle debolezze esistenti nelle infrastrutture. Come ho già scritto, non implementare le best practice di base sulla cybersecurity può portare a incidenti debilitanti per le organizzazioni di tutte le dimensioni. Dato che il mondo dipende altamente dai sistemi informativi in rete, è più importante che mai mantenere programmi di cybersecurity che rendano difficile il successo degli attacchi, specialmente per infrastrutture critiche come la rete telefonica", ha scritto Forno.