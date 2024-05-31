In che modo l'Ordine Esecutivo 14028 ha influenzato finora la cybersecurity federale?

Recentemente, il Government Accountability Office degli Stati Uniti ha pubblicato un aggiornamento sui progressi dell'Ordine Esecutivo 14028: "Improving the Nation’s Cybersecurity".

Nel 2021, la Casa Bianca ha identificato 55 requisiti di leadership e supervisione che dovevano essere soddisfatti per migliorare la cybersecurity nei sistemi IT federali, con tutti i sistemi che dovevano rispettare o superare lo standard indicato. L'Ordine Esecutivo (14028) sulla cybersecurity nazionale ha elaborato le ragioni del requisito, affermando che la "prevenzione, rilevamento, valutazione e correzione degli incidenti informatici è una massima priorità ed essenziale per la sicurezza nazionale ed economica."

Inoltre, l'ordine esecutivo (EO) ha stabilito che completare questi dati è essenziale perché il governo dovrebbe essere d'esempio per incoraggiare anche il settore privato a ridurre il rischio di violazioni e attacchi alla cybersecurity.

L'EO ha designato le agenzie responsabili dell'implementazione dei requisiti: la Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) del Department of Homeland Security, il National Institute of Standards and Technology (NIST) e l'Office of Management and Budget (OMB).

I requisiti chiave di questo ordine si concentravano sulle soluzioni di cybersecurity, tra cui: