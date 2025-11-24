Le imprese possono essere creative con l'AI (se fatta bene) 

Anche i marchi storici devono affrontare un difficile equilibrio nella creazione di nuovi prodotti con l'AI. Quando il colosso dei giocattoli Mattel ha annunciato la sua partnership strategica con OpenAI all'inizio di quest'anno, i critici temevano che l'AI potesse rubare l'immaginazione dei bambini, ha dichiarato Carrie Buse, Head of Discovery for Mattel Future Lab, durante la conferenza.

Ma internamente, la partnership è vista come un'opportunità per creare nuovi giocattoli in modi altrettanto nuovi. "Abbiamo l'opportunità di fare qualcosa di allineato con i nostri valori", ha affermato. "E il lato divertente è stato cercare di non puntare ai risultati più facili... La verità è che c'è molto di più da fare che parlare con il proprio giocattolo. Ed è proprio lì che si svolge il lavoro più stimolante."

Mattel non ha ancora annunciato i risultati della partnership con OpenAI. Ma Buse crede che l'AI possa sbloccare nuove esperienze: "Questa è l'opportunità con l'AI: ti dà gli strumenti per prendere quella cosa nella tua testa e renderla reale."

Per quanto riguarda le organizzazioni aziendali, molte stanno adottando l'AI anche per favorire l'attività dei propri dipendenti, ha osservato Mindaugas Petrutis, Creator Lead di Lovable. La startup con sede in Europa, che promette di costruire piattaforme senza codice, sta crescendo a ritmo sostenuto. Lovable è stata adottata da grandi aziende come Microsoft e HubSpot, ha affermato Petrutis.

"Queste aziende affermano che fa risparmiare tempo e denaro", ha dichiarato durante un'intervista con IBM® Think. "[I team non tecnici] possono creare prototipi e implementare la soluzione, e questo, già di per sé, è un passo avanti enorme.”

Detto questo, lo strumento può essere usato anche dagli artisti per arricchire o ampliare il lavoro. L'artista visiva Shantell Martin ha utilizzato l'app per costruire una piattaforma che permette agli utenti di combinare i suoi elementi grafici distintivi, un'idea che ha esplorato per la prima volta dieci anni fa.

"Ho cercato di lavorare con diversi designer e diversi UX designer per creare una piattaforma", ha spiegato Martin durante l'evento. "Non sono mai arrivata da nessuna parte, [anche se] spendevamo un sacco di soldi e facevamo tantissima ricerca", ha detto.

La situazione è cambiata con l'avvento degli strumenti di AI generativa.

"L'aspetto interessante è che a volte hai queste piccole idee, che potrebbero essere pessime, ma devi dedicare molto tempo e risorse per capire se sono buone o cattive", ha affermato Martin. "Con uno strumento del genere, puoi avere 20 idee diverse e poi realizzarle, per poi capire se è qualcosa che vuoi perseguire."