Le imprese possono essere creative con l'AI (se fatta bene) 

Dopo tre anni dal boom della gen AI, i settori creativi si stanno ponendo la domanda del secolo: l'AI può essere un alleato piuttosto che una minaccia? Mentre l'AI generativa rimodella il modo in cui le idee diventano realtà, marchi e artisti si affrettano a definire cosa significhi una creatività responsabile ed etica. All'Artist and the Machine Summit tenutosi la scorsa settimana a Los Angeles, artisti, marchi e tecnologi si sono riuniti per esplorare come un'AI responsabile ed etica possa amplificare, non sostituire, la creatività umana.
Per ElevenLabs, questo concetto significa ottenere accordi di licenza per addestrare il proprio modello musicale e rilasciare generatori musicali sicuri per l'uso commerciale. E per Adobe, la risposta è chiara. L'azienda ha recentemente lanciato Adobe Firefly Foundry con un obiettivo fondamentale: mettere i modelli di AI generativa proprietari e protetti dalla proprietà intellettuale nelle mani delle aziende.
Si tratta di un passo essenziale per le aziende che potrebbero temere una violazione del copyright. Ogni dato che addestrava il modello di Adobe, Firefly, era concesso in licenza da Adobe. "Ciò significa che un creatore ha dato il permesso", ha affermato Hannah Elsakr, VP di Global Gen AI New Business Ventures di Adobe, durante la conferenza, alla quale ha partecipato IBM Think . "Questo approccio è stato molto importante per noi perché tutta la nostra tradizione ruota attorno alla community creativa."
Quando Adobe ha introdotto Photoshop decenni fa, l'azienda lo ha fatto con artisti di spicco come David Hockney, ha affermato Elsakr. E ora l'AI sta sperimentando un altro cambiamento a livello tecnico di enorme portata, in grado di generare nuove opportunità. "Siamo in grado di passare da un'idea creativa o un brief di marketing agli asset finiti in un periodo di tempo molto più rapido", ha detto.
La generazione di video è una funzione fondamentale che sta guadagnando terreno nello spazio della gen AI, con strumenti che mostrano prestazioni sempre più elevate (esempi recenti sono Sora 2 di OpenAI o Veo di Google). Tuttavia, in un momento in cui molti artisti e professionisti temono di perdere il lavoro a causa dell'AI, il suo utilizzo nei prodotti rivolti ai consumatori non è sempre una decisione semplice per un marchio.
Si pensi a Coca-Cola. L'anno scorso, Coca-Cola ha pubblicato per la prima volta una pubblicità natalizia generata dall'AI e ha dovuto affrontare alcune critiche. Ha ripetuto l'esperimento quest'anno, utilizzando lo stesso studio AI e riscontrando la stessa accoglienza contrastante da parte del pubblico. Due settimane dopo la sua uscita, l'annuncio ha superato le 900.000 visualizzazioni su YouTube ed è stato uno degli spot natalizi più discussi su internet, secondo PR Week.
"Riceviamo un sacco di commenti odiosi su Twitter da parte degli artisti", ha riconosciuto durante l'evento Jason Zada, fondatore di Secret Level, la società di produzione basata sull'AI che ha ideato gli annunci. "Il team Coca-Cola ha testato lo spot per mesi prima di pubblicarlo, senza dire alle persone che si trattava di AI, e ha funzionato molto bene", ha affermato. "Quindi, la qualità è davvero scarsa? Oppure è solo il modo in cui il cervello lo percepisce [quando sai che si tratta di AI]?
Per Zada, il vantaggio dell'uso di AI non consiste nel ridurre i costi, ma nel liberare tempo per consentire alle persone di svolgere un lavoro più significativo. "Per me non si tratta di spendere meno", ha detto. "Si tratta di incrementare l'efficienza e di fare un sacco [di] cose che normalmente non si potrebbero fare".
Anche i marchi storici devono affrontare un difficile equilibrio nella creazione di nuovi prodotti con l'AI. Quando il colosso dei giocattoli Mattel ha annunciato la sua partnership strategica con OpenAI all'inizio di quest'anno, i critici temevano che l'AI potesse rubare l'immaginazione dei bambini, ha dichiarato Carrie Buse, Head of Discovery for Mattel Future Lab, durante la conferenza.
Ma internamente, la partnership è vista come un'opportunità per creare nuovi giocattoli in modi altrettanto nuovi. "Abbiamo l'opportunità di fare qualcosa di allineato con i nostri valori", ha affermato. "E il lato divertente è stato cercare di non puntare ai risultati più facili... La verità è che c'è molto di più da fare che parlare con il proprio giocattolo. Ed è proprio lì che si svolge il lavoro più stimolante."
Mattel non ha ancora annunciato i risultati della partnership con OpenAI. Ma Buse crede che l'AI possa sbloccare nuove esperienze: "Questa è l'opportunità con l'AI: ti dà gli strumenti per prendere quella cosa nella tua testa e renderla reale."
Per quanto riguarda le organizzazioni aziendali, molte stanno adottando l'AI anche per favorire l'attività dei propri dipendenti, ha osservato Mindaugas Petrutis, Creator Lead di Lovable. La startup con sede in Europa, che promette di costruire piattaforme senza codice, sta crescendo a ritmo sostenuto. Lovable è stata adottata da grandi aziende come Microsoft e HubSpot, ha affermato Petrutis.
"Queste aziende affermano che fa risparmiare tempo e denaro", ha dichiarato durante un'intervista con IBM® Think. "[I team non tecnici] possono creare prototipi e implementare la soluzione, e questo, già di per sé, è un passo avanti enorme.”
Detto questo, lo strumento può essere usato anche dagli artisti per arricchire o ampliare il lavoro. L'artista visiva Shantell Martin ha utilizzato l'app per costruire una piattaforma che permette agli utenti di combinare i suoi elementi grafici distintivi, un'idea che ha esplorato per la prima volta dieci anni fa.
"Ho cercato di lavorare con diversi designer e diversi UX designer per creare una piattaforma", ha spiegato Martin durante l'evento. "Non sono mai arrivata da nessuna parte, [anche se] spendevamo un sacco di soldi e facevamo tantissima ricerca", ha detto.
La situazione è cambiata con l'avvento degli strumenti di AI generativa.
"L'aspetto interessante è che a volte hai queste piccole idee, che potrebbero essere pessime, ma devi dedicare molto tempo e risorse per capire se sono buone o cattive", ha affermato Martin. "Con uno strumento del genere, puoi avere 20 idee diverse e poi realizzarle, per poi capire se è qualcosa che vuoi perseguire."
Pochi artisti hanno adottato la tecnologia come il cantautore canadese Grimes. Nel 2023, ha invitato i fan a usare la sua voce in nuove creazioni (con una suddivisione delle royalty). Di recente ha lanciato The Tutorial, una serie su come fare arte con l'AI, insieme al regista Matt Zien.
"Ci siamo imbattuti in molti aspetti filosofici", ha detto Grimes durante l'evento. "Stiamo utilizzando gli strumenti, ma mentre lo facciamo, discutiamo su come utilizzarli e li avviciniamo con una filosofia morale."
Utilizzare gli strumenti di AI video-to-video ha senso, in quanto l'AI li vede più come un incremento che come una sostituzione delle capacità umane. "Secondo quanto ho potuto constatare, l'unica volta in cui l'AI scrive bene è quando scrive di se stessa. Interessante, vero?", ha detto. "Mi piacerebbe che restasse così: che scrivesse in modo autentico di sé stessa, che non sostituisse gli esseri umani come scrittori."
