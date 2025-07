Come coinvolgere i tifosi di Wimbledon in tempo reale con IBM watsonx

Match Chat, un nuovo assistente interattivo AI, risponderà alle domande in tempo reale dei tifosi durante le partite di singolo in diretta e la copertura post-partita. I tifosi possono utilizzare dei prompt pre-scritti come "Quali sono i fattori chiave di questa partita?" oppure possono proporre le proprie domande utilizzando il linguaggio naturale. "Alcuni tifosi sono interessati a sapere chi ha più probabilità di vincere, chi ha servito più aces durante la partita o a conoscere le ricche tradizioni di Wimbledon", dice Tyler Sidell, Direttore del Programma Tecnico di IBM per le Partnership di Sport e Intrattenimento presso IBM.

La seconda soluzione, Live Likelihood to Win, utilizza le proiezioni AI per determinare quale giocatore è probabile che trionfi in base ai dati del momento. Mentre una versione precedente di questa soluzione prevedeva il vincitore all'inizio della partita in base alla stagione di un dato giocatore e alle sue recenti prestazioni prima dei Campionati, la soluzione recentemente ampliata è "quasi in tempo reale", afferma Sidell, il che significa che verrà aggiornata durante la partita, dopo ogni punto. I migliori giocatori capiscono che i risultati passati non garantiscono vittorie future. Ciò che conta davvero è la tua forma fisica attuale e le tue prestazioni in quel momento. Quando i talenti d'élite si affrontano, la resilienza mentale e lo slancio possono cambiare rapidamente la rotta: le rimonte sono sempre possibili e i match point possono scomparire in un lampo. La probabilità di vittoria in tempo reale terrà conto di tutti questi colpi di scena, aggiornandosi man mano che la partita procede, in modo da "poter vedere come lo slancio si sta spostando da un giocatore all'altro in una determinata partita", afferma Sidell.

Queste nuove caratteristiche per i tifosi fanno parte degli obiettivi più ampi dell'All England Club per garantire un'esperienza coinvolgente per i tifosi sull'app e sul sito di Wimbledon e, più in generale, per far crescere la comunità del tennis in tutto il mondo. Dai siti social ai motori di ricerca, i tifosi hanno una miriade di opzioni per rimanere aggiornati sulle partite in questi giorni.