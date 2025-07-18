DeepSeek diventa globale, l'AI diventa locale

Quando DeepSeek-R1 è stato lanciato il 20 gennaio, il potente ma conveniente modello di ragionamento AI ha elettrizzato sia la Silicon Valley che Wall Street. Perché? Poteva ragionare alla pari con i migliori modelli di OpenAI e Anthropic, ma si dice che richiedesse molto meno calcolo e costasse solo una frazione per l'addestramento e l'utilizzo. Solo il mese scorso, il modello è stato scaricato più di 800.000 volte su Hugging Face.

"È stato un campanello d'allarme", ha ricordato Larry Li, fondatore e Managing Partner della società di investimento AMINO Capital con sede a Palo Alto, in una recente intervista con IBM Think. Le nuove tecnologie sono spesso sottoposte a "reverse engineering", ha affermato. "Ma nessuno si aspettava che potesse essere fatto così bene."

"Stava cambiando la narrativa secondo cui gli Stati Uniti sono l'unico posto al mondo in cui è possibile innovare", ha dichiarato Matthieu Soulé, responsabile del C.Lab di Cathay Innovation, un fondo che investe nell'innovazione dell'AI in tutta l'UE e in Asia, Cina inclusa.

Molti hanno previsto che il successo di DeepSeek avrebbe rivoluzionato il settore e la corsa globale all'AI in senso più ampio. Sei mesi dopo, abbiamo voluto verificare e vedere: è successo davvero?

Abbiamo parlato con alcuni degli stessi esperti che abbiamo intervistato nelle ore successive al rilascio di DeepSeek-R1, oltre a diversi altri esperti per avere un quadro olistico.