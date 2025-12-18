Tendenze della cybersecurity: le previsioni di IBM per il 2026

In quello che potrebbe essere descritto come un anno eccezionale per i progressi tecnologici, il 2025 ha dimostrato quanto potente e pericolosa l'AI possa essere nelle mani sbagliate. I criminali informatici automatizzano attacchi complessi, utilizzano strumenti di AI per lanciare campagne di ingegneria sociale e manipolano gli agenti AI per esporre informazioni sensibili; non sorprende quindi che l'anno sia stato un gioco del gatto col topo in termini di mitigazione degli attacchi informatici da parte di nemici umani e basati su AI. Mentre la media globale del costo di una violazione dei dati è scesa del 9% a 4,44 milioni di dollari, il costo medio negli Stati Uniti ha raggiunto il livello record di 10,22 milioni di dollari.

Le minacce alla cybersecurity non si sono esaurite con i chatbot automatizzati che inviavano spam alle caselle di posta e ingannavano gli agenti AI. Quest'anno abbiamo visto cosa potrebbe accadere quando un'organizzazione viene colta impreparata ad affrontare le conseguenze dell'integrazione di nuovi strumenti, come gli agente AI, nel proprio workflow: il 13% delle aziende ha segnalato un incidente di sicurezza legato all'AI, mentre il 97% di coloro interessati riconosce la mancanza di adeguati controlli degli accessi all'AI.

Le previsioni sulla cybersecurity dello scorso anno hanno toccato la presenza sempre più importante dell'AI nel piano di preparazione alla cybersecurity. Quest'anno, le previsioni di IBM per il 2026 si concentrano su come l'integrazione dell'AI autonoma negli ambienti aziendali possa essere sia un vantaggio che un peso, a seconda che vengano implementate o meno le misure di sicurezza adeguate.