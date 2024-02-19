In un panorama di minacce sempre più complesso, ci troviamo a un bivio dove legge, tecnologia e community convergono. Per questo motivo, la cyber resilience è più cruciale che mai. In sostanza, la cyber resilience significa mantenere un solido livello di sicurezza nonostante gli eventi informatici avversi ed essere in grado di anticipare, resistere, riprendersi e adattarsi a tali incidenti.

Mentre nuove normative sulla privacy dei dati come GDPR, HIPAA e CCPA vengono introdotte più frequentemente che mai, sapevi che esiste nuova legislazione che indirizzo specificamente la cyber resilience?

La recente modifica dell'Unione Europea al Cyber Resilience Act (CRA) ha creato delle scosse nel mondo della tecnologia. La legge è stata proposta nel settembre 2022 e ha ottenuto un accordo politico con un controverso emendamento nel dicembre 2023. La legge mira a rafforzare la cybersecurity in tutta l'UE, ma ha preso una svolta inaspettata ridefinendo l'essenza stessa del software open-source.

L'emendamento ridefinisce il software open source, il che potrebbe segnalare un potenziale cambiamento di paradigma nel modo in cui il software open source viene sviluppato, condiviso e percepito nel landscape digitale europeo.

La reazione del settore tecnologica è stata una strana ricetta di cauto ottimismo mescolato a uno scrutinio apprensivo, riflettendo le diverse implicazioni per gli sviluppatori open source e per l'ecosistema software in senso più ampio.

Esplorando gli strati dell'ultimo emendamento della CRA, possiamo concentrarci sul suo impatto sulla comunità open source, sul controllo della temperatura dei settori e sul percorso del software open source attraverso il labirinto legislativo della CRA.