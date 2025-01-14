I modelli del mondo aiutano l'AI ad apprendere ciò che i bambini di cinque anni sanno sulla gravità

Il capo scienziato dell'AI di Meta, Yann LeCun, ha spiegato che un modello del mondo è un sistema che osserva il proprio ambiente e prevede cosa potrebbe accadere dopo, considerando le sue conoscenze attuali e fattori sconosciuti che potrebbero influenzare gli esiti futuri. Osserva che i modelli linguistici di AI attuali utilizzano una versione più semplice di questo approccio: guardano solo alle informazioni passate per fare previsioni, senza considerare azioni possibili diverse o variabili sconosciute.

La capacità del modello del mondo di simulare scenari prima dell'implementazione reale può far risparmiare alle imprese sia denaro che incidenti nella robotica.

"I modelli del mondo permettono alle macchine di pianificare movimenti e interazioni in spazi simulati, spesso chiamati 'gemelli digitali', prima di tentarli nel mondo fisico", afferma Moreno. "Questo riduce drasticamente i costosi tentativi ed errori, mitiga i rischi per la sicurezza e accelera l'apprendimento per attività come l'assemblaggio industriale, la logistica dei magazzini o la robotica orientata ai servizi."

Moreno sottolinea che questi stessi principi di simulazione hanno attirato l'attenzione anche dei ricercatori medici, che hanno individuato opportunità nello sviluppo di farmaci e nel trattamento delle malattie.

"In ambito sanitario, i modelli del mondo unificano i dati provenienti da più domini (genomico, proteomico, trascrittomico e chimico) per catturare le complessità dei sistemi biologici su larga scala", afferma Moreno. "Questa visione olistica consente a ricercatori e medici di scoprire modelli nascosti in grandi set di dati biomedici, consentendo attività come la previsione delle perturbazioni geniche, la classificazione dello stato di malattia e la modellazione della risposta alla terapia."

Tuttavia, il raggiungimento di queste ambiziose applicazioni sanitarie richiede risorse di calcolo straordinarie. L'addestramento di questi modelli richiede una potenza di elaborazione e risorse enormi, anche con hardware specializzato. Il primo lotto di modelli Cosmos arriva quest'anno nel catalogo API di NVIDIA, insieme a strumenti per l'elaborazione dei dati video.

L'investimento negli strumenti di calcolo potrebbe aprire nuove porte in tutti i settori. Attraverso i modelli di AI del mondo, le organizzazioni possono creare gemelli virtuali delle loro operazioni per testare in sicurezza i cambiamenti significativi prima dell'implementazione. Queste sofisticate simulazioni possono consentire alle aziende di sperimentare diverse configurazioni, sia che stiano pianificando un nuovo layout di magazzino, sia che stiano aggiungendo dei robot al loro workflow, senza interrompere la loro attività reale.

"Gli approcci tradizionali di gen AI funzionano tipicamente su dati testuali o puramente digitali, senza la capacità di ragionare su oggetti e forze fisiche", afferma Moreno. "Codificando le leggi che governano le interazioni nel mondo reale, i modelli del mondo possono simulare e prevedere risultati oltre il testo o le immagini."