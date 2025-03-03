Il ragionamento ibrido segnala uno spostamento nell'attenzione del settore dell'AI, che passa dalla semplice costruzione di sistemi più potenti alla creazione di sistemi pratici da usare, racconta a IBM Think Abraham Daniels, Senior Program Manager presso IBM Research. Per le aziende, questo cambiamento potrebbe essere cruciale, poiché il costo di gestire un'AI sofisticata è diventato una considerazione fondamentale.

I modelli consumano molte più risorse computazionali (e quindi costano più) durante il ragionamento profondo rispetto a quando forniscono risposte semplici. Il ragionamento ibrido consente alle aziende di ottimizzare la spesa per l'AI, adeguando i livelli di calcolo alla complessità del compito.

Anthropic ha lanciato di recente Claude 3.7 Sonnet con una "modalità di pensiero estesa", che consente agli utenti di richiedere analisi più approfondite quando necessario. Allo stesso modo, IBM ha dotato i suoi modelli Granite di funzionalità di "toggling", dando agli utenti il controllo su quando attivare il ragionamento intensivo.

"Abbiamo costruito un ragionamento ibrido con una filosofia diversa rispetto ad altri modelli di ragionamento sul mercato", ha dichiarato un portavoce di Anthropic a IBM Think. "Il nostro approccio si basa su come funziona il cervello umano. Come esseri umani, non abbiamo due cervelli separati per il pensiero veloce contro quello profondo, e in Anthropic consideriamo il ragionamento come qualcosa che deve essere profondamente integrato nelle funzionalità di tutti i nostri modelli, piuttosto che come una caratteristica separata. Questo approccio si basa su come vediamo Claude integrarsi con i nostri clienti in tutte le applicazioni. Mentre alcune interazioni richiedono risposte rapide, come il brainstorming di materiale di marketing, altre, come analisi finanziarie complesse o ricerche di settore, richiedono riflessioni più approfondite e prolungate. Volevamo rendere entrambe queste funzionalità il più semplici e convenienti possibile per i nostri clienti, in modo che potessero accedervi e utilizzarle."

Il processo di pensiero dell'AI diventa più trasparente con questo approccio. "Il modello in sé è ancora una scatola chiusa, ma almeno negli output si può in un certo senso vedere come il modello è giunto a quella conclusione", afferma Daniels. Questa visibilità può migliorare i risultati e affrontare le preoccupazioni di spiegabilità, cosa particolarmente importante per i settori regolamentati, dice.

Daniels e altri esperti vedono questo sviluppo come una risposta a un'esigenza pratica: eliminare i costi di calcolo non necessari per domande semplici.

"Non servono tanti ragionamenti per tutte le attività, e ti dà la possibilità, quando le cose si fanno più complicate, di pagare di più, sia in termini di latenza che di costo", afferma durante il podcast Kate Soule, Director of Technical Product Management di IBM Research.