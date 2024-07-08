La direttrice della CISA afferma che vietare i pagamenti per ransomware è fuori discussione

L'FBI, la CISA e la NSA sconsigliano vivamente alle organizzazioni di effettuare pagamenti per ransomware se diventano vittime di attacchi ransomware. Se così fosse, perché non vietare il pagamento delle richieste di riscatto?

L'argomento è emerso in un recente Oxford Cyber Forum. Jen Easterly, direttrice della CISA, ha commentato la questione, dicendo: "Penso che nel nostro sistema negli Stati Uniti, solo da una prospettiva pratica, non vedo che ciò accada". È improbabile che si sia trattato di un'osservazione puramente spontanea, poiché la questione del ransomware è al centro dei pensieri di tutti i professionisti della sicurezza informatica, in particolare della direttrice della CISA. Per ora, sembra che rendere i pagamenti per il ransomware un reato punibile non sia una cosa che accadrà.

Ancora più significativo è il fatto che la risposta di Easterly sia stata data durante un’intervista con Ciaran Martin, ex capo del National Cyber Security Centre del Regno Unito. All'inizio di quest'anno, Martin aveva chiesto il divieto di tutti i pagamenti per ransomware in un articolo scritto per il quotidiano The Times.

Quindi, il pagamento di un ransomware dovrebbe essere vietato o no?