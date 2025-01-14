Il supercomputer AI si riduce alle dimensioni di un desktop

Un supercomputer che sta sotto una scrivania potrebbe cambiare il modo in cui le aziende gestiscono l'intelligenza artificiale.
Al CES 2025 della scorsa settimana, NVIDIA ha annunciato il Project DIGITS, un supercomputer personale con AI dotato del Superchip GB10 Grace Blackwell, la novità dell'azienda. Il sistema, che parte da 3.000 USD e il cui lancio è previsto a maggio, può eseguire modelli AI con fino a 200 miliardi di parametri e offre un petaflop di prestazioni di calcolo AI.
"L'AI sarà diffusa in ogni applicazione per ogni settore", ha dichiarato Jensen Huang, CEO e fondatore di NVIDIA, in un comunicato stampa. "Con il Progetto DIGITS, il Grace Blackwell Superchip arriva a milioni di sviluppatori," "Collocare un supercomputer AI sulle scrivanie di ogni data scientist, ricercatore AI e studente li rende in grado di coinvolgere e plasmare l'era dell'AI."
Il dispositivo desktop è dotato di 128 GB di memoria unificata e fino a 4 TB di storage, ed è pensato per le aziende che hanno bisogno di un trattamento dei dati immediato senza ritardi dovuti al cloud. Due sistemi possono collegarsi per gestire modelli fino a 405 miliardi di parametri.
"Si pensi alle applicazioni industriali, in cui è auspicabile che il calcolo sia proprio accanto a dove avviene la produzione", ha affermato Shobhit Varshney di IBM, un VP di IBM Consulting, in un recente episodio del podcast Mixture of Experts. "C'è molta latenza tra chiamare un server o un'API cloud e ricevere risposte."
Le operazioni sensibili alla sicurezza stanno alimentando la domanda di funzionalità di elaborazione locale. Varshney ha delineato molteplici scenari in cui questo è essenziale. "È necessario assicurarsi che i dati, soprattutto se relativi a qualcosa di sensibile, non escano dai propri locali", ha affermato. "Lo stesso vale per le applicazioni di difesa, dove si fa qualcosa di più tattico sul campo. Vuoi essere in grado di elaborare tutte le immagini provenienti da tutti i droni in un determinato luogo, perché potresti trovarti in un territorio in cui non hai nemmeno una connessione al server."
Il sistema Project DIGITS gira sul sistema operativo NVIDIA DGX Linux, permettendo agli utenti di sviluppare localmente e poi distribuire su infrastrutture cloud o data center. Gli impianti produttivi possono implementare "monitoraggio in tempo reale, manutenzione predittiva e ottimizzazione dei processi basati su edge computing", afferma Ashok Reddy, CEO della società software KX. Le società finanziarie acquisiscono strumenti per "fare trading in tempo reale, gestire il rischio e ottenere insight a una velocità senza precedenti". Nel frattempo, le organizzazioni sanitarie potrebbero sfruttare la tecnologia per "accelerare la diagnostica, l'imaging e lo sviluppo di farmaci attraverso l'analytics dell'AI avanzata", afferma Reddy. Il sistema elabora "volumi massicci di dati strutturati e non strutturati istantaneamente" per un "processo decisionale in tempo reale e analytics a bassa latenza."
Il professore di ingegneria dell'University of Pennsylvania Benjamin Lee ha affermato di vedere il supercomputer di NVIDIA come parte di un più ampio spostamento verso l'agentic AI, in cui i sistemi gestiscono interi job piuttosto che singoli compiti.
"Un'AI intelligente quindi pianificherà e determinerà l'insieme di compiti necessari per completare quel compito," afferma Lee, aggiungendo che questo approccio "potrebbe migliorare in modo significativo la produttività permettendo agli umani di richiedere grandi compiti a un agente invece di richiedere singoli compiti a un modello."
Varshney sottolinea che la tecnologia open source di NVIDIA deriva dalla sua recente acquisizione di Run AI da 700 milioni di dollari. "Stanno cercando di garantire che l'intero settore si avvicini a questa era dell'AI fisica, dell'agentic AI e della guida autonoma," dice Varshney. "Vogliono essere la spina dorsale di ciascuna di esse."
Le riduzioni dei prezzi si sono ripercosse su tutte le linee di prodotti. "L'anno scorso, la serie 40 dei loro chip costava 1.600 USD", afferma Varshney. "Hanno appena rilasciato un calcolo equivalente a 550 USD."
Le riduzioni dei prezzi suggeriscono progressi tecnici. "La progettazione della GPU è ampiamente definita e non viene ottimizzata in modo aggressivo in termini di prestazioni, consumo energetico e costi", afferma Lee. È possibile, tuttavia, che NVIDIA abbia raggiunto questo punto "molto prima di altri progettisti di chip, consentendole di competere sia in termini di prestazioni che di costi", afferma Lee.
"I modelli potrebbero essere specializzati per compiti specifici, elaborando la stessa risposta con molti meno calcoli e molta meno energia", afferma Lee. “Gli agenti potrebbero quindi imparare a selezionare il modello specializzato più adatto per ogni compito, cosa che un essere umano potrebbe avere difficoltà a fare.”
Questa spinta verso l'informatica specializzata segna un cambiamento drammatico rispetto alle limitazioni attuali. "Siamo stati limitati da alcuni modellini piccoli e carini che girano sui dispositivi mobili", afferma Varshney. "Vogliono rendere il computing facilmente accessibile e democratizzata, come collegarsi alla corrente elettrica, ma anche diventare la superpotenza elettrica del mondo intero."
