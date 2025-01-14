Il supercomputer AI si riduce alle dimensioni di un desktop

Il sistema Project DIGITS gira sul sistema operativo NVIDIA DGX Linux, permettendo agli utenti di sviluppare localmente e poi distribuire su infrastrutture cloud o data center. Gli impianti produttivi possono implementare "monitoraggio in tempo reale, manutenzione predittiva e ottimizzazione dei processi basati su edge computing", afferma Ashok Reddy, CEO della società software KX. Le società finanziarie acquisiscono strumenti per "fare trading in tempo reale, gestire il rischio e ottenere insight a una velocità senza precedenti". Nel frattempo, le organizzazioni sanitarie potrebbero sfruttare la tecnologia per "accelerare la diagnostica, l'imaging e lo sviluppo di farmaci attraverso l'analytics dell'AI avanzata", afferma Reddy. Il sistema elabora "volumi massicci di dati strutturati e non strutturati istantaneamente" per un "processo decisionale in tempo reale e analytics a bassa latenza."

Il professore di ingegneria dell'University of Pennsylvania Benjamin Lee ha affermato di vedere il supercomputer di NVIDIA come parte di un più ampio spostamento verso l'agentic AI, in cui i sistemi gestiscono interi job piuttosto che singoli compiti.

"Un'AI intelligente quindi pianificherà e determinerà l'insieme di compiti necessari per completare quel compito," afferma Lee, aggiungendo che questo approccio "potrebbe migliorare in modo significativo la produttività permettendo agli umani di richiedere grandi compiti a un agente invece di richiedere singoli compiti a un modello."

Varshney sottolinea che la tecnologia open source di NVIDIA deriva dalla sua recente acquisizione di Run AI da 700 milioni di dollari. "Stanno cercando di garantire che l'intero settore si avvicini a questa era dell'AI fisica, dell'agentic AI e della guida autonoma," dice Varshney. "Vogliono essere la spina dorsale di ciascuna di esse."

Le riduzioni dei prezzi si sono ripercosse su tutte le linee di prodotti. "L'anno scorso, la serie 40 dei loro chip costava 1.600 USD", afferma Varshney. "Hanno appena rilasciato un calcolo equivalente a 550 USD."

Le riduzioni dei prezzi suggeriscono progressi tecnici. "La progettazione della GPU è ampiamente definita e non viene ottimizzata in modo aggressivo in termini di prestazioni, consumo energetico e costi", afferma Lee. È possibile, tuttavia, che NVIDIA abbia raggiunto questo punto "molto prima di altri progettisti di chip, consentendole di competere sia in termini di prestazioni che di costi", afferma Lee.

"I modelli potrebbero essere specializzati per compiti specifici, elaborando la stessa risposta con molti meno calcoli e molta meno energia", afferma Lee. “Gli agenti potrebbero quindi imparare a selezionare il modello specializzato più adatto per ogni compito, cosa che un essere umano potrebbe avere difficoltà a fare.”

Questa spinta verso l'informatica specializzata segna un cambiamento drammatico rispetto alle limitazioni attuali. "Siamo stati limitati da alcuni modellini piccoli e carini che girano sui dispositivi mobili", afferma Varshney. "Vogliono rendere il computing facilmente accessibile e democratizzata, come collegarsi alla corrente elettrica, ma anche diventare la superpotenza elettrica del mondo intero."