Scavare in profondità: lo stoccaggio sotterraneo del carbonio offre una soluzione al cambiamento climatico

L'ultima cosa che si vuole fare con un problema è nasconderlo sotto il tappeto, quindi c'è un po' di ironia nel fatto che uno strumento potenziale per evitare che l'anidride carbonica rimanga intrappolata nella nostra atmosfera consiste nel seppellirla sotto i nostri piedi. Con il continuo sviluppo della tecnologia di cattura e stoccaggio del carbonio (CCS), scienziati e startup cercano sempre più opportunità per inserire emissioni nocive di carbonio sottoterra.
La cattura del carbonio si basa sull'idea di un loop chiuso. Utilizzando diverse tecnologie, è possibile catturare la CO2 generata dalla combustione di combustibili fossili e immagazzinarla in formazioni rocciose nelle profondità della superficie del pianeta, riportando il gas serra al suo luogo di origine.
Man mano che gli esperti vedono sempre più questa tecnologia come una potenziale chiave per combattere il cambiamento climatico e raggiungere l'obiettivo globale concordato di limitare l'aumento della temperatura del pianeta a 1,5 gradi Celsius sopra i livelli preindustriali, stati e nazioni stanno aprendo sempre più le proprie terre per un potenziale utilizzo nel sequestro del carbonio.
La cattura e lo stoccaggio del carbonio sono una tecnologia innovativa progettata per ridurre l'anidride carbonica atmosferica intercettando le emissioni alla loro origine e memorizzare in sicurezza sottoterra. Il processo inizia nelle strutture e negli impianti, dove vengono utilizzate tecnologie che utilizzano metodi come la filtrazione chimica o la separazione precombustione per catturare l'anidride carbonica direttamente dai flussi di emissione.
Una volta catturata, l'anidride carbonica viene compressa in un liquido denso e trasportata in siti di stoccaggio sotterranei. Questi siti sono tipicamente formazioni geologiche profonde che contengono materiali porosi come arenaria, calcare e basalto.
"Le proprietà della roccia di stoccaggio sono di particolare importanza", afferma Mathias Steiner, responsabile e membro senior dello staff tecnico specializzato in materiali sostenibili presso IBM ricerca. "Durante l'iniezione, l'anidride carbonica entra nello spazio poroso connesso della roccia serbatoio, dove sostituisce i fluidi residenti, come salamoia e olio. In definitiva, l'anidride carbonica reagirà chimicamente nello spazio poroso della roccia e si mineralizzerà in carbonato solido."
Utilizzando una pressione immensa, la CO2 compressa viene iniettata in profondità nella terra, spesso fino a 3.000 piedi sotto la superficie, abbastanza in profondità da sedimentarsi in altri strati impermeabili e densi come lo scisto al di sopra di essa. Secondo Ian Hayton, responsabile del gruppo Materiali e Prodotti Chimici presso Cleantech Group, questi strati più densi fungono da "barriere naturali" che contengono il carbonio.
Sebbene il CCS sia tutt'altro che una panacea, sta guadagnando terreno come possibile soluzione per ridurre le emissioni. Quest'anno, il Regno Unito ha annunciato un investimento di 28,5 miliardi di dollari nella tecnologia, volto ad attrarre e facilitare lo sviluppo di progetti di stoccaggio del carbonio all'interno dei suoi confini. Allo stesso modo, il Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti ha stanziato 518 milioni di dollari per progetti di stoccaggio a lungo termine del carbonio.
Con la crescita degli sforzi di cattura del carbonio, l'attenzione dei settori si rivolge verso dove il carbonio può essere stoccato.
All'inizio di quest'estate, il Texas ha annunciato che avrebbe aperto più di un milione di acri di terra e acqua offshore al largo del Golfo del Messico a disposizione delle aziende per perforare pozzi di carbonio, siti di iniezione in cui il carbonio può essere bloccato in formazioni rocciose naturali per lo stoccaggio. La California ha concesso l'approvazione per i primi pozzi di carbonio dello stato già in ottobre, e si prevede che l'EPA dia il via libera alla Virginia dell'Ovest per rilasciare permessi per progetti di storage sotterraneo di carbonio entro la fine dell'anno.
Secondo Hayton, ci sono diversi luoghi che si prestano bene all'iniezione, tra cui "giacimenti di petrolio e gas esauriti, falde acquifere saline e altre [formazioni geologiche adatte]". Questo perché questi siti hanno in genere la composizione geologica necessaria per l'iniezione di carbonio. Ad esempio, le stesse rocce che un tempo contenevano risorse di petrolio e gas potrebbero essere efficacemente riutilizzate per immagazzinare la CO2.
La buona notizia per gli sforzi CCS è che "nella maggior parte delle regioni ci sono molti siti adatti", afferma Hayton. L'US Geological Survey ha rilevato che solo gli Stati Uniti hanno il potenziale di storage di carbonio per contenere 3.000 gigatonne metriche di CO2 in bacini geologici di tutto il paese. Per contestualizzare, si stima che 2.400 gigatonnellate di CO2 siano stati emessi dall'attività umana tra il 1850 e il 2019.
E una volta stoccato, il carbonio tende a rimanere lì. "Una volta nel sottosuolo, gli studi dimostrano che le perdite dai percorsi naturali sono basse", afferma Hayton. Tuttavia, avverte che pozzi difettosi e degrado dei tappi potrebbero causare ulteriori perdite. "Una migliore regolamentazione del loro utilizzo e della loro manutenzione può contribuire a ridurre al minimo questo rischio", spiega.
"Considerando che l'anidride carbonica mineralizzata può essere stoccata per migliaia di anni, lo stoccaggio geologico, se ampliato, potrebbe contribuire in modo significativo al raggiungimento degli obiettivi di mitigazione", afferma Steiner.
La nuova tecnologia può anche aiutare i ricercatori a scoprire siti per lo stoccaggio del carbonio che hanno maggiori probabilità di avere alti tassi di successo. IBM Research, ad esempio, ha sviluppato uno strumento che permette agli scienziati di simulare iniezioni di carbonio in diversi tipi di rocce per determinare quanto efficientemente il materiale trattenga il gas liquefatto.
"Le proprietà superficiali della roccia a livello dei pori sono essenziali per determinare il potenziale di stoccaggio dell'anidride carbonica di un giacimento", afferma Steiner. "Le stime geologiche suggeriscono che la quantità di spazio interstiziale disponibile a livello globale nelle formazioni geologiche dovrebbe, in linea di principio, essere sufficiente per stoccare tutta l'anidride carbonica nell'aria una volta catturata."
Ma ci sono anche dei rischi. Gli effetti a lungo termine dello stoccaggio del carbonio sono ancora sconosciuti. E anche nel breve termine, la soluzione non è priva di potenziali insidie. L'iniezione di carbonio nella Terra può comportare il rischio di innescare terremoti. Le esplosioni dei pozzi sono un rischio per i siti di iniezione non adeguatamente protetti e le perdite rimangono una possibilità.
Lo stoccaggio sotterraneo del carbonio può essere uno strumento importante per combattere il cambiamento climatico e raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni, ma non è una soluzione di per sé. Man mano che la tecnologia CCS avanza e l'iniezione di carbonio diventa una pratica più comune, scienziati ed esperti del settore dovranno adottare ulteriori misure per determinare i siti sicuri e mitigare i rischi.