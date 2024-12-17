Scavare in profondità: lo stoccaggio sotterraneo del carbonio offre una soluzione al cambiamento climatico

La buona notizia per gli sforzi CCS è che "nella maggior parte delle regioni ci sono molti siti adatti", afferma Hayton. L'US Geological Survey ha rilevato che solo gli Stati Uniti hanno il potenziale di storage di carbonio per contenere 3.000 gigatonne metriche di CO2 in bacini geologici di tutto il paese. Per contestualizzare, si stima che 2.400 gigatonnellate di CO2 siano stati emessi dall'attività umana tra il 1850 e il 2019.

E una volta stoccato, il carbonio tende a rimanere lì. "Una volta nel sottosuolo, gli studi dimostrano che le perdite dai percorsi naturali sono basse", afferma Hayton. Tuttavia, avverte che pozzi difettosi e degrado dei tappi potrebbero causare ulteriori perdite. "Una migliore regolamentazione del loro utilizzo e della loro manutenzione può contribuire a ridurre al minimo questo rischio", spiega.

"Considerando che l'anidride carbonica mineralizzata può essere stoccata per migliaia di anni, lo stoccaggio geologico, se ampliato, potrebbe contribuire in modo significativo al raggiungimento degli obiettivi di mitigazione", afferma Steiner.

La nuova tecnologia può anche aiutare i ricercatori a scoprire siti per lo stoccaggio del carbonio che hanno maggiori probabilità di avere alti tassi di successo. IBM Research, ad esempio, ha sviluppato uno strumento che permette agli scienziati di simulare iniezioni di carbonio in diversi tipi di rocce per determinare quanto efficientemente il materiale trattenga il gas liquefatto.

"Le proprietà superficiali della roccia a livello dei pori sono essenziali per determinare il potenziale di stoccaggio dell'anidride carbonica di un giacimento", afferma Steiner. "Le stime geologiche suggeriscono che la quantità di spazio interstiziale disponibile a livello globale nelle formazioni geologiche dovrebbe, in linea di principio, essere sufficiente per stoccare tutta l'anidride carbonica nell'aria una volta catturata."

Ma ci sono anche dei rischi. Gli effetti a lungo termine dello stoccaggio del carbonio sono ancora sconosciuti. E anche nel breve termine, la soluzione non è priva di potenziali insidie. L'iniezione di carbonio nella Terra può comportare il rischio di innescare terremoti. Le esplosioni dei pozzi sono un rischio per i siti di iniezione non adeguatamente protetti e le perdite rimangono una possibilità.

Lo stoccaggio sotterraneo del carbonio può essere uno strumento importante per combattere il cambiamento climatico e raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni, ma non è una soluzione di per sé. Man mano che la tecnologia CCS avanza e l'iniezione di carbonio diventa una pratica più comune, scienziati ed esperti del settore dovranno adottare ulteriori misure per determinare i siti sicuri e mitigare i rischi.