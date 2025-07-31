L'AI può imparare a mettere in discussione se stessa?

I sistemi AI possono superare i test e imitare gli esperti, ma non sanno ancora quando alzare la mano e ammettere di aver sbagliato.

I grandi modelli linguistici (LLM) ora possono tradurre testi, riassumere informazioni, generare codice e tenere conversazioni con sorprendente fluidità. Sono veloci, fluenti e spesso convincenti. Ma non sanno quando stanno tirando a indovinare, e possono sembrare sicuri di sé anche quando sono confusi o sconcertati.

Ciò che manca è un modo per fare un passo indietro e riflettere; un sistema che sappia quando fermarsi e rivalutare. Negli esseri umani, questo livello di riflessione è noto come metacognizione, e i ricercatori IBM ritengono che una funzionalità simile possa essere la chiave per rendere l'AI più affidabile e adattabile.

Francesca Rossi, IBM Fellow e Global AI Ethics Lead, e colleghi stanno sostenendo una nuova architettura che separa le euristiche rapide dal ragionamento deliberato e sovrappone un sistema di supervisione riflessiva. L'architettura, chiamata SOFAI, sta per Slow and Fast AI; trae ispirazione dalla psicologia e dalla scienza cognitiva, e traduce questi insight nei principi dell'ingegneria dell'AI.

"Volevamo combinare i punti di forza sia degli approcci neurali che simbolici senza costringerli in un unico ibrido", ha detto Rossi in un'intervista con IBM Think. "Ciò significava creare una struttura in grado di stabilire quale modalità di ragionamento utilizzare e quando."