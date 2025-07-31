L'AI può imparare a mettere in discussione se stessa?

I sistemi AI possono superare i test e imitare gli esperti, ma non sanno ancora quando alzare la mano e ammettere di aver sbagliato.
I grandi modelli linguistici (LLM) ora possono tradurre testi, riassumere informazioni, generare codice e tenere conversazioni con sorprendente fluidità. Sono veloci, fluenti e spesso convincenti. Ma non sanno quando stanno tirando a indovinare, e possono sembrare sicuri di sé anche quando sono confusi o sconcertati.
Ciò che manca è un modo per fare un passo indietro e riflettere; un sistema che sappia quando fermarsi e rivalutare. Negli esseri umani, questo livello di riflessione è noto come metacognizione, e i ricercatori IBM ritengono che una funzionalità simile possa essere la chiave per rendere l'AI più affidabile e adattabile.
Francesca Rossi, IBM Fellow e Global AI Ethics Lead, e colleghi stanno sostenendo una nuova architettura che separa le euristiche rapide dal ragionamento deliberato e sovrappone un sistema di supervisione riflessiva. L'architettura, chiamata SOFAI, sta per Slow and Fast AI; trae ispirazione dalla psicologia e dalla scienza cognitiva, e traduce questi insight nei principi dell'ingegneria dell'AI.
"Volevamo combinare i punti di forza sia degli approcci neurali che simbolici senza costringerli in un unico ibrido", ha detto Rossi in un'intervista con IBM Think. "Ciò significava creare una struttura in grado di stabilire quale modalità di ragionamento utilizzare e quando."
Il sistema SOFAI, come dettagliato in un recente articolo pubblicato dall'Association for Computing Machinery, ragiona a livelli. Al primo livello si trovano i risolutori rapidi, inclusi i modelli di machine learning come gli LLM o i modelli di machine learning più tradizionali, che rispondono rapidamente e gestiscono problemi familiari con facilità. Queste sono le parti istintive del sistema, che reagiscono senza esitazione.
Poi arrivano i risolutori lenti, che seguono un percorso più cauto. Questi motori spesso si basano su ragionamenti simbolici e regole strutturate per risolvere i problemi passo dopo passo. Ci mettono più tempo, ma le loro risposte sono più precise. A vigilare su entrambi vi è un terzo livello: la metacognizione. Questa parte di SOFAI valuta ciò che il sistema sta facendo, determina se la risposta rapida è soddisfacente, dato il contesto, e interviene se è necessario un approccio diverso. Il livello metacognitivo agisce come una sorta di guida interna, scegliendo quando muoversi velocemente e quando rallentare.
"Prima interviene sempre il risolutore rapido", ha detto Rossi. "Se dà una risposta plausibile e la situazione non è critica, ci si ferma lì. Ma se il modulo di metacognizione non la ritiene soddisfacente, il problema passa a un sistema di ragionamento più rigoroso."
Questo design rispecchia il modo in cui le persone pensano. Per le attività di routine come leggere, guidare o chiacchierare, rispondiamo in modo rapido e automatico. Ma quando incontriamo incertezza, rischio o complessità, rallentiamo. Valutiamo alternative, verifichiamo il nostro ragionamento o consultiamo altri. SOFAI è stato progettato per replicare questo processo riflessivo.
Il team di Rossi ha scoperto che anche cicli di feedback limitati tra il risolutore veloce e il modulo di metacognizione potevano migliorare significativamente i risultati senza dover ricorrere a sistemi più lenti. In SOFAI, l'architettura supporta anche una correzione iterativa: il risolutore veloce può rivedere il proprio output in risposta al feedback guidato prima che il sistema ricorra al risolutore lento, più costoso.
"Per ottenere risposte di alta qualità è spesso sufficiente ripetere l'operazione una o due volte", ha affermato Rossi. "Ciò consente di risparmiare tempo, ridurre il consumo di energia e preservare la possibilità di intervenire solo quando veramente necessario."
Le implicazioni di SOFAI sono particolarmente importanti nel contesto degli LLM. Questi modelli alimentano chatbot, generatori di contenuti, piattaforme di supporto clienti e assistenti di codifica. Ma i loro output possono essere incoerenti, imprevedibili e disallineati dai valori umani. Le organizzazioni che utilizzano LLM spesso faticano a controllare ciò che dicono i modelli, soprattutto quando sono in gioco contesto, legalità o etica.
"Una delle sfide è che i modelli linguistici vengono addestrati su enormi quantità di dati Internet, che includono rumore, bias e prospettive incomplete", ha spiegato Rossi. "Non si può dare per scontato che il modello sappia quali valori applicare in un dato contesto."
SOFAI offre un approccio pratico per mantenere i sistemi AI in carreggiata senza richiedere la riqualificazione del modello linguistico sottostante. Al contrario, introduce uno strato di supervisione che agisce come un team di revisione integrato, mantenendo l'AI focalizzata e coerente. Questo include valutatori che esaminano le risposte del modello, confrontandole con politiche interne, standard etici o regole specifiche per il compito. Se qualcosa non funziona, il sistema può chiedere autonomamente una versione migliore. "Lo si può considerare come un modo per insegnare al sistema a riesaminare se stesso", ha affermato Rossi. “Non tutto deve essere risolto riaddestrando il modello. A volte è sufficiente avere un giudice intelligente tra input e output."
Questa modularità consente a SOFAI di adattarsi a esigenze culturali, organizzative e normative diverse. È possibile definire valutatori diversi per diverse giurisdizioni o unità di business. Se le linee guida cambiano, solo i valutatori devono essere aggiornati. I risolutori principali rimangono intatti.
"Il pregio di mantenere la metacognizione su un livello distinto è che ciò rende possibile l'allineamento", ha dichiarato Rossi. "Fornisce agli utenti gli strumenti per creare insieme il comportamento dell'AI senza dover ricostruire il sistema da zero."
Rossi ha ben chiaro che SOFAI non è stato concepito per vivere sulla carta. È stato progettato per un utilizzo pratico e complesso. Man mano che le aziende collegano modelli linguistici a strumenti come motori di ricerca, fogli di calcolo e app di programmazione, il risultato è spesso più potente ma anche più difficile da controllare, ha detto. SOFAI aiuta a gestire questa complessità selezionando i sistemi giusti per ogni attività, decidendo quando aumentare l'escalation e mantenendo gli output allineati alle policy man mano che l'ambiente AI diventa sempre più interconnesso.
"In futuro, l'AI aziendale non assomiglierà a un unico modello monolitico", ha detto Rossi. "Sarà un sistema composito: agenti, strumenti, API e sistemi di ragionamento diversi. SOFAI è un framework per governare tale ecosistema."
In molti scenari ipotetici, SOFAI opera come un project manager del pensiero. Monitora le richieste, valuta la complessità dell'attività, seleziona il risolutore appropriato o la combinazione di risolutori e poi supervisiona il risultato. Inoltre, tiene traccia dei modelli nel tempo, imparando quali combinazioni producono risultati affidabili e adattandosi di conseguenza.
"Si ottengono sia prestazioni che spiegabilità", ha affermato Rossi. "È possibile verificare le decisioni, tracciare quali risolutori sono stati utilizzati e, se necessario, modificare i parametri metacognitivi."
Questa struttura offre anche vantaggi ambientali e operativi. Molti sistemi di ragionamento su larga scala sono costosi da gestire, specialmente quando si basano su grafici di inferenza massicci o su logica simbolica in tempo reale. Riducendo al minimo le chiamate a questi risolutori pesanti, SOFAI può ridurre il consumo energetico mantenendo un'elevata precisione.
"L'efficienza non riguarda solo la velocità", ha detto Rossi. "Si tratta di sapere quando non pensare troppo. Ed è questo che permette la metacognizione."
L'ascesa dell'AI generativa ha costretto organizzazioni e responsabili politici a confrontarsi con domande difficili. Come possiamo garantire che i sistemi si comportino in modo appropriato? Come si manifesta la responsabilità quando le decisioni vengono prese in autonomia? Come possono riflettersi diversi valori nei modelli addestrati su dati globali?
SOFAI fornisce una possibile risposta. Incorporando un processo decisionale che imita la metacognizione simile a quella umana, l'architettura facilita una supervisione sia flessibile che radicata nella realtà. Può scalare tra applicazioni, adattarsi alle norme locali e offrire agli utenti un controllo in tempo reale sul comportamento della macchina.
"Non stiamo cercando di rendere l'AI più umana", ha affermato Rossi. "Stiamo cercando di renderla più responsabile. E tutto inizia con il sapere quando fermarsi, riconsiderare e cambiare rotta."
Secondo Rossi, l'architettura anticipa anche il futuro dei sistemi basati su agenti. Negli ecosistemi AI di domani, ha detto, i modelli collaboreranno, assegneranno attività secondarie, interrogheranno i database e ripeteranno i passaggi per raggiungere gli obiettivi. Senza coordinamento, questa complessità potrebbe diventare ingestibile. Ma SOFAI offre una struttura di governance leggera, adattabile e basata su principi per gli agenti di controllo.
"Consideralo un direttore d'orchestra, non un dittatore", ha detto Rossi. "Bisogna mantenere l'orchestra in armonia, ma è necessaria anche l'improvvisazione."
Rossi ritiene che integrare la metacognizione nell'AI non sia solo una decisione tecnica, ma una decisione responsabile. Riflette un impegno verso la trasparenza, l'adattabilità e l'agenzia condivisa. L'obiettivo non è imporre il controllo dall'alto, ma dare agli esseri umani un modo significativo di collaborare con i sistemi intelligenti.
"Stiamo costruendo sistemi che imparano, si adattano e agiscono nel mondo", ha affermato Rossi. "Devono anche imparare quando fermarsi, riflettere e chiedersi: 'Sto facendo la cosa giusta?'"
