Un gioco Atari del 1979 ha “stracciato” ChatGPT a scacchi. Ecco perché non è davvero importante

Ecco come funzionano gli alberi decisionali degli scacchi, noti anche come alberi di gioco, indipendentemente dal fatto che il giocatore sia un essere umano o una macchina.

Supponiamo che due persone stiano giocando a scacchi. La mossa iniziale spetta al Bianco che decide di muovere in avanti il pedone del re di due caselle. Nella notazione scacchistica, questa è nota come E2, che è la prima mossa più comune. Poi è il turno del Nero. Sulla base di E2 del Bianco, Nero ha 20 diverse opzioni legali possibili: 16 mosse del pedone e 4 mosse del cavallo. Ognuna di queste diverse opzioni porta ad altre opzioni ancora, quindi la dimensione dell'albero probabilmente crescerà in modo esponenziale con ogni fattore di ramificazione.

Ad esempio, nella storica partita del 1956 tra i giocatori americani Bobby Fischer e Donald Byrne, la partita durò 41 turni completi, ovvero 82 mosse. Il numero medio di mosse possibili negli scacchi per qualsiasi stato di gioco, a seconda di chi chiede, è 20-40; per semplicità, diciamo che sono 30 mosse. In questo caso, la dimensione approssimativa dell'albero di gioco è di 3082. Non scriveremo il numero completo, poiché è composto da 122 cifre.

Per il giocatore umano medio, non è facile tenere a mente i pro e i contro di così tante mosse tutte insieme. E i giocatori di solito non lo fanno. Al contrario, istintivamente escludono le mosse palesemente sbagliate basandosi su alcuni principi fondamentali, come "non esporre la regina all'inizio della partita".

Nel gergo delle reti neurali, questo processo di selezione è noto come "potatura", poiché implica letteralmente il taglio dei rami di un albero di gioco. I giocatori umani possono effettuare la potatura. Lo stesso vale per le moderne e sofisticate macchine da scacchi computerizzate. Ma un gioco di scacchi per console di 46 anni fa non può farlo, quindi esamina tutte le opzioni per le prossime mosse (al massimo una o due) e sceglie quella con la maggiore probabilità statistica di portare alla vittoria. E uno strumento di gen AI di ultima generazione non può né usare la forza bruta né effettuare potature.

Questo non significa che gli LLM non potranno mai diventare bravi a scacchi. Si tratta semplicemente di fornire loro gli strumenti giusti, spiega Hay, come un sistema strutturato di prompt e la capacità di pianificare diversi passaggi in anticipo. "Se dicessi a [ChatGPT]: 'Ti do il permesso di generare codice', oltre all'accesso a un blocco note per pianificare dove tenere traccia del gioco, scommetto che probabilmente potrebbe vincere". Attualmente, gli LLM non hanno la capacità integrata di decidere che il loro obiettivo è vincere a scacchi e di quali strumenti hanno bisogno per vincere. Ma non sarà così per sempre. Il tool calling, la capacità dei modelli AI di interagire con strumenti esterni, è un'area di ricerca attiva in tutto il mondo dell'AI, incluso il progetto modello Granite di IBM.