La nuova proposta di legge federale sulla privacy dei dati suggerisce grandi cambiamenti

Dopo anni di lavoro e tentativi legislativi falliti, è stata recentemente pubblicata una bozza di legge federale sulla privacy dei dati. La Commissione per l'Energia e il Commercio della Camera degli Stati Uniti ha pubblicato l'American Privacy Rights Act il 7 aprile 2024. Diverse questioni hanno ostacolato l'approvazione della legislazione in passato, ad esempio se gli Stati potessero emanare regole più severe e se i singoli potessero citare in giudizio le aziende per violazioni della privacy.

Con l'American Privacy Rights Act del 2024, il governo degli Stati Uniti ha istituito la prima politica nazionale sulla privacy, stabilendo i diritti nazionali sulla privacy dei dati dei consumatori e anche gli standard per la sicurezza dei dati. Sono escluse dalla legislazione entità specifiche, tra cui piccole imprese, governi, enti che lavorano per conto dei governi e il National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC). Le organizzazioni non profit fraudolente sono tenute solo a rispettare gli standard di sicurezza dei dati. Come parte della legge, la Federal Trade Commission (FTC) istituirà un nuovo ufficio per far rispettare le violazioni, che saranno trattate come una pratica sleale o ingannevole ai sensi della legge FTC.

"Questa bozza di legge bipartisan e bicamerale è la migliore opportunità che abbiamo avuto da decenni per stabilire uno standard nazionale sulla privacy dei dati e sicurezza che dia alle persone il diritto di controllare le proprie informazioni personali", hanno dichiarato Cathy McMorris Rodgers (R-WA), presidente della Commissione Energia e Commercio della Camera, e Maria Cantwell (D-WA), presidente della Commissione Senato per il Commercio, la Scienza e i Trasporti, nel comunicato stampa. "Questa legge storica rappresenta la somma di anni di sforzi in buona fede sia alla Camera che al Senato. Il documento raggiunge un equilibrio significativo su questioni che sono critiche per far passare al Congresso una legislazione completa sulla privacy dei dati. Gli americani meritano il diritto di controllare i propri dati e speriamo che i nostri colleghi alla Camera e al Senato si uniranno a noi per far approvare questa legge."