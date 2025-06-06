Occhi puntati sull'AI all'Apple WWDC: la lentezza e la costanza possono ancora vincere la gara?

Apple ha sempre tracciato la propria strada. È probabile che questo rimanga invariato alla Worldwide Developers Conference di quest'anno, dove l'intelligenza artificiale tornerà a essere al centro dell'attenzione, ma alle condizioni di Apple.
Invece di inseguire lo spettacolo, l'azienda sembra pronta a portare avanti la sua filosofia di integrare l'AI nell'esperienza dell'utente in modi che siano naturali, contestuali e privati. Apple Intelligence, introdotta nel 2024, ha segnato l'inizio di un nuovo capitolo. Ora, l'attenzione si concentra sull'espansione di tali funzionalità e sul perfezionamento dell'interfaccia attraverso la quale operano.
Kaoutar El Maghraoui, uno dei principali ricercatori dell'AI Hardware Center di IBM, afferma in un'intervista con IBM Think che l'approccio di Apple riflette un'etica di progettazione di lunga data.
"La sensazione generale all'epoca era che Apple fosse in ritardo rispetto a concorrenti come Google", afferma. "Ma Apple ha fatto un salto significativo, con l'introduzione di Apple Intelligence, che combina sistemi intelligenti e contesti personalizzati".
L'ecosistema dell'AI ha subito una rapida evoluzione nell'ultimo anno. OpenAI, in collaborazione con l'ex responsabile del design Apple Jony Ive, sta sviluppando un dispositivo AI complementare senza schermo. Perplexity sarebbe in trattative con Samsung per portare la ricerca conversazionale sui suoi smartphone. Assistenti e sistemi operativi basati su browser stanno emergendo da startup come Similar e Dia, suggerendo nuovi paradigmi di interazione costruiti interamente attorno a modelli generativi.
La strategia di Apple assume una forma diversa. La maggior parte dei miglioramenti apportati finora si è concentrata sul potenziamento degli strumenti integrati, come Mail, Messaggi e Foto, rendendoli più utili tramite l'intelligenza integrata nel dispositivo e il Private Cloud Compute.
Questa stretta integrazione è da tempo un pilastro della strategia di Apple. I chip, i sistemi operativi e le interfacce utente dell'azienda si evolvono insieme, consentendo all'AI di funzionare senza problemi su tutti i dispositivi. Piuttosto che lanciare un nuovo assistente o chatbot autonomo, Apple si concentra sull'integrazione dell'intelligenza direttamente nelle app e nei servizi che le persone già utilizzano.
Molti osservatori si aspettano che il keynote di oggi introduca una riprogettazione visiva di iOS. Sebbene questo cambiamento possa sembrare superficiale, potrebbe rappresentare un passo avanti significativo nel modo in cui Apple Intelligence viene presentata e utilizzata.
"Si tratterebbe di un design più unificato su tutte le piattaforme", afferma El Maghraoui. "Non si tratta direttamente di AI, ma di una nuova interfaccia che potrebbe rendere le funzionalità dell'AI più intuitive e integrate in modo più fluido."
Storicamente, Apple è sempre stata all'avanguardia nel design, spesso modificando silenziosamente il modo in cui le persone utilizzano la tecnologia senza attirare l'attenzione sui meccanismi sottostanti. Un iOS ridisegnato potrebbe far sì che strumenti come i suggerimenti di scrittura, le notifiche intelligenti e l'editing di immagini vengano percepiti come funzionalità integrate piuttosto che come extra opzionali.
Il keynote potrebbe anche includere miglioramenti all'app Shortcuts di Apple e al framework di automazione. Questi strumenti forniscono agli utenti un maggiore controllo sulle routine e sulla personalizzazione e possono evolversi per offrire funzionalità più proattive. Mentre altre piattaforme investono pesantemente in agenti autonomi, Apple continua a costruire una base per sistemi intelligenti che agiscono in base a permessi e contesto personale.
L'innovazione AI nei settori tecnologici si è orientata verso iterazioni rapide, esplorazioni aperte e prototipi audaci. L'approccio di Apple riflette un sistema di credenze diverso. L'azienda dà priorità alla consistenza, alla coerenza e all'usabilità a lungo termine. Questa filosofia si è dimostrata valida nei precedenti cambiamenti tecnologici, dai dispositivi mobili ai dispositivi indossabili, fino alla progettazione dei chip.
Gli annunci di oggi della WWDC probabilmente rifletteranno lo stesso modo di pensare. Piuttosto che introdurre una nuova piattaforma di AI o un prodotto autonomo, l'azienda sembra pronta a dimostrare come l'intelligenza stia diventando parte integrante del sistema operativo stesso. Un'interfaccia ridisegnata, strumenti di automazione migliorati e un'elaborazione on-device potenziata costituiscono le fondamenta di un sistema in cui l'AI è presente, ma mai invadente.
Un "roll-out graduale suggerisce che Apple è prudente e sta cercando di dare priorità alla qualità e alla privacy rispetto a una distribuzione rapida e diffusa", afferma El Maghraoui.
