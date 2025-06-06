Occhi puntati sull'AI all'Apple WWDC: la lentezza e la costanza possono ancora vincere la gara?

L'ecosistema dell'AI ha subito una rapida evoluzione nell'ultimo anno. OpenAI, in collaborazione con l'ex responsabile del design Apple Jony Ive, sta sviluppando un dispositivo AI complementare senza schermo. Perplexity sarebbe in trattative con Samsung per portare la ricerca conversazionale sui suoi smartphone. Assistenti e sistemi operativi basati su browser stanno emergendo da startup come Similar e Dia, suggerendo nuovi paradigmi di interazione costruiti interamente attorno a modelli generativi.

La strategia di Apple assume una forma diversa. La maggior parte dei miglioramenti apportati finora si è concentrata sul potenziamento degli strumenti integrati, come Mail, Messaggi e Foto, rendendoli più utili tramite l'intelligenza integrata nel dispositivo e il Private Cloud Compute.

Questa stretta integrazione è da tempo un pilastro della strategia di Apple. I chip, i sistemi operativi e le interfacce utente dell'azienda si evolvono insieme, consentendo all'AI di funzionare senza problemi su tutti i dispositivi. Piuttosto che lanciare un nuovo assistente o chatbot autonomo, Apple si concentra sull'integrazione dell'intelligenza direttamente nelle app e nei servizi che le persone già utilizzano.