La rivoluzione del gemello digitale abbraccia due mondi: il regno concreto dei sistemi industriali e il complesso landscape del comportamento umano. Nel Regno Unito, il distributore di gas SGN sta guidando un progetto di gemello digitale con partner, tra cui IBM, per migliorare le operazioni di rete. Presso la Digital Lighthouse Factory di Siemens in Germania, è stato dimostrato che le repliche virtuali aiutano ad aumentare la produttività del 69%, riducendo al contempo i costi operativi del 42%.

Nel frattempo, l'istituto di Human-Centered Artificial Intelligence (HAI) di Stanford si sta avventurando in altri ambiti: replicare il processo decisionale umano. Il team di ricerca, che include docenti di Stanford, Northwestern University, University of Washington e Google DeepMind, si è proposto di costruire una popolazione virtuale per testare idee di policy e prodotti.

Il loro approccio richiedeva test meticolosi. I ricercatori di Stanford hanno condotto interviste standardizzate con 1.052 partecipanti che avevano selezionato con cura per rappresentare le demografie statunitensi in termini di età, razza, genere, etnia, formazione e ideologia politica. "Sembra davvero sorprendente che siamo riusciti a creare questi agenti aperti composti da persone reali", ha affermato Joon Sung Park, lo studente laureato in informatica alla Stanford che ha guidato la ricerca.

Ma questi doppi digitali potrebbero davvero rispecchiare i loro corrispettivi umani? I risultati della validazione sono stati sorprendenti. Il team ha sottoposto sia gli umani che i loro gemelli digitali a valutazioni della personalità, giochi decisionali economici ed esperimenti nelle scienze sociali. Le copie digitali corrispondevano alle risposte del General Social Survey dei loro omologhi umani con un'accuratezza dell'85%, che è più o meno la stessa costanza dei soggetti umani che hanno risposto con le stesse risposte quando sono state date le stesse domande a due settimane di distanza. Gli agenti hanno ottenuto una correlazione dell'80% nei test della personalità e del 66% nei giochi economici.

"Pensiamo che questo tipo di agenti saranno in grado di alimentare una gran parte della futura scienza e dell'elaborazione delle politiche", afferma Park. Il suo team immagina di utilizzare queste popolazioni simulate come banco di prova per studiare proposte politiche e migliorare i processi decisionali.