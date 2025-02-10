Il tuo sosia digitale è arrivato. Ricercatori di Stanford hanno creato versioni di AI di oltre 1.000 persone che presumibilmente possono pensare e prendere decisioni proprio come i loro omologhi umani. Le copie virtuali, descritte in un recente articolo, non si limitano a imitare i comportamenti di base, ma corrispondono alle personalità, alle scelte morali e al processo decisionale dei loro originali con una precisione sorprendente.
Le aziende stanno costruendo sempre più repliche digitali di tutto, dai motori a reazione a intere città, sperando di testare idee virtualmente prima del lancio reale. Questo salto nella modellizzazione della mente umana apre una nuova frontiera: immagina di testare come migliaia di persone potrebbero reagire a un cambiamento di politica, o come si sentirebbero i consumatori riguardo a un nuovo prodotto, tutto prima dell'implementazione.
"I gemelli digitali possono aiutare le aziende a testare rapidamente prodotti e idee", afferma Maryam Ashoori, Senior Director of Product Management di IBM® watsonx.ai.
La rivoluzione del gemello digitale abbraccia due mondi: il regno concreto dei sistemi industriali e il complesso landscape del comportamento umano. Nel Regno Unito, il distributore di gas SGN sta guidando un progetto di gemello digitale con partner, tra cui IBM, per migliorare le operazioni di rete. Presso la Digital Lighthouse Factory di Siemens in Germania, è stato dimostrato che le repliche virtuali aiutano ad aumentare la produttività del 69%, riducendo al contempo i costi operativi del 42%.
Nel frattempo, l'istituto di Human-Centered Artificial Intelligence (HAI) di Stanford si sta avventurando in altri ambiti: replicare il processo decisionale umano. Il team di ricerca, che include docenti di Stanford, Northwestern University, University of Washington e Google DeepMind, si è proposto di costruire una popolazione virtuale per testare idee di policy e prodotti.
Il loro approccio richiedeva test meticolosi. I ricercatori di Stanford hanno condotto interviste standardizzate con 1.052 partecipanti che avevano selezionato con cura per rappresentare le demografie statunitensi in termini di età, razza, genere, etnia, formazione e ideologia politica. "Sembra davvero sorprendente che siamo riusciti a creare questi agenti aperti composti da persone reali", ha affermato Joon Sung Park, lo studente laureato in informatica alla Stanford che ha guidato la ricerca.
Ma questi doppi digitali potrebbero davvero rispecchiare i loro corrispettivi umani? I risultati della validazione sono stati sorprendenti. Il team ha sottoposto sia gli umani che i loro gemelli digitali a valutazioni della personalità, giochi decisionali economici ed esperimenti nelle scienze sociali. Le copie digitali corrispondevano alle risposte del General Social Survey dei loro omologhi umani con un'accuratezza dell'85%, che è più o meno la stessa costanza dei soggetti umani che hanno risposto con le stesse risposte quando sono state date le stesse domande a due settimane di distanza. Gli agenti hanno ottenuto una correlazione dell'80% nei test della personalità e del 66% nei giochi economici.
"Pensiamo che questo tipo di agenti saranno in grado di alimentare una gran parte della futura scienza e dell'elaborazione delle politiche", afferma Park. Il suo team immagina di utilizzare queste popolazioni simulate come banco di prova per studiare proposte politiche e migliorare i processi decisionali.
Le applicazioni della tecnologia vanno oltre i servizi pubblici e arrivano anche al settore manifatturiero. Secondo Theo Papadopoulos, Program Manager di Siemens AG, presso la Digital Lighthouse Factory di Siemens, i test virtuali hanno portato a un aumento della produttività del 69%.
"Stiamo passando dal simulare e testare i risultati all'uso di strumenti dinamici integrati con dati reali," afferma Papadopoulos. "I gemelli digitali ora possono analizzare dati in tempo reale, prevedere scenari futuri e raccomandare o addirittura eseguire azioni in tempo reale."
"I gemelli digitali incoraggiano una maggiore collaborazione tra i reparti e durante tutto il ciclo di vita del prodotto", spiega.
Questa evoluzione nella tecnologia dei gemelli digitali riflette una verità più ampia sul rapporto tra intelligenza artificiale e comportamento umano, afferma Kjell Carlsson, responsabile della strategia AI presso Domino Data Lab.
"Noi esseri umani siamo molto più prevedibili di quanto immaginiamo," aggiunge. "Molti, se non la maggior parte, delle nostre preferenze e comportamenti regolari possono essere catturati e replicati in modo convincente con machine learning e gen AI a un livello utile sia per scopi benigni che malevoli."
Le agenzie di marketing creano già dei focus group virtuali utilizzando le personas dell'AI per testare la messaggistica su diverse fasce demografiche. Nei call center, Ashoori di IBM immagina agenti AI che leggono e rispondono alle emozioni dei clienti.
"Supponiamo che tu sia frustrato da un servizio", afferma. "Nel futuro, l'agente AI del servizio clienti rileverà lo stato emotivo e regolerà automaticamente la sua verbalizzazione per calmare la situazione. È un vantaggio per tutti, perché il cliente si sente meglio e l'azienda risolve il problema più velocemente."
Ma esistono delle limitazioni. "Nel momento in cui chiedi a qualcuno di pensare alle proprie preferenze o di ragionare su una decisione difficile, questi modelli faranno fatica", avverte Carlsson.
A causa di preoccupazioni per la privacy e la sicurezza, sia i gemelli digitali industriali che quelli comportamentali richiedono un'attenta supervisione. Il team di Stanford ha costruito dei guardrail di sicurezza rigorosi: i partecipanti sono proprietari delle loro copie digitali e possono monitorare l'uso attraverso i registri di controllo, oppure ritirare completamente il consenso. I ricercatori esterni devono richiedere l'accesso e garantire la protezione della privacy.
Sebbene gran parte della discussione finora si sia concentrata sul ruolo dell'AI nella creazione e automazione dei contenuti, Ashoori immagina un futuro molto più ampio per questi agenti, uno in cui si adatteranno ai nostri stili di comunicazione in diversi contesti. Ashoori sottolinea che la tecnologia solleva profonde domande sull'autenticità e sul processo decisionale.
"Oggi non riusciamo sempre a convalidare cosa sia AI e cosa sia umano", spiega. "Come creatore di contenuti, vorrei che questo avatar riflettesse esattamente il mio stile, il mio tono di comunicazione e il modo in cui trasmetto questo messaggio. Se parlo in un ambiente professionale o ai miei bambini a casa, voglio quell'agente impari e imiti il mio comportamento e la mia personalità in ogni situazione."
Mentre i ricercatori si confrontano con queste domande, devono lasciare che le considerazioni pratiche guidino l'implementazione, afferma Ashoori.
"La domanda è quale valore offre l'agente," dice. "Bisogna chiedersi qual è il valore aggiunto. Altrimenti si complica inutilmente il sistema. Se è una situazione il cui il valore è evidente e giustifica l'investimento, le aziende devono approfittarne."
