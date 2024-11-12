La ricerca tramite AI sta diventando più intelligente

SearchGPT, il nuovo prototipo di motore di ricerca di OpenAI, ha suscitato un'ondata di entusiasmo. Ha anche suscitato diverse domande urgenti: in che modo l'AI rimodellerà il landscape della ricerca e cosa significa per l'ottimizzazione dei motori di ricerca (SEO)?
Per anni, la SEO è stata un'arte ampiamente dedicata all'ottimizzazione dei contenuti per Google. Ora, con l'ottimizzazione generativa dei motori (GEO), le regole potrebbero cambiare.
Secondo StatCounter, Google è ancora una forza dominante nella ricerca, controllando l'89% del mercato mondiale nel 2023-2024. A maggio, il colosso di Mountain View ha introdotto le panoramiche AI per gli utenti statunitensi e da allora ha esteso la funzionalità a oltre 100 paesi. Nel frattempo, editori e altre società stanno iniziando a notare nuovi destinatari provenienti da strumenti di ricerca con AI come Perplexity e dagli assistenti di chat basati su modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM), come ChatGPT, Microsoft Copilot e Meta AI.
Per le piattaforme digitali di IBM, questo pubblico guidato dall’AI è ancora piccolo ma innegabilmente prezioso. Matthew Blackshaw-Marschinke, Responsabile della SEO globale di IBM, stima che il pubblico basato su AI sia cento volte più piccolo del traffico fornito da Google, anche se più coinvolto. "Confrontando le due [fonti di traffico] con le azioni che ci interessano, scaricare white paper, compilare moduli web o iscriversi a newsletter, il tasso di conversione per le piattaforme di AI è il doppio di quello della ricerca Google", afferma Blackshaw-Marschinke. "È ancora presto per questa tecnologia, ma questi utenti mostrano un intento più elevato e una crescente fiducia nei contenuti".
Per la prima volta in 20 anni, l'AI generativa sta aprendo nuove opportunità nel mercato della ricerca. Perplexity, un motore di ricerca basato su AI lanciato nel dicembre 2022, afferma di gestire attualmente oltre 100 milioni di query a settimana. Un altro motore di ricerca basato sull'AI, You.com, lanciato nel 2020, ha aggiunto la ricerca chat multimodale nel 2023, consentendo agli utenti di ottenere output che vanno oltre il testo, come immagini e grafici.
Tra gli ultimi arrivati c'è BeaGo, presentato questo autunno da Rhymes AI, una startup co-fondata da Anita Huang, Junnan Li e finanziata da Kai-Fu Lee. Concentrata sulla multimodalità LLM, la società ha creato Aria, un modello aperto open source e multimodale nativo mixture-of-experts (MoE), e Allegro, un modello da testo a video.
"Oggi la ricerca basata sull'AI è molto competitiva nel settore, ma ritengo che ci siano ancora diversi segmenti di utenti e diversi casi d'uso che potrebbero consentire a più operatori di soddisfare le esigenze dei consumatori", afferma Huang, ex dirigente di Yahoo! Taiwan e Google China.
BeaGo ha un'interfaccia semplice. Il suo obiettivo? Fornire agli utenti una risposta unica e di alta qualità.
"Volevamo essere in grado di fornire qualcosa, come un cane beagle intelligente che ti porta qualcosa molto velocemente, in modo da avere una panoramica condensata e strutturata di ciò che stai cercando mentre sei in movimento", afferma Huang. Huang evidenzia anche come BeaGo arricchisce le sue risposte con immagini e grafici di supporto e preveda di aggiungere anche brevi video. "Unisce l'intelligenza di grandi modelli linguistici al potere della ricerca web", afferma. “Raccogliamo dati rapidamente e utilizziamo gli LLM per sintetizzare e presentare le informazioni nel miglior modo possibile.”
Anche la semplicità nei contenuti e nel design è fondamentale, afferma Chris Andrew, co-fondatore e CEO di Scrunch AI. La sua startup aiuta aziende Fortune 500 a orientarsi nel nuovo landscape dominato dall'AI generativa.
“La mia mentalità è che i consumatori preferiscano sempre la semplicità. "Preferiscono ricevere una risposta piuttosto che 10 link", afferma. "L'AI vuole contenuti semplici, accurati e strutturati. Layout interattivi o complessi rendono più difficile all'AI estrarre risposte. Un testo pulito e ben organizzato garantisce che i tuoi contenuti vengano messi in risalto."
Ovviamente, se gli utenti ottengono una risposta soddisfacente da Google AI Overviews o SearchGPT, potrebbero non cliccare nemmeno su un link. E sebbene Google abbia recentemente aggiunto link cliccabili sul lato destro di AI Oversights, alcuni temono ancora una perdita di traffico verso le loro pagine.
"Ho utilizzato AI Overviews e non clicco più molto", osserva Lily Ray, vicepresidente della strategia SEO e della ricerca presso Amsive, un'agenzia di marketing.
Secondo Ray, il passaggio ai motori di ricerca AI spingerà i brand verso un approccio di marketing più completo. "Devi gestire la reputazione del tuo brand, cosa dicono le persone nelle loro recensioni, la tua presenza sui social media", afferma. "Tutte queste strategie di marketing olistiche influenzano il modo in cui sei rappresentato nei grandi modelli linguistici."
Blackshaw-Marschinke sospetta che i chatbot preferiranno contenuti di alta qualità. "La prima idea chiave, a mio parere, è il 'guadagno di informazioni', ovvero il concetto che, in quanto editore, è necessario creare contenuti con caratteristiche uniche che vadano oltre il consenso generale già presente nel modello", afferma.
Andrew sottolinea che la rivoluzione della ricerca è solo all'inizio. L'ascesa degli agenti AI, che possono accedere ai contenuti e intraprendere azioni per conto di un utente, potrebbe costringere le aziende a ripensare ancora una volta il loro GEO. Il marchio e il destinatario non avranno una conversazione diretta e sarà più difficile influenzare gli agenti.
"Questi modelli continueranno a migliorare", afferma. La sfida è capire se i brand e i marketer sono in grado di tenere il passo.
