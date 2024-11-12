La ricerca tramite AI sta diventando più intelligente

SearchGPT, il nuovo prototipo di motore di ricerca di OpenAI, ha suscitato un'ondata di entusiasmo. Ha anche suscitato diverse domande urgenti: in che modo l'AI rimodellerà il landscape della ricerca e cosa significa per l'ottimizzazione dei motori di ricerca (SEO)?

Per anni, la SEO è stata un'arte ampiamente dedicata all'ottimizzazione dei contenuti per Google. Ora, con l'ottimizzazione generativa dei motori (GEO), le regole potrebbero cambiare.

Secondo StatCounter, Google è ancora una forza dominante nella ricerca, controllando l'89% del mercato mondiale nel 2023-2024. A maggio, il colosso di Mountain View ha introdotto le panoramiche AI per gli utenti statunitensi e da allora ha esteso la funzionalità a oltre 100 paesi. Nel frattempo, editori e altre società stanno iniziando a notare nuovi destinatari provenienti da strumenti di ricerca con AI come Perplexity e dagli assistenti di chat basati su modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM), come ChatGPT, Microsoft Copilot e Meta AI.

Per le piattaforme digitali di IBM, questo pubblico guidato dall’AI è ancora piccolo ma innegabilmente prezioso. Matthew Blackshaw-Marschinke, Responsabile della SEO globale di IBM, stima che il pubblico basato su AI sia cento volte più piccolo del traffico fornito da Google, anche se più coinvolto. "Confrontando le due [fonti di traffico] con le azioni che ci interessano, scaricare white paper, compilare moduli web o iscriversi a newsletter, il tasso di conversione per le piattaforme di AI è il doppio di quello della ricerca Google", afferma Blackshaw-Marschinke. "È ancora presto per questa tecnologia, ma questi utenti mostrano un intento più elevato e una crescente fiducia nei contenuti".