Il ruolo dell'AI nella protezione della biodiversità

Gli NBSAP sono un fattore chiave sia per comprendere gli habitat che le nazioni hanno sotto la loro tutela, sia per determinare come considerare la loro protezione in tutti gli aspetti del processo decisionale governativo. La conservazione è uno sforzo intersettoriale e gli NBSAP consentono alle nazioni di tenere conto di queste condizioni durante la definizione delle politiche.

Rappresentano inoltre una sfida unica, perché ci sono così tante condizioni da considerare e così tante informazioni da analizzare. Come ha sottolineato Bernadette Fischler Hooper, responsabile dell'International Advocacy presso WWF UK , "Sappiamo che il cambiamento non è facile e i paesi affrontano sfide come la mancanza di finanziamenti, dati insufficienti e instabilità politica." Tuttavia, gli esperti dicono che le soluzioni tecnologiche possono aiutare ad indirizzo alcune delle sfide che le nazioni devono affrontare quando cercano di stabilire e portare a termine gli NBSAP.