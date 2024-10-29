Il ruolo dell'AI nella protezione della biodiversità

L'AI e la biodiversità prosperano entrambe grazie alla complessità. Per l'AI, enormi quantità di dati alimentano i modelli di machine learning, aiutandoli a riconoscere schemi, fare previsioni e risolvere problemi. Nella maggior parte dei casi, più i dati sono ricchi e diversificati, più l'AI diventa intelligente e adattiva.
La natura funziona in modo simile. La biodiversità, cioè la varietà di vita in un ecosistema, rende gli ambienti resilienti e adattabili. Così come l'AI si basa su input diversi per funzionare efficacemente, gli ecosistemi si affidano alla biodiversità per mantenere l'equilibrio, resistere alle interruzioni ed evolversi nel tempo.
Sia l'AI che la biodiversità evidenziano il potere della diversità nel creare sistemi forti, flessibili e capaci di risolvere sfide complesse. Mentre ci avviciniamo alla 16ª riunione della Conferenza delle Parti della Convenzione sulla Diversità Biologica (COP16), è chiaro che non solo la diversità delle informazioni, ma anche la capacità di elaborarle e comprenderle può essere fondamentale per raggiungere gli obiettivi collettivi di proteggere la biodiversità del pianeta stabiliti dai membri delle Nazioni Unite.
La scorsa settimana, i leader ambientalisti di circa 200 nazioni si sono recati a Cali, in Colombia, per la COP16. L'evento segna il primo grande incontro ONU sulla biodiversità dalla COP15, ospitata a Montreal, Canada, nel 2022, dove i paesi partecipanti hanno istituito un framework per fermare la perdita di habitat naturali.
L'accordo, firmato da 195 nazioni e soprannominato "Accordo di Parigi sulla Natura",richiede ai firmatari di cercare di destinare almeno il 30% dei loro territori per sforzi di conservazione, incluse ulteriori protezioni per gli ecosistemi degradati. Due anni dopo, l'obiettivo della COP16 è esaminare i piani dei paesi che hanno firmato l'accordo per vedere se il mondo è sulla buona strada per rispettare la scadenza del 2030.
Le prime indicazioni suggeriscono che l'ambizione potrebbe superare il successo. I firmatari avrebbero dovuto inviare strategie e piani d'azione nazionali sulla biodiversità (NBSAP) prima dell'inizio della conferenza. Solo 25 dei 195 paesi hanno presentato piani al Segretariato per la Biodiversità delle Nazioni Unite, e solo cinque dei 17 "paesi megadiversi", che ospitano circa il 70% della biodiversità mondiale, hanno offerto i loro impegni.
Gli NBSAP sono un fattore chiave sia per comprendere gli habitat che le nazioni hanno sotto la loro tutela, sia per determinare come considerare la loro protezione in tutti gli aspetti del processo decisionale governativo. La conservazione è uno sforzo intersettoriale e gli NBSAP consentono alle nazioni di tenere conto di queste condizioni durante la definizione delle politiche.
Rappresentano inoltre una sfida unica, perché ci sono così tante condizioni da considerare e così tante informazioni da analizzare. Come ha sottolineato Bernadette Fischler Hooper, responsabile dell'International Advocacy presso WWF UK, "Sappiamo che il cambiamento non è facile e i paesi affrontano sfide come la mancanza di finanziamenti, dati insufficienti e instabilità politica." Tuttavia, gli esperti dicono che le soluzioni tecnologiche possono aiutare ad indirizzo alcune delle sfide che le nazioni devono affrontare quando cercano di stabilire e portare a termine gli NBSAP.
Nei due anni trascorsi dalla firma del Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework originale, c'è stata un'esplosione di innovazione nell'intelligenza artificiale. Poiché i sistemi di AI sono diventati più potenti, l'AI generativa è diventata uno strumento sempre più funzionale per tutto, dall'elaborazione e riepilogo delle informazioni all'analisi predittiva.
Mentre le nazioni cercano nuovi modi per misurare la biodiversità all'interno dei loro confini ed elaborare la grande quantità di dati necessari per sviluppare piani di conservazione, l'AI può aiutarci a comprendere meglio i bisogni del nostro pianeta e come possiamo affrontarli.
Adam Thompson, Global Sustainable Finance and ESG Offering Leader di IBM Consulting, ha visto in prima persona come l'AI può trasformare il modo in cui i Paesi gestiscono, elaborano e comprendono le informazioni.
"Nel passato, l'affermazione del problema era: 'Come lavorare efficacemente su problemi geospaziali arbitrari su set di dati eterogenei che vanno dall'osservazione della Terra tramite output dei modelli meteorologici fino ai sensori IoT'", dice. "E il volume dei dati potrebbe essere enorme."
Thompson afferma che i dati dei satelliti Sentinel-2 dell'Agenzia Spaziale Europea (che raccolgono nuove immagini di tutte le superfici terrestri, delle aree costiere e delle acque interne della Terra ogni cinque giorni) ammontano a circa 3,2 terabyte al giorno. Le proiezioni meteorologiche generate dall'European Centre for Medium-Range Weather Forecasts potrebbero arrivare fino a 250 terabyte al giorno.
"Dal punto di vista della capacità, è chiaro che per molte organizzazioni non è fattibile gestire tali volumi di dati a fini di modellazione", afferma Thompson.
Sebbene presenti le proprie sfide in termini di consumo energetico, l'AI generativa offre una potenziale strada per rendere più semplice il trattamento dei dati senza che gli stakeholder abbiano bisogno di tutti i dati disponibili. Thompson dice che un modo per raggiungere questo obiettivo è attraverso modelli più piccoli, come i foundation model IBM® Granite, che i ricercatori possono distribuire per scopi specifici legati alla sostenibilità, come l'osservazione della Terra e il consumo energetico. "L'accuratezza della modellazione utilizzando modelli fondamentali aiuta gli utenti a migliorare i risultati", afferma Thompson.
Oltre a elaborare dati e generare previsioni e analisi, gli strumenti di AI possono aiutarci a vedere come il mondo naturale sta cambiando intorno a noi. All'inizio di quest'anno, IBM ha prestato i suoi strumenti IBM Maximo Visual Inspection (MVI) al WWF - Germany per tracciare i movimenti degli elefanti africani delle foreste del bacino del Congo.
L'elefante africano delle foreste è conosciuto come "ingegnere dell'ecosistema", una specie fondamentale per lo stato di salute complessivo del bacino del Congo, che ospita oltre 10.000 specie animali. Gli elefanti sono noti per la loro abilità nel ripulire la vegetazione, facendo spazio a una flora più forte e più resiliente che prospera in un ambiente le cui risorse altrimenti sarebbero messe a dura prova dalla crescita eccessiva e dalla competizione. Aiutano inoltre a migliorare la diversità, la densità e l'abbondanza di specie vegetali e arboree, aumentando la capacità di storage di carbonio della foresta.
Una tecnologia simile ha aiutato a preservare le barriere coralline, che secondo la ricerca sono gravemente minacciate dal riscaldamento del pianeta. Le strutture subacquee, di cui si stima che il 25% di tutta la vita oceanica dipenda in qualche momento del loro ciclo vitale, aiutano le creature sia nell'oceano che sulla terraferma. Non solo fungono da enormi pozzi di assorbimento di carbonio, ma sono anche essenziali per preservare gli ecosistemi che fungono da fonti di cibo per l'uomo. Oltre quattro miliardi di persone si affidano ai pesci che interagiscono con le barriere coralline per il 15% del loro apporto di proteine animali.
The Reef Company, che costruisce barriere coralline artificiali per ripristinare le barriere coralline perdute a causa dei cambiamenti climatici, ha collaborato con IBM per raccogliere dati su come l'oceano sta cambiando e dove sono necessarie le barriere coralline. Utilizzando la piattaforma di dati oceanici BluBoxx di IBM, l'azienda può raccogliere dati di sensori che misurano la salinità, la temperatura, il pH, l'ossigeno disciolto, la pressione e l'anidride carbonica di un corpo d'acqua. I dati possono essere accumulati e caricati per ottenere insight rapidi e approfondimenti su come un ecosistema sta cambiando.
Conosciamo meglio il nostro pianeta che mai, grazie in parte a strumenti basati su AI che ci consentono di raccogliere ed elaborare enormi quantità di informazioni da diverse fonti, dati che possono essere difficili da gestire da soli.
"Oggi disponiamo di enormi quantità di dati, ma non sempre sono accessibili, pertinenti o elaborati in modo coerente secondo standard scientifici", afferma Thompson. “Abbiamo bisogno di dati affidabili e trasparenti per identificare rischi e opportunità e per intraprendere azioni correttive.”
Per fortuna, proprio come un ecosistema, l'AI può trarre vantaggio dall'accesso a più dati. Sebbene la necessità di mitigare le sfide energetiche legate all'AI rimanga evidente, la tecnologia offre il potenziale per una migliore comprensione del mondo che ci circonda elaborando le informazioni a cui abbiamo accesso e distillandole in una forma che possiamo comprendere e su cui agire.
"I risultati devono essere in un formato consumabile che la persona media possa comprendere e non richiedere diversi dottorati per interpretare ciò che rappresentano i dati," afferma Thompson.
Mentre le nazioni si propongono di produrre NBSAP che le guideranno nel loro obiettivo di rispettare gli standard stabiliti dal Kunming-Montreal Global Biodiversity framework, gli strumenti di AI potrebbero offrire l'opportunità di comprendere meglio cosa sta accadendo nel mondo naturale, e come conservarlo.
