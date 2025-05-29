Tre anni dall'inizio del boom dell'AI generativa, l'AI è ancora un tema di grande discussione nei media. Molti eventi di settore sono dedicati a questa tecnologia, e molti editori hanno adottato l'AI come un'opportunità per trasformare le operazioni delle redazioni o ripensare il modo in cui producono e distribuiscono i loro contenuti, con alcuni che hanno persino collaborato con aziende leader come OpenAI, Perplexity o Mistral. E per il secondo anno consecutivo, i vincitori del Premio Pulitzer hanno dichiarato di avere utilizzato il machine learning nella creazione delle loro opere.
Ma la transizione non è sempre stata agevole. I giornalisti stessi sono spesso diffidenti nei confronti della tecnologia.
Secondo un recente sondaggio condotto su 2.000 giornalisti intervistati, più della metà di loro teme che l'AI possa sostituire più posti di lavoro. Questa preoccupazione non è infondata, poiché continuano ad emergere notizie di licenziamenti presso alcuni dei più grandi editori, mentre aumentano i loro investimenti in AI. Altre preoccupazioni sull'AI sono generate dal suo uso improprio e, più chiaramente, dalla mancanza di trasparenza che ne circonda l'uso. Recentemente, un programma radiofonico in Australia ha utilizzato un avatar generato dall'AI come conduttore senza rivelarlo, e due importanti editori statunitensi si sono scusati per aver pubblicato una lista di letture estiva scritta con l'AI, senza rendersi conto che contenesse libri inventati.
Sebbene alcune applicazioni della gen AI restino controverse, ci sono aree in cui la tecnologia si sta già rivelando notevolmente utile sia per i content creator che per gli editori. Uno di questi è Djinn, uno strumento sviluppato da IBM che aiuta i giornalisti a identificare notizie locali degne di notizia nei dati e nei documenti del territorio. Inizialmente sviluppato per la redazione norvegese iTromsø, Djinn combina NLP, AI e machine learning.
Dal suo lancio due anni fa, all'inizio del gen AI, Djinn è stato adottato da quasi 40 redazioni del gruppo Polaris Media, che possiede iTromsø. Le redazioni che hanno adottato Djinn hanno registrato un aumento del 1.300% della quota di traffico, riducendo al contempo del 94% il tempo dedicato dai giornalisti alle loro ricerche. Ma, meglio ancora: i giornalisti hanno adottato lo strumento.
"L'adozione da parte degli utenti è stata enorme, perché il sistema era ben spiegabile e costruito attorno agli utenti", racconta Silvia Podestà, Advisory Innovation Designer presso IBM in Danimarca, a IBM Think. Da quando è stato distribuito, gli esperti ritengono che lo strumento sia uno dei migliori casi d'uso dell'AI al servizio del giornalismo. "È un ottimo caso di innovazione incentrata sull'editoria", ha detto Nikita Roy, giornalista e data scientist che ha dedicato un intero episodio del suo podcast di settore a Djinn.
Djinn affronta una delle sfide principali per giornalisti e media locali: la capacità di scoprire storie originali operando in redazioni più piccole, dove le risorse sono scarse. Djinn raccoglie dati dai siti del governo locale, li classifica, li riassume e avvisa i giornalisti su quali storie approfondire. Djinn utilizza principalmente tecnologie watsonx.ai e Watson , combinando gen AI e machine learning.
"I giornalisti avevano accesso a set di dati estremamente eterogeneo, conservati in archivi pubblici messi a disposizione dai comuni”, spiega Podestà. "Quel processo era travolgente a causa della quantità enorme di informazioni, e i giornalisti rischiavano di perdere potenziali buone storie perché non avevano il tempo di esaminare tutti i documenti ogni giorno", afferma Podestà, che parlerà di Djinn e AI affidabile durante una prossima conferenza, We Make Future.
Gli esperti IBM affermano che l'azienda ha progettato Djinn con un solo obiettivo in mente: potenziare il giornalismo invece di sostituire i giornalisti. Lo strumento è stato inoltre sviluppato in modo profondamente collaborativo, e la redazione di iTromø ha offerto input non solo nella fase iniziale del progetto, ma anche successivamente nel design iterativo. Inoltre, i giornalisti di iTromø hanno partecipato sia all'addestramento che all'apprendimento per rinforzo del modello: i reporter hanno utilizzato conoscenze specializzate per insegnare all'AI a riconoscere ciò che è degno di nota.
"È uno degli usi più interessanti dell'AI in un contesto mediatico", afferma Florent Daudens, ex giornalista che attualmente lavora per la piattaforma di AI Hugging Face, in un'intervista a IBM Think. "E dimostra chiaramente che l'AI può migliorare la nostra capacità di svolgere il lavoro giornalistico." In realtà, oltre alla creazione di contenuti, l'AI potrebbe aprire molte nuove opportunità per i media e gli editori. Con Hugging Face, Daudens ha costruito una comunità in cui i giornalisti possono condividere strumenti open source. Oltre a facilitare la raccolta di notizie, osserva che l'AI può aiutare a ottimizzare i workflow e la distribuzione, contribuendo a risolvere i principali punti critici delle organizzazioni sottoposte a pressioni finanziarie.
Gli esperti sottolineano che, alla base, il giornalismo sarà sempre profondamente umano. "Gli elementi umani insostituibili del giornalismo (identificare quali storie contano, comprendere il contesto culturale e creare legami autentici con fonti e pubblico) rimarranno fondamentalmente umani per il prossimo futuro", afferma Rajiv Pant, Presidente di Flatiron Software ed ex CTO del New York Times e del Wall Street Journal. "Richiedono il tipo di comprensione intuitiva della natura umana e delle dinamiche sociali che deriva dall'esperienza vissuta".
Ma, a ben guardare, nei media c'è posto per l'AI, come spiega Pant, a condizione che gli esseri umani siano ancora saldamente nel processo. "L'AI eccelle nelle sfide strutturali e di ottimizzazione: personalizzare la distribuzione dei contenuti, adattare lo stile narrativo ai destinatari e adattare i processi editoriali", afferma. "Il futuro non sta nella sostituzione, ma in questa divisione ponderata del lavoro dove l'insight guida il 'cosa' e il 'perché', mentre l'AI migliora il 'come'."
"L'AI è una minaccia importante in generale, in particolare per le persone che lavorano guadagnando traffico sul web", afferma Bryan Casey, VP of Digital Marketing di IBM, in un'intervista. "Ma pensiamo che ci saranno molte opportunità in cui possiamo usare questi strumenti per fare cose che altrimenti non saremmo in grado di fare."
