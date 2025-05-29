Sebbene alcune applicazioni della gen AI restino controverse, ci sono aree in cui la tecnologia si sta già rivelando notevolmente utile sia per i content creator che per gli editori. Uno di questi è Djinn, uno strumento sviluppato da IBM che aiuta i giornalisti a identificare notizie locali degne di notizia nei dati e nei documenti del territorio. Inizialmente sviluppato per la redazione norvegese iTromsø, Djinn combina NLP, AI e machine learning.

Dal suo lancio due anni fa, all'inizio del gen AI, Djinn è stato adottato da quasi 40 redazioni del gruppo Polaris Media, che possiede iTromsø. Le redazioni che hanno adottato Djinn hanno registrato un aumento del 1.300% della quota di traffico, riducendo al contempo del 94% il tempo dedicato dai giornalisti alle loro ricerche. Ma, meglio ancora: i giornalisti hanno adottato lo strumento.

"L'adozione da parte degli utenti è stata enorme, perché il sistema era ben spiegabile e costruito attorno agli utenti", racconta Silvia Podestà, Advisory Innovation Designer presso IBM in Danimarca, a IBM Think. Da quando è stato distribuito, gli esperti ritengono che lo strumento sia uno dei migliori casi d'uso dell'AI al servizio del giornalismo. "È un ottimo caso di innovazione incentrata sull'editoria", ha detto Nikita Roy, giornalista e data scientist che ha dedicato un intero episodio del suo podcast di settore a Djinn.

Djinn affronta una delle sfide principali per giornalisti e media locali: la capacità di scoprire storie originali operando in redazioni più piccole, dove le risorse sono scarse. Djinn raccoglie dati dai siti del governo locale, li classifica, li riassume e avvisa i giornalisti su quali storie approfondire. Djinn utilizza principalmente tecnologie watsonx.ai e Watson , combinando gen AI e machine learning.

"I giornalisti avevano accesso a set di dati estremamente eterogeneo, conservati in archivi pubblici messi a disposizione dai comuni”, spiega Podestà. "Quel processo era travolgente a causa della quantità enorme di informazioni, e i giornalisti rischiavano di perdere potenziali buone storie perché non avevano il tempo di esaminare tutti i documenti ogni giorno", afferma Podestà, che parlerà di Djinn e AI affidabile durante una prossima conferenza, We Make Future.