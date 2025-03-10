Sorpresa! Gli agenti AI ora sono anche sul tuo dispositivo mobile. L'ultimo "telefono AI",” un prodotto congiunto della società madre di T-Mobile Deutsche Telekom e del gigante dell'AI Perplexity, è stato al centro dell'attenzione al Mobile World Congress di quest'anno.
Tuttavia, mentre Google e Apple aggiungono caratteristiche di AI ai telefoni da anni, i primi telefoni dotati di AI che verranno lanciati nel 2025 potrebbero segnalare un cambiamento più ampio, affermano esperti IBM come Kaoutar El Maghraoui, Principal Research Scientist e Manager. I giganti dell'AI stanno ora unendo le forze con le grandi compagnie di telecomunicazioni per integrare l'AI fin dalle prime fasi del processo di progettazione dell'hardware, anziché aggiungerla in un secondo momento ai dispositivi esistenti.
Questa collaborazione end-to-end potrebbe cambiare il modo in cui le persone utilizzano i telefoni, afferma El Maghraoui. Ad esempio, gli utenti del telefono AI di Deutsche Telekom possono semplicemente premere un pulsante sul lato del telefono e parlare per attivare l'assistente Perplexity, che effettuerà una prenotazione per cena, prenoterà un taxi o tradurrà il discorso da una lingua all'altra in tempo reale, il tutto senza aprire la schermata di blocco o alcuna app.
“Stanno ridefinendo il modo in cui gli utenti interagiscono con gli smartphone. "Le implicazioni sono enormi", afferma El Maghraoui.
Questo non è il primo telefono AI - e nemmeno il primo telefono AI che vanta degli agenti - e non sarà l'ultimo. All'inizio di quest'anno, Samsung ha annunciato di portare l'agentic AI nella sua serie di Samsung Galaxy tramite l'assistente Gemini di Google, che ora può navigare tra le app. Un utente attiva Gemini facendo clic su un pulsante sul lato del telefono e può chiedere a Gemini di trovargli dei voli per attraversare il paese e di inviarli a un amico. Gemini cercherà e compilerà le opzioni di volo e preparerà un'e-mail per quel contatto specifico.
Anche i telefoni Pixel di Google offrono Gemini, con capacità agentiche dal dicembre 2024. Un assistente AI in tempo reale chiamato Gemini Live permette alle persone di fare cose come scattare una foto a una pianta, discutere se sopravviverà nel loro giardino e quando dovrebbero piantarla.
Apple ha cercato di raggiungere i suoi rivali e ha annunciato con grande clamore che avrebbe distribuito le funzionalità di Apple Intelligence sui suoi telefoni. Problemi tecnici, come uno strumento di riepilogo delle notizie che invertiva il significato dei titoli, e dei ritardi hanno afflitto Apple in diverse occasioni. Il 7 marzo, un rappresentante Apple ha confermato in un comunicato: "Abbiamo anche lavorato a un Siri più personalizzato, dandogli maggiore consapevolezza del contesto personale e la possibilità di agire per tuo conto all'interno e tra le tue app. Ci vorrà più tempo di quanto pensassimo per realizzare queste caratteristiche".
In definitiva, la qualità dei modelli AI determinerà quale telefono AI vincerà, afferma Shobhit Varshney. Sottolinea il fatto che Google beneficia di altre attività di proprietà della sua società madre (Alphabet), come YouTube.
"Hanno miliardi di minuti di audio da YouTube su cui addestrare i loro modelli, molto più di quanto facciano i protagonisti dell'AI più piccoli", afferma Varshney.
Alcuni, come i ricercatori dell'Università delle Poste e delle Telecomunicazioni di Pechino, stanno ora progettando modelli linguistici in piccolo specifici per gli smartphone. Il team ha scoperto che i piccoli modelli linguistici funzionano "in modo più rapido ed economico" quando sono progettati per l'hardware su cui gireranno, invece di adattare un modello più grande per l'uso su un telefono, afferma la coautrice Rongjie Yi a IBM Think.
Perché la corsa ai telefoni AI sta accelerando proprio adesso? I progressi nei modelli di linguaggio di piccole dimensioni (SLM) stanno dando impulso a questa evoluzione nella tecnologia mobile, afferma El Maghraoui. "Questi modelli compatti, più efficienti e più capaci possono eseguire elaborazioni in tempo reale e creare interazioni personalizzate e sicure su dispositivi edge come gli smartphone", afferma.
El Maghraoui aggiunge che, man mano che le persone utilizzano gli SLM sugli smartphone, potremmo trarre lezioni che saranno effettivamente molto utili al di fuori dell'arena dei consumatori. I modelli di piccole dimensioni sono ideali per i telefoni, ma sono critici per "applicazioni mission-critical, come i dispositivi integrati nelle fabbriche in cui i dati di produzione sensibili devono essere elaborati localmente".
Dai servizi finanziari alla sanità fino alla produzione, ci sono molte situazioni in cui le aziende dispongono di dati che vogliono conservare on-premise. I modelli piccoli permettono loro di estrarre informazioni utili da quei dati senza doverle inviare a un cloud pubblico.
Per questo motivo, IBM ha dato priorità a modelli più piccoli e adatti allo scopo come la serie Granite, perché permettono alle imprese di perseguire prestazioni da modello di frontiera a una frazione del costo.
Il Presidente e CEO di IBM Arvind Krishna ha elaborato in un articolo su Fortune: "Nel nostro lavoro in IBM, abbiamo visto che i modelli adatti allo scopo hanno già portato a una riduzione fino a 30 volte dei costi di inferenza AI, rendendo l'addestramento più efficiente e accessibile".
In molti contesti aziendali, esistono "vincoli di tempo e precisione più stringenti", afferma El Magrahoui. Eventuali ritardi o errori possono comportare la perdita di ingenti somme di denaro, compromettere la sicurezza dei dati o altro ancora.
"Non puoi permetterti di commettere errori in questi contesti perché le implicazioni sono molto più gravi di un semplice errore nella programmazione di un volo o qualcosa del genere", afferma.
Mentre gli utenti continuano a sperimentare i telefoni AI-first con tecnologia SLM, gli operatori di altri settori continueranno a tenere d'occhio le lezioni apprese da questi dispositivi edge.
IBM Granite è la nostra famiglia di modelli AI aperti, efficienti e affidabili, su misura per le aziende e ottimizzati per scalare le applicazioni di AI. Esplora le opzioni di linguaggio, codice, serie temporali e guardrail.
Le aziende sanno di non poter scalare l'AI generativa con modelli di base di cui non possono fidarsi. Scarica l'estratto per scoprire perché IBM, con i suoi "Modelli Granite" di punta, è stata nominata Strong Performer.
Scopri come incoraggiare i team a migliorare sempre di più le prestazioni dei modelli e a superare la concorrenza utilizzando le tecniche e le infrastrutture AI più recenti.
Esplora il valore dei foundation model di livello aziendale che forniscono fiducia, prestazioni e benefici convenienti a tutti i settori.
Scopri come incorporare l'AI generativa, il machine learning e i foundation model nelle operazioni di business per migliorare le prestazioni.
Guarda una demo del confronto dei modelli IBM con altri modelli in diversi casi d'uso.
Esplora la libreria IBM di foundation model nel portafoglio di watsonx per scalare in sicurezza l'AI generativa per la tua azienda.
Metti l'AI al servizio della tua azienda grazie all'esperienza leader di settore e alla gamma di soluzioni di IBM nel campo dell'AI.
Reinventa i flussi di lavoro e le operazioni critiche aggiungendo l'AI per massimizzare le esperienze, il processo decisionale in tempo reale e il valore di business.
Esplora la libreria IBM dei foundation model nel portafoglio di IBM watsonx per scalare in sicurezza l'AI generativa per la tua azienda.