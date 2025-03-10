Questo non è il primo telefono AI - e nemmeno il primo telefono AI che vanta degli agenti - e non sarà l'ultimo. All'inizio di quest'anno, Samsung ha annunciato di portare l'agentic AI nella sua serie di Samsung Galaxy tramite l'assistente Gemini di Google, che ora può navigare tra le app. Un utente attiva Gemini facendo clic su un pulsante sul lato del telefono e può chiedere a Gemini di trovargli dei voli per attraversare il paese e di inviarli a un amico. Gemini cercherà e compilerà le opzioni di volo e preparerà un'e-mail per quel contatto specifico.

Anche i telefoni Pixel di Google offrono Gemini, con capacità agentiche dal dicembre 2024. Un assistente AI in tempo reale chiamato Gemini Live permette alle persone di fare cose come scattare una foto a una pianta, discutere se sopravviverà nel loro giardino e quando dovrebbero piantarla.

Apple ha cercato di raggiungere i suoi rivali e ha annunciato con grande clamore che avrebbe distribuito le funzionalità di Apple Intelligence sui suoi telefoni. Problemi tecnici, come uno strumento di riepilogo delle notizie che invertiva il significato dei titoli, e dei ritardi hanno afflitto Apple in diverse occasioni. Il 7 marzo, un rappresentante Apple ha confermato in un comunicato: "Abbiamo anche lavorato a un Siri più personalizzato, dandogli maggiore consapevolezza del contesto personale e la possibilità di agire per tuo conto all'interno e tra le tue app. Ci vorrà più tempo di quanto pensassimo per realizzare queste caratteristiche".

In definitiva, la qualità dei modelli AI determinerà quale telefono AI vincerà, afferma Shobhit Varshney. Sottolinea il fatto che Google beneficia di altre attività di proprietà della sua società madre (Alphabet), come YouTube.

"Hanno miliardi di minuti di audio da YouTube su cui addestrare i loro modelli, molto più di quanto facciano i protagonisti dell'AI più piccoli", afferma Varshney.