L'adozione dell'intelligenza artificiale non sta rallentando. Anzi, i ricercatori di Epoch AI hanno scoperto che il calcolo di addestramento dell'IA è quadruplicato ogni anno negli ultimi anni. Anche se i modelli diventassero più piccoli o più efficienti, il volume di calcolo necessario per addestrarli probabilmente causerà una grande pressione energetica, poiché sempre più data center si avviano e richiedono sempre più energia.
Aumentare rapidamente il ritmo ha i suoi svantaggi. Con il continuo aumento delle esigenze energetiche delle aziende tecnologiche, i fornitori di energia hanno cercato di tenere il passo aumentando qualsiasi fonte di energia sia facilmente disponibile, comprese le centrali a carbone che rilasciano quantità significative di emissioni di carbonio nell'atmosfera.
La soluzione di affidarsi a fonti di combustibile inquinanti è dannosa per il pianeta e per la reputazione delle aziende tecnologiche che hanno preso impegni importanti per ridurre a zero le proprie emissioni nei prossimi anni. Di conseguenza, le aziende sono sempre più alla ricerca di modi per continuare a sostenere lo sviluppo dell'AI raggiungendo al contempo i loro obiettivi di sostenibilità. E c'è una soluzione in particolare che sembra attirare molto clamore: l'energia nucleare.
La produzione di energia nucleare è rimasta effettivamente stagnante negli Stati Uniti per gran parte degli ultimi trent'anni, in gran parte a causa dei crescenti costi e dei problemi di sicurezza a seguito di diversi disastri di alto profilo. Ma con l'aumento della necessità di energia, le opzioni di energia pulita più popolari rappresentano una sfida: non sempre forniscono la capacità necessaria per soddisfare la domanda.
L'energia nucleare, al contrario, può essere più stabile e prevedibile. "Le strutture nucleari sono in grado di generare energia per oltre il 90% del tempo", afferma Maksim Sonin, Hydrogen Projects Fellow presso il Precourt Institute for Energy della Stanford University. E per i data center in particolare, che sono tipicamente progettati per essere sempre attivi e operativi, l'accesso continuo all'energia è fondamentale, afferma Sonin.
Naturalmente, mettere in funzione i reattori nucleari richiede tempo. In media, ci vogliono tra i sei e gli otto anni per far partire un reattore, secondo un'analisi della ricercatrice dell'Università di Oxford Hannah Ritchie. Tale lasso di tempo è il risultato di "un ciclo di approvazione molto prolungato, tempi di messa in funzione prolungati e ingenti spese in conto capitale", afferma Sonin.
Negli ultimi anni, però, i piccoli reattori modulari (SMR) sono diventati più fattibili grazie allo sviluppo nel settore e agli sforzi per smaltire alcune burocrazie normative. Gli SMR generano circa un terzo della potenza di un reattore nucleare tradizionale, anche se i costi e i tempi di costruzione sono considerevolmente inferiori. Per questo motivo, aziende come Google, Amazon e Microsoft stanno considerando gli SMR come opzione per la generazione di energia pulita che potrebbe aumentare più rapidamente rispetto alle opzioni tradizionali.
Ciò non significa che gli SMR siano esenti da sfide. "Questioni sociali, di sicurezza e di altro tipo possono rappresentare ostacoli in qualsiasi fase della commercializzazione di queste tecnologie", afferma Sonin. A causa di queste potenziali preoccupazioni, Sonin ritiene che le SMR probabilmente contribuiranno solo a circa il 10% della crescita dell'energia nucleare nei prossimi anni.
Anche se lo sviluppo dell'AI suscita un rinnovato interesse per l'energia nucleare, è possibile che l'AI stessa possa aiutare a risolvere il problema del proprio crescente fabbisogno energetico accelerando lo sviluppo e l'efficienza di soluzioni di energia pulita.
"Se da un lato il rapido sviluppo dell'AI richiede la disponibilità di una capacità energetica sempre maggiore, dall'altro può aiutarci a sconvolgere il settore energetico con più Tecnologia per generare questa energia in modo più rapido e sostenibile", afferma Sonin.
Secondo il report State of Sustainability Readiness 2024 di IBM, l'uso di energia rinnovabile e il consumo totale di energia sono in cima alla lista degli indicatori chiave di prestazioni che i leader aziendali considerano nella valutazione degli obiettivi di sostenibilità. E l'AI potrebbe essere in grado di indicare potenziali soluzioni, dall'aiuto nello sviluppo di nuove tecnologie di generazione di energia al miglioramento dell'ottimizzazione e della gestione del carico nelle reti.
"Dal punto di vista strategico, vedo con grande positività il ritmo di tale innovazione nel settore tecnologico, nonostante sollevi preoccupazioni legate alle infrastrutture nel breve termine, poiché è qualcosa che potremo affrontare prima o poi", afferma Sonin.
Sebbene l'attenzione sulle soluzioni nucleari stia crescendo, non è l'unica opzione disponibile. Negli Stati Uniti, l'energia pulita come l'energia eolica e solare sono state le fonti di elettricità in più rapida crescita nella prima metà del 2024. Anche la crescita dell'energia idroelettrica continua, anche se ha affrontato sfide, come siccità e scarsità d'acqua, che potrebbero portare le aziende a considerarla meno affidabile in futuro.
Sonin afferma che quando si tratta di investire in risorse energetiche, la maggior parte delle aziende evita di mettere tutte le uova nello stesso paniere. Quindi, anche se l'energia nucleare sta tornando alla ribalta, non sarà l'unica opzione che le aziende esplorano.
"Credo che questo sia l'approccio pragmatico giusto, in termini di fattibilità a lungo termine, dato che ci sono così tante variabili, incognite e scenari diversi," afferma Sonin. "Ciò non implica assolutamente che un particolare tipo di energia pulita sia considerato migliore di altri."
Sonin sottolinea che le centrali nucleari e le altre soluzioni energetiche non si escludono a vicenda, ma sono piuttosto componenti di una soluzione più ampia e completa a sostegno di una transizione energetica pulita.
"Credo che l'energia nucleare non sia solo in competizione con idroelettrico, geotermico, solare, eolico, idrogeno, ammoniaca e altre fonti di energia pulita, poiché tutte sono complementari", afferma. "Funzionano tutti meglio in situazioni diverse. Pertanto, è improbabile che nessuno di loro diventi l'unico vincitore per le grandi aziende tecnologiche, con un portfolio che genera più valore".
