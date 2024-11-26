La produzione di energia nucleare è rimasta effettivamente stagnante negli Stati Uniti per gran parte degli ultimi trent'anni, in gran parte a causa dei crescenti costi e dei problemi di sicurezza a seguito di diversi disastri di alto profilo. Ma con l'aumento della necessità di energia, le opzioni di energia pulita più popolari rappresentano una sfida: non sempre forniscono la capacità necessaria per soddisfare la domanda.

L'energia nucleare, al contrario, può essere più stabile e prevedibile. "Le strutture nucleari sono in grado di generare energia per oltre il 90% del tempo", afferma Maksim Sonin, Hydrogen Projects Fellow presso il Precourt Institute for Energy della Stanford University. E per i data center in particolare, che sono tipicamente progettati per essere sempre attivi e operativi, l'accesso continuo all'energia è fondamentale, afferma Sonin.

Naturalmente, mettere in funzione i reattori nucleari richiede tempo. In media, ci vogliono tra i sei e gli otto anni per far partire un reattore, secondo un'analisi della ricercatrice dell'Università di Oxford Hannah Ritchie. Tale lasso di tempo è il risultato di "un ciclo di approvazione molto prolungato, tempi di messa in funzione prolungati e ingenti spese in conto capitale", afferma Sonin.

Negli ultimi anni, però, i piccoli reattori modulari (SMR) sono diventati più fattibili grazie allo sviluppo nel settore e agli sforzi per smaltire alcune burocrazie normative. Gli SMR generano circa un terzo della potenza di un reattore nucleare tradizionale, anche se i costi e i tempi di costruzione sono considerevolmente inferiori. Per questo motivo, aziende come Google, Amazon e Microsoft stanno considerando gli SMR come opzione per la generazione di energia pulita che potrebbe aumentare più rapidamente rispetto alle opzioni tradizionali.

Ciò non significa che gli SMR siano esenti da sfide. "Questioni sociali, di sicurezza e di altro tipo possono rappresentare ostacoli in qualsiasi fase della commercializzazione di queste tecnologie", afferma Sonin. A causa di queste potenziali preoccupazioni, Sonin ritiene che le SMR probabilmente contribuiranno solo a circa il 10% della crescita dell'energia nucleare nei prossimi anni.