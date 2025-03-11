Ogni settimana arriva una nuova ondata di innovazione nell'AI, e la ricerca non fa eccezione. Quindi non è stata una sorpresa quando Google ha recentemente annunciato l'AI Mode, una modalità di ricerca che risponde alle domande con risposte AI e link resi accurati.
"Abbiamo sentito dire dai power user che vogliono risposte AI per un numero ancora maggiore di ricerche", ha scritto su LinkedIn Robby Stein, VP of Product di Google Search. La modalità AI funziona su una versione personalizzata di Gemini 2.0. Secondo Google, questo consentirà agli utenti di porre domande più articolate, ottenere più link e che il loro contesto venga preso in considerazione.
"Non uso nemmeno più Google, solo ChatGPT", afferma Ash Minhas, Technical Content Manager presso IBM. Il valore, dice, è la capacità di ChatGPT di scansionare e sintetizzare una vasta quantità di fonti in poco tempo.
Questo, naturalmente, segna un altro cambiamento nel mutevole panorama della ricerca. Google rimane dominante: secondo Similarweb, ha registrato più di 81 miliardi di visite mensili tra dicembre 2024 e febbraio 2025, mentre ChatGPT di OpenAI ne ha registrate meno di 4 miliardi. Il motore di ricerca AI Perplexity, nello stesso periodo, ha registrato 101 milioni di visite. Ciononostante, gli esperti vedono grandi promesse per questi LLM negli anni a venire.
"L'adozione è decollata e continua ad aumentare. Il numero di persone che conoscono questi strumenti è in crescita", afferma Ahmed Malik, CEO e cofondatore di ScalePost, in un'intervista a IBM Think. "Poche cose al mondo hanno catturato in questo modo l'immaginazione delle aziende e dei consumatori," aggiunge. Fondata nel 2024, ScalePost funge da marketplace tra le aziende di AI e le fonti di contenuti. La startup ha già iniziato a collaborare con i principali publisher, aiutandoli a facilitare e ampliare partnership con aziende di AI come Perplexity.
Nel frattempo, Perplexity rimane ottimista nel creare la propria esperienza di ricerca. Questo è chiaro dal recente annuncio del suo prossimo browser, Comet. L'obiettivo, secondo il CEO di Perplexity, è quello di "costruire il futuro della navigazione in Internet, con le AI che svolgono ricerca e compiti profondi per noi".
"Chi è il proprietario del browser? Chrome, Bing, Safari. Perplexity vuole possedere un canale per poter far crescere le cose. È da lì che inizia il viaggio," spiega Chris Andrew, la cui azienda Scrunch aiuta le grandi organizzazioni ad adattarsi alla ricerca basata su AI, in un'intervista. "La navigazione è inefficiente per definizione. È naturale esternalizzare questo compito a un agente."
Man mano che gli strumenti di ricerca basati sull'AI si moltiplicano, introducono una nuova sfida per i publisher e i creatori di contenuti: la monetizzazione. I motori di ricerca tradizionali indirizzano traffico verso siti web, dove i creatori di contenuti possono guadagnare tramite pubblicità, abbonamenti o generazione di lead. Ma con gli agenti AI che riassumono direttamente le informazioni, meno utenti cliccano per accedere alle pagine di origine.
“La ricerca basata sull'AI ha distrutto internet. Più precisamente, ha rotto il contratto tra motori di ricerca e creatori di contenuti, ad esempio con lo scraping gratuito dei contenuti e l'invio di traffico di referral," osserva Jared Rand, Principal Data Scientist di Everstream Analytics e fondatore di Skillenai.
Ora che i motori di ricerca AI forniscono risposte (con citazioni) invece di un elenco di link, il traffico di riferimento è prevedibilmente crollato.
"La navigazione e la ricerca tramite agenti aggravano il problema. In entrambi i casi, gli occhi umani non sono più sul sito web del publisher", afferma Rand. "La tendenza continua: sempre più persone possono ottenere più risposte a più domande senza mai recarsi alla fonte."
La ricerca basata su AI e agenti non invia molto traffico di referral. Un report esclusivo di TollBit calcola che, in media, i chatbot AI generano il 96% di traffico di riferimento in meno rispetto alla ricerca tradizionale su Google.
"Quando fai una ricerca su Google, potresti leggere uno o due siti web", spiega Josh Stone, vicepresidente delle partnership presso TollBit, una startup che funge da intermediario tra i proprietari di contenuti e le aziende di AI. "Ma quando usi uno strumento di ricerca basato sull'AI, potrebbe estrarre informazioni da 10 o 12 fonti diverse e restituire una risposta sintetizzata."
Per i content creator, ciò solleva preoccupazioni in merito alle entrate. Gli agenti AI non interagiscono con gli annunci né sottoscrivono abbonamenti. Ma è anche una sfida per i creatori di agenti: il web scraping su larga scala non è gratuito.
"Il web scraping non è gratuito: in realtà è relativamente paragonabile al pagamento per i contenuti", dice Olivia Joslin, che ha co-fondato TollBit con Toshit Panigrahi. "Molte aziende che sviluppano agenti di AI stanno cercando di automatizzare i workflow. Non vogliono correre rischi e preferiscono pagare per i contenuti", aggiunge. "Non vogliono giocare alla roulette delle azioni legali."
Un altro problema è l'accessibilità dei contenuti attraverso gli strumenti di AI. Minhas osserva che, anche se utilizza ChatGPT per una ricerca rapida o deep search, vede anche la mancanza della possibilità di utilizzare fonti specifiche (come i publisher di notizie a pagamento, ad esempio) come un limite. "Come faccio a sapere se è vero o no? Se non riesce a scansionare le fonti, sta scansionando dati indesiderati?" chiede Minhas. "Quello che succederà saranno altri accordi tra modelli di frontiera dell'AI e fonti di dati".
Allo stesso modo, avere un essere umano che interagisce su un sito web potrebbe diventare un valore prezioso in futuro, afferma Chris Hay, Distinguished Engineer presso IBM. "Ma allo stesso tempo, le aziende inizieranno a pensare a come assicurarsi che i loro contenuti vengano consumati dall'AI."
Guardando al futuro, Panigrahi ritiene che la necessità di fornire agli agenti dati affidabili e approfonditi sarà più grande che mai. "Tesla, Amazon, Meta: tutte le grandi aziende stanno lavorando sui robot umanoidi. Tutti loro avranno una coscienza simile a GPT che si connette a internet. Avranno anche bisogno di accesso ai dati. Questo è il futuro per il quale stiamo cercando di prepararci."
