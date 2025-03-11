La ricerca basata su AI e agenti non invia molto traffico di referral. Un report esclusivo di TollBit calcola che, in media, i chatbot AI generano il 96% di traffico di riferimento in meno rispetto alla ricerca tradizionale su Google.

"Quando fai una ricerca su Google, potresti leggere uno o due siti web", spiega Josh Stone, vicepresidente delle partnership presso TollBit, una startup che funge da intermediario tra i proprietari di contenuti e le aziende di AI. "Ma quando usi uno strumento di ricerca basato sull'AI, potrebbe estrarre informazioni da 10 o 12 fonti diverse e restituire una risposta sintetizzata."

Per i content creator, ciò solleva preoccupazioni in merito alle entrate. Gli agenti AI non interagiscono con gli annunci né sottoscrivono abbonamenti. Ma è anche una sfida per i creatori di agenti: il web scraping su larga scala non è gratuito.

"Il web scraping non è gratuito: in realtà è relativamente paragonabile al pagamento per i contenuti", dice Olivia Joslin, che ha co-fondato TollBit con Toshit Panigrahi. "Molte aziende che sviluppano agenti di AI stanno cercando di automatizzare i workflow. Non vogliono correre rischi e preferiscono pagare per i contenuti", aggiunge. "Non vogliono giocare alla roulette delle azioni legali."

Un altro problema è l'accessibilità dei contenuti attraverso gli strumenti di AI. Minhas osserva che, anche se utilizza ChatGPT per una ricerca rapida o deep search, vede anche la mancanza della possibilità di utilizzare fonti specifiche (come i publisher di notizie a pagamento, ad esempio) come un limite. "Come faccio a sapere se è vero o no? Se non riesce a scansionare le fonti, sta scansionando dati indesiderati?" chiede Minhas. "Quello che succederà saranno altri accordi tra modelli di frontiera dell'AI e fonti di dati".

Allo stesso modo, avere un essere umano che interagisce su un sito web potrebbe diventare un valore prezioso in futuro, afferma Chris Hay, Distinguished Engineer presso IBM. "Ma allo stesso tempo, le aziende inizieranno a pensare a come assicurarsi che i loro contenuti vengano consumati dall'AI."

Guardando al futuro, Panigrahi ritiene che la necessità di fornire agli agenti dati affidabili e approfonditi sarà più grande che mai. "Tesla, Amazon, Meta: tutte le grandi aziende stanno lavorando sui robot umanoidi. Tutti loro avranno una coscienza simile a GPT che si connette a internet. Avranno anche bisogno di accesso ai dati. Questo è il futuro per il quale stiamo cercando di prepararci."