Alcuni ricercatori si sono chiesti se i modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) stiano davvero ragionando o se stiano semplicemente ripetendo i modelli incontrati durante l'addestramento. Binz sceglie attentamente le parole quando descrive Centaur. "Non simula il funzionamento del cervello umano", ha affermato. "Ma non si tratta solo di copiare. Si tratta di fare qualcosa che generalizza."

Poldrack ha osservato che questo dibattito non è nuovo. La questione se i modelli linguistici stiano davvero pensando o semplicemente imitando modelli statistici nel linguaggio è stata al centro delle critiche all'AI, spesso definita il problema del "pappagallo stocastico".

"Quando le persone hanno iniziato a criticare i modelli linguistici di grandi dimensioni con la teoria del pappagallo stocastico, la mia prima risposta è stata che è abbastanza chiaro che anche gli esseri umani sono, almeno in parte, pappagalli stocastici", ha affermato.

Ha fatto riferimento alla teoria esemplare, un concetto della psicologia secondo cui le persone spesso si affidano a ricordi specifici piuttosto che a regole astratte quando prendono decisioni.

"Quando vedo un cane, non ricalcolo cosa sia un cane", ha detto. "Lo sto confrontando con qualcosa che ho già visto prima. È veloce e funziona".

Poldrack ha ipotizzato che Centaur potrebbe basarsi su esperienze passate, combinandole in nuovi modi e generando previsioni. Ma se questo processo equivalga a riflessione resta una questione aperta, ha affermato.