L'AI impara a vedere i segnali nascosti dei tumori

Gli scienziati hanno addestrato un’AI per rilevare l’attività immunitaria invisibile all’interno dei tumori utilizzando solo vetrini istologici standard.
I ricercatori di Microsoft Research, in collaborazione con alcune università, hanno recentemente sviluppato GigaTIME, un sistema AI che analizza i comuni vetrini istologici per dedurre gli stati interni invisibili delle cellule immunitarie all’interno dei tumori. Questa iniziativa fa parte di uno sforzo più ampio, incluso il lavoro di IBM Research, per costruire un’AI che modelli la biologia come un sistema spaziale, anziché come raccolta di punti dati isolati.
“Quello che stiamo cercando di fare è utilizzare dati facilmente disponibili per dedurre informazioni che altrimenti sarebbero difficili da ottenere”, ha affermato Hoifung Poon, General Manager di Microsoft Research, nel corso di un’intervista con IBM Think. “Questo apre le porte allo studio del comportamento immunitario su una scala che prima non era praticabile”.
La sfida tecnica è notevole. I comuni vetrini istologici sono colorati con ematossilina ed eosina, una tecnica che rivela la struttura dei tessuti e la morfologia cellulare. Al microscopio, un patologo può identificare diversi tipi di cellule in base al loro aspetto. Tuttavia, non può stabilire se una cellula immunitaria è attivata, esaurita o soppressa, sebbene questi stati aiutino a stabilire se il sistema immunitario sta combattendo il cancro o meno.
“Se metti il tessuto tumorale al microscopio, puoi distinguere approssimativamente le cellule diverse in base alla loro forma”, spiega Poon. “Il problema è che non si conosce lo stato interno della cellula”.
Ottenere queste informazioni tramite mezzi convenzionali richiede tecniche specializzate come l’immunofluorescenza multiplex, che può impiegare giorni per essere completata e costa migliaia di dollari per campione. Un comune vetrino istologico costa pochi dollari.
GigaTIME è stato addestrato su campioni di tessuto che erano stati analizzati in entrambi i modi, ovvero tramite vetrini standard o costose misurazioni immunitarie. Il modello ha appreso quali schemi visivi corrispondono a quali stati immunitari e ora può dedurli e distinguerli.
La progettazione di questo sistema testimonia il crescente riconoscimento, da parte della ricerca basata su AI, dalla medicina alla scienza dei materiali, che le relazioni spaziali contengono informazioni che scompaiono quando i dati vengono mediati. Calcolare la media del numero di cellule immunitarie su un intero campione di tessuto, ad esempio, cancella le interazioni locali tra le cellule che aiutano a determinare come si comporta il sistema immunitario, ha detto Poon.
"La disposizione spaziale ti dice qualcosa che non puoi vedere se fai la media di tutto l'insieme", ha detto Poon. "Dove si trovano le cellule immunitarie, con chi interagiscono e come sono organizzate è davvero importante".
Poon ha descritto i modelli spaziali come una sorta di grammatica biologica. "I modelli ti dicono qualcosa sullo stato del tumore e su cosa ne pensa il sistema immunitario", ha affermato.
I team di IBM Research hanno perseguito un approccio parallelo, sviluppando sistemi di AI multimodale che integrano imaging, dati molecolari e informazioni cliniche. L'obiettivo è catturare la biologia, non sotto forma di misurazioni isolate, bensì come un sistema interconnesso che opera su più scale.
"La biologia non è un unico livello di informazioni", ha dichiarato Ajay Royyuru, Chief Science Officer for Healthcare & Life Sciences Research di IBM, in un'intervista a IBM Think. "È multiscalare, organizzata e contestuale. Se guardi solo un pezzetto, ti perdi ciò che in realtà determina il comportamento".
Royyuru ha sottolineato che il contesto spaziale è fondamentale per la funzione cellulare, in modi che i sistemi di AI stanno solo iniziando a rivelare. "Una cellula situata accanto a un'altra cellula può comunicare direttamente", ha detto. "Lo stesso segnale non è disponibile per una cellula a dieci cellule di distanza".
Entrambi i ricercatori hanno sottolineato che questi sistemi sono strumenti di ricerca destinati a guidare gli esperimenti e generare ipotesi, non sostituti del lavoro di laboratorio.
"Non si tratta di sostituire gli esperimenti", ha detto Poon. "Si tratta di utilizzare l'AI per suggerire dove guardare e quali domande porre".
La distinzione è importante, perché i sistemi biologici analizzati da questi strumenti di AI rimangono profondamente complessi. I tumori, il dominio in cui opera GigaTIME, possono evolversi sotto pressione selettiva e adattarsi al trattamento in modi che continuano a confondere i ricercatori.
"Elimini la maggior parte delle cellule tumorali, ma se rimane una cellula resistente, può tornare a ruggire", ha detto Poon. “Ecco perché il cancro continua a ripresentarsi.”
Royyuru ha affermato che il settore sta solo ora iniziando a capire quale contributo l'AI possa dare alla ricerca biologica, e che l'umiltà è d'obbligo. "Stiamo studiando un sistema che ha avuto miliardi di anni per evolversi", ha affermato. "Non è obbligato a rivelarsi solo perché noi possiamo misurare più cose".
