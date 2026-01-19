L'AI impara a vedere i segnali nascosti dei tumori

I team di IBM Research hanno perseguito un approccio parallelo, sviluppando sistemi di AI multimodale che integrano imaging, dati molecolari e informazioni cliniche. L'obiettivo è catturare la biologia, non sotto forma di misurazioni isolate, bensì come un sistema interconnesso che opera su più scale.

"La biologia non è un unico livello di informazioni", ha dichiarato Ajay Royyuru, Chief Science Officer for Healthcare & Life Sciences Research di IBM, in un'intervista a IBM Think. "È multiscalare, organizzata e contestuale. Se guardi solo un pezzetto, ti perdi ciò che in realtà determina il comportamento".

Royyuru ha sottolineato che il contesto spaziale è fondamentale per la funzione cellulare, in modi che i sistemi di AI stanno solo iniziando a rivelare. "Una cellula situata accanto a un'altra cellula può comunicare direttamente", ha detto. "Lo stesso segnale non è disponibile per una cellula a dieci cellule di distanza".

Entrambi i ricercatori hanno sottolineato che questi sistemi sono strumenti di ricerca destinati a guidare gli esperimenti e generare ipotesi, non sostituti del lavoro di laboratorio.

"Non si tratta di sostituire gli esperimenti", ha detto Poon. "Si tratta di utilizzare l'AI per suggerire dove guardare e quali domande porre".

La distinzione è importante, perché i sistemi biologici analizzati da questi strumenti di AI rimangono profondamente complessi. I tumori, il dominio in cui opera GigaTIME, possono evolversi sotto pressione selettiva e adattarsi al trattamento in modi che continuano a confondere i ricercatori.

"Elimini la maggior parte delle cellule tumorali, ma se rimane una cellula resistente, può tornare a ruggire", ha detto Poon. “Ecco perché il cancro continua a ripresentarsi.”

Royyuru ha affermato che il settore sta solo ora iniziando a capire quale contributo l'AI possa dare alla ricerca biologica, e che l'umiltà è d'obbligo. "Stiamo studiando un sistema che ha avuto miliardi di anni per evolversi", ha affermato. "Non è obbligato a rivelarsi solo perché noi possiamo misurare più cose".