Come l'AI può aiutare il processo di assunzione, senza danneggiarlo

Con l'aumento dell'utilizzo di strumenti di reclutamento basati su AI, le legislature statali e cittadine stanno iniziando a prenderne atto. La città di New York ora richiede alle aziende di rivelare le prestazioni dei sistemi di assunzione AI e di condurre audit sui pregiudizi. In California, una nuova legge protegge contro la discriminazione basata su identità intersezionali (anche se non specifica l'AI). E il Dipartimento del Lavoro degli Stati Uniti ha creato un framework per aiutare i datori di lavoro a promuovere assunzioni inclusive man mano che l'uso di questi strumenti cresce.

Kyra Wilson, dottoranda presso la Information School dell'Università di Washington, è interessata a studiare come gli strumenti di assunzione basati su AI possano discriminare tra diverse occupazioni e gruppi sociali. Di recente ha condotto uno studio che ha preso in esame 554 curriculum e 571 descrizioni di lavoro, con nomi modificati per rappresentare generi e razze diverse. "Volevamo vedere se questi strumenti potessero svantaggiare ingiustamente certi candidati," dice Wilson.

I ricercatori hanno testato tre LLM open-source di Salesforce, Contextual AI e Mistral AI. Ciò che hanno riscontrato è stato sorprendente: nonostante controllassero qualifiche come esperienza e formazione, i modelli favorivano comunque in modo sproporzionato candidati con nomi associati a bianchi nell'85% dei casi, e quelli con nomi associati a donne solo nell'11%. E hanno scoperto che i modelli non si limitavano a replicare i pregiudizi sociali esistenti, ma introducevano anche nuovi schemi.

"I modelli che abbiamo utilizzato non erano stati perfezionati su alcun set di dati specifico per dominio, quindi abbiamo osservato che i pregiudizi sociali generali a favore delle persone bianche e di sesso maschile hanno iniziato a verificarsi anche in posizioni che non sono tipicamente associate a questi gruppi", afferma Wilson. “L’utilizzo di questi modelli su larga scala potrebbe quindi avere il potenziale di modificare in modo negativo i modelli occupazionali della società”.

Nei risultati sono emersi anche pregiudizi legati all'intersezionalità (in questo caso, sovrapposizioni tra razza e genere), in particolare per gli uomini di colore, che erano svantaggiati fino al 100% dei casi. "L'intersezionalità è stata una parte importante della nostra indagine perché rappresenta meglio il modo in cui le persone vengono discriminate nella vita reale", ha affermato Wilson. "Le persone non percepiscono caratteristiche come genere e razza in modo isolato, quindi studiarle singolarmente non fornisce necessariamente un quadro completo dei reali impatti sociali di questi sistemi".

Sebbene la ricerca di Wilson abbia preso in esame solo le identità segnalate dai nomi, ha osservato che nel mondo reale le persone potrebbero segnalare la propria identità attraverso i premi ricevuti, i luoghi in cui hanno vissuto e persino le parole che usano nei loro curriculum. Tutti questi fattori potrebbero avere un ruolo nel modo in cui l'AI li valuta e, poiché molti di essi sono rilevanti anche per distinguere i candidati più validi, non possono essere facilmente rimossi durante la revisione (come accade con i nomi) senza eliminare informazioni importanti.

"Imparare di più su come questi fattori possono segnalare identità intersecanti e se questo gioca un ruolo nella valutazione dell'A è un passo successivo importante per i ricercatori e gli sviluppatori di modelli", dice Wilson.