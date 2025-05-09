Un'auto da corsa della Scuderia Ferrari di Formula 1 era racchiusa in vetro al centro della conferenza IBM Think 2025 a Boston questa settimana, affiancata dai partecipanti e retroilluminata da un logo IBM blu incandescente. Il suo telaio rosso intenso e le curve aerodinamiche hanno attirato un flusso costante di foto, ma la sua presenza era più che simbolica. Secondo IBM, l'auto genera oltre un milione di punti dati ogni secondo, catturando pressione, attrito, temperatura e velocità in tempo reale. Queste informazioni ora alimentano un'esperienza mobile personalizzata per i fan, alimentata dalla piattaforma IBM watsonx.
Il display ha aperto l'evento, dove l'azienda ha esposto la sua posizione secondo cui l'AI non è più speculativa. Intelligenza artificiale, quantum computing, hybrid cloud e automazione sono stati presentati non come concetti futuri, ma come funzionalità attuali che stanno rimodellando le operazioni nelle imprese globali.
Attraverso keynote e interventi, relatori provenienti da settori diversi come difesa, retail e finanza hanno descritto come siano già in corso cambiamenti fondamentali relativi ad architettura, talenti, gestione dei dati e interoperabilità. Dirigenti e ingegneri di PepsiCo, Meta, Lockheed Martin, The Heineken Company e BNP Paribas si sono uniti ai leader di IBM per condividere come l'intelligenza artificiale, il quantum computing e l'automazione stiano producendo risultati misurabili.
"L'AI è il motore della produttività", ha detto Arvind Krishna, Presidente e CEO di IBM. "L'AI sblocca il valore nei tuoi dati."
Un keynote si è concentrato su un cambiamento nel modo in cui l'AI enterprise viene sviluppata. IBM ha introdotto il calcolo generativo, un approccio che si sposta dal prompt engineering e verso la programmazione strutturata per grandi modelli di linguaggio (LLM). Il metodo, hanno detto gli esperti IBM, è destinato a rendere le applicazioni AI più Scalabile, sicure e adattabili all'evoluzione dei modelli.
Il nuovo framework collega il calcolo ad alte prestazioni con i sistemi quantistici, abilitando quello che IBM chiama "supercomputing quantico". Secondo Zaira Nazario, Director of Science and Technology presso IBM Research, questa connessione è già in corso.
Il nuovo approccio permette agli sviluppatori di definire il comportamento dell'AI utilizzando componenti modulari e vincoli programmabili invece che prompt in linguaggio naturale. Sriram Raghavan, un vicepresidente di IBM ricerca AI, ha affermato che l'attuale modello di Prompt Engineering porta a "libri e libri di prompt", risultando in quella che lui chiama "sicurezza tramite preghiera".
Gli esperti IBM hanno affermato che i test interni hanno dimostrato che il calcolo generativo può raggiungere lo stesso livello di accuratezza dei modelli da 70 miliardi di parametri utilizzando solo un miliardo di parametri. Raghavan ha detto che il risultato è una maggiore velocità, prestazioni più affidabili e una sicurezza più forte in una serie di casi d'uso.
Shobhit Varshney, Head of Data & AI di IBM Consulting Americas, era presente all'evento e ha dichiarato in un'intervista a IBM Think che il passaggio al calcolo generativo non potrebbe avvenire in un momento più urgente.
"Man mano che le aziende distribuiscono soluzioni multi-agente e delegano compiti più complessi all'AI, abbiamo bisogno di un modo più trasparente e robusto di programmare questi modelli rispetto all'inglese", ha detto. Varshney ha detto di aver sentito gli sviluppatori ribadire lo stesso punto: la necessità di un maggiore controllo e affidabilità man mano che l'AI si sposta più a fondo nel core business. "È qui che il nuovo framework di IBM cambia le carte in tavola", ha aggiunto. "Porta il rigore e la disciplina dell'ingegneria del software per scalare AI in modo responsabile".
Ma costruire modelli più veloci e snelli è solo una parte della sfida. Man mano che le aziende si addentrano nell'automazione e distribuiscono agenti in tutte le operazioni, emergono nuove domande sulla supervisione e sui costi. Maryam Ashoori, Senior Director of Product Management di IBM watsonx.ai, era presente all'evento e ha dichiarato a Think in un'intervista che mentre un numero maggiore di aziende sta avviando l'AI nella produzione, gli agenti sono ancora agli inizi. "Il sedici percento è passato dalla sperimentazione alla scalabilità, ma gli agenti hanno appena iniziato a prendere forma", afferma.
Ha evidenziato il crescente interesse nell'utilizzo degli agenti per estrarre più valore dai sistemi di gen AI esistenti. "Gli agenti consentono alle aziende di integrare l'AI generativa nei workflow tramite chiamate di strumenti e funzioni, ma la maggior parte di esse non ha ancora considerato appieno i rischi".
Gli esperti IBM hanno inoltre evidenziato il lavoro dell'azienda nel calcolo quantistico, affermando di aver raggiunto una nuova tappa tecnica. Utility quantistica, come descritta da Jay Gambetta, VP di Quantum presso IBM, si riferisce al punto in cui i processori quantistici possono risolvere problemi che i sistemi classici non possono simulare. In una serie di recenti esperimenti, i ricercatori IBM hanno abbinato un processore a 45 qubit al supercomputer giapponese Fugaku per simulare molecole complesse, con risultati coerenti con i migliori metodi classici. Un successivo test a 77 qubit confermò i risultati.
"Non siamo interessati alle dimostrazioni", ha detto Gambetta. "Stiamo costruendo sistemi che funzionano davvero."
L'azienda prevede di raggiungere il vantaggio quantistico entro il 2026, quando i sistemi quantum saranno in grado di superare i computer classici in compiti reali con accuratezza verificata.
Altrove, durante la conferenza, l'attenzione si è rivolta alla preparazione delle infrastrutture. Rob Thomas, SVP del Software e Chief Commercial Officer di IBM, ha evidenziato la sfida di integrare l'AI nei sistemi operativi. “Nei prossimi tre anni, un miliardo di applicazioni saranno costruite sulla base dell'AI generativa,” ha detto. "Dovranno collaborare tra loro senza soluzione di continuità."
Deutsche Telekom e altri hanno fornito esempi di progressi. Il CIO Peter Leukert ha detto che l'automazione ha ridotto i tempi di patching dell'80 percento, aggiungendo che l'approccio potrebbe mancare di fascino, ma risponde ai requisiti operativi fondamentali.
La distribuzione di agenti AI in tutta l'azienda è stato un altro tema centrale. PepsiCo, ad esempio, utilizza più di 1.500 bot basati sull'AI in tutta la catena del valore. Secondo Magesh Bagavathi, SVP e Chief Data e AI Officer dell'azienda, una strategia incentrata sulla piattaforma ha contribuito a unificare questi strumenti.
La rapida espansione di tali sistemi comporta una nuova complessità. Ritika Gunnar, general manager per Dati e AI presso IBM, ha fatto riferimento alla crescente sfida della "dispersione degli agenti", dove i bot operano in silos. Per affrontare questo problema, IBM sta evolvendo watsonx Orchestrate, che coordina gli agenti tra fornitori e workflow. "Creare agenti potenti è solo l'inizio", ha affermato Gunnar. "La vera magia avviene quando si connettono."
Nelle operazioni HR di IBM, l'azienda ha automatizzato oltre un milione di attività e ora risolve il 95 percento delle richieste di assistenza dei dipendenti senza escalation. Neil Dhar, Global Managing Partner di IBM Consulting, ha detto che quello che ne deriva è una funzione HR che può scalare con l'organizzazione.
Prepararsi a tali cambiamenti richiede più che strumenti. La Strategia della forza lavoro, ad esempio, rimane critico. Laura-Elizabeth Ware, SVP di North America HCM Cloud Operations di Oracle, ha sottolineato la necessità per le aziende di condurre un inventario chiaro delle competenze prima di introdurre gli agenti nei sistemi HR. Un recente studio dell'IBM Institute for Business Value (IBV) conferma questa idea, rilevando che un terzo dei CEO intende riqualificare i dipendenti e la metà assume per ruoli che un anno fa non esistevano.
Le strategie open-source sono state messe in evidenza mentre Meta ha evidenziato la rapida adozione della sua serie di modelli Llama, che ora ha superato i 1,2 miliardi di download. L'azienda ha introdotto il Llama Stack, un nuovo framework modulare che permette agli sviluppatori di combinare agenti, strumenti di valutazione e componenti post-addestramento. "Il bello dell'open è che la comunità diventa un moltiplicatore di forze", ha detto Ash Jhaveri, Vice Presidente di AI Partnerships di Meta, durante l'evento. L'approccio riflette un più ampio spostamento del settore verso architetture AI flessibili e componibili, in grado di adattarsi rapidamente alle esigenze aziendali in evoluzione.
Per consentire la scalabilità governata dei modelli open-source, IBM ha integrato watsonx nello stack Llama. Tuttavia, non tutti i settori sono in grado di adottare un approccio completamente aperto. Facendo riferimento a settori come la difesa e la sanità, Richard Vitek di Lockheed Martin ha sottolineato la necessità di un controllo e di una conformità più rigidi.
Questa domanda sta plasmando la strategia di IBM, ha affermato Dinesh Nirmal, SVP dei prodotti software di IBM. La piattaforma watsonx.data gestisce i dati proprietari prima che entrino nelle pipeline dei modelli. "La piattaforma è ora in grado di preparare dati pronti per AI per le aziende in meno di cinque minuti", ha aggiunto Nirmal.
La vettura di Formula 1 della scuderia Ferrari HP ha fatto la sua seconda apparizione durante il il keynote di Krishna, questa volta non dietro il vetro ma illuminata sul palco come simbolo dei dati ad alta velocità e ad alto rischio. Ha utilizzato la telemetria guidata dai sensori dell'auto per tracciare parallelismi con altri settori in cui le imprese gestiscono enormi quantità di dati in tempo reale.
Kate Johnson, Presidente e CEO di Lumen Technologies, ha detto che la sua azienda utilizza strumenti IBM per avvicinare l'AI al suo edge di rete. "Ogni millisecondo è importante", ha affermato. "Non proprio come una Ferrari, ma il concetto è lo stesso."
BNP Paribas sta seguendo un percorso simile. La banca collabora con IBM e Red Hat da sette anni. Attualmente sta sviluppando una "AI Factory", progettata per unificare l’infrastruttura e supportare la distribuzione dell’AI in un contesto regolamentato. Jean-Michel Garcia, il CTO della banca, ha sottolineato la necessità di ibridazione, containerizzazione e governance dei dati. "È l'AI con le cinture di sicurezza", ha detto Hillery Hunter, CTO di IBM per l'infrastruttura.
I temi della conferenza indicavano un cambiamento più ampio. Strumenti modulari, sistemi basati su agenti, architetture di hybrid cloud e pipeline di dati governati non sono più concetti emergenti. Sono, sempre più, il modo in cui si fa business.
"Non si tratta di un esperimento", afferma Krishna, "ma di una solida realtà."
