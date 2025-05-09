Un'auto da corsa della Scuderia Ferrari di Formula 1 era racchiusa in vetro al centro della conferenza IBM Think 2025 a Boston questa settimana, affiancata dai partecipanti e retroilluminata da un logo IBM blu incandescente. Il suo telaio rosso intenso e le curve aerodinamiche hanno attirato un flusso costante di foto, ma la sua presenza era più che simbolica. Secondo IBM, l'auto genera oltre un milione di punti dati ogni secondo, catturando pressione, attrito, temperatura e velocità in tempo reale. Queste informazioni ora alimentano un'esperienza mobile personalizzata per i fan, alimentata dalla piattaforma IBM watsonx.

Il display ha aperto l'evento, dove l'azienda ha esposto la sua posizione secondo cui l'AI non è più speculativa. Intelligenza artificiale, quantum computing, hybrid cloud e automazione sono stati presentati non come concetti futuri, ma come funzionalità attuali che stanno rimodellando le operazioni nelle imprese globali.

Attraverso keynote e interventi, relatori provenienti da settori diversi come difesa, retail e finanza hanno descritto come siano già in corso cambiamenti fondamentali relativi ad architettura, talenti, gestione dei dati e interoperabilità. Dirigenti e ingegneri di PepsiCo, Meta, Lockheed Martin, The Heineken Company e BNP Paribas si sono uniti ai leader di IBM per condividere come l'intelligenza artificiale, il quantum computing e l'automazione stiano producendo risultati misurabili.

"L'AI è il motore della produttività", ha detto Arvind Krishna, Presidente e CEO di IBM. "L'AI sblocca il valore nei tuoi dati."