Ecco il tuo nuovo collega di lavoro AI

Il 2025 sarà l'anno in cui l'AI assisterà gli esseri umani sul lavoro? Se dobbiamo credere a Jensen Huang, CEO di NVIDIA, la risposta è sì. Durante il suo recente intervento di due ore al GTC, ha delineato la visione di un mondo in cui gli agenti sono ovunque.
"Questo è il modo in cui funzioneranno le imprese in futuro", ha detto. "Avremo agenti AI che faranno parte della nostra forza lavoro digitale." Entro la fine di questo decennio, ha aggiunto, il mondo potrebbe vedere una carenza di manodopera umana. "Probabilmente dovremo pagare ai robot 50.000 dollari all'anno per venire a lavorare. E quindi questo diventerà un settore molto, molto grande."
Mentre aziende come Figure di San Jose, Amazon e Tesla lavorano per rendere i robot domestici una realtà, e stanno emergendo anche startup che sviluppano agenti AI per le imprese. Roam sta costruendo quartieri generali virtuali per la forza lavoro, sia umana che di agenti, promettendo di "collegare persone, uffici e agenti AI per lavorare fianco a fianco e creare un vivace quartier generale virtuale".
Artisan, un'altra startup, crea dipendenti virtuali AI per i processi in uscita. A San Francisco, gli annunci dell'azienda hanno iniziato a comparire nelle fermate degli autobus e negli edifici, e negli ultimi mesi hanno anche attirato l'attenzione (e suscitato polemiche). "Smettete di assumere esseri umani", recita lo slogan. Artisan ha recentemente raccolto 25 milioni di dollari in finanziamenti di serie A.
Humatron AI è un'altra nuova azienda incentrata sulla forza lavoro AI. "La nostra idea è piuttosto semplice", afferma il fondatore di Humatron, Nikita Ivanov, in un'intervista con IBM® Think. "Sulla nostra piattaforma, puoi creare lavoratori: puoi crearli per te stesso, per la tua azienda e il consumo pubblico. In pratica, puoi creare un lavoratore… e chiunque altro può assumerlo."
L'idea è rendere il processo di assunzione di un agente specializzato simile a ciò che le aziende già conoscono, dal colloquio all'onboarding fino alla retribuzione. E questo dipendente digitale sarà più di un semplice bot. "Non dovresti vedere molta differenza tra il lavoro svolto dall'AI e quello svolto da un collega umano nel lavoro quotidiano", afferma Ivanov. "Sono su Slack, sono via e-mail, sono su Zoom: sono ovunque."
Per le aziende, gli agenti AI stanno già aprendo le porte a nuove opportunità, afferma Karen Butner, un Global Research Leader per l'IBM Institute for Business Value (IBV), anche accelerando l'automazione delle operazioni. In un sondaggio condotto da IBV per un nuovo rapporto, il 60% dei dirigenti ha dichiarato che i propri dipendenti interagiranno con assistenti AI entro la fine dell'anno. Anche il processo decisionale sarà in aumento, secondo gli intervistati, e il 70% ha dichiarato di ritenere che gli agenti AI consentiranno ai professionisti aziendali di approfondire le analytics per supportare l'analisi e l'ottimizzazione in tempo reale entro la fine del 2026.
"Immaginate delle operazioni 24/7 in un'azienda, ovunque si trovi, in tutto il mondo, con tutti i fusi orari, tradotte in tutte le lingue, che avvengano così, e le persone non dovranno fare aggiustamenti e dire: 'Oh, questo prodotto andrà in Brasile. Dobbiamo fornire il linguaggio appropriato e le correzioni di etichettatura", dice Butner in un'intervista con IBM Think. "Gli agenti sono in grado di effettuare quelle chiamate e molto altro ancora."
In un recente post sul blog, il CEO di OpenAI Sam Altman ha previsto l'ascesa dei colleghi agenti come uno dei modi in cui si manifesterà l'AGI. "Stiamo iniziando a implementare gli agenti AI, che alla fine sembreranno dei colleghi virtuali", ha scritto.
Michael (Max) Maximilien, Distinguished Engineer di IBM, riesce anche a immaginare un futuro in cui gli agenti faranno parte di un team di sviluppo. "Invece di avere un team in cui, diciamo, una persona prende i requisiti, un'altra si occupa dell'interfaccia utente, un'altra si occupa di parte dell'ingegneria, un'altra di parte dei test e un'altra ancora si occupa di DevOps per l'implementazione, ho potuto vedere che DevOps e test vengono eseguiti principalmente dall'AI", afferma in un'intervista.
Gli agenti AI sostituiranno i lavoratori umani? Ivanov, di Humatron AI, prevede che gli esseri umani costituiranno ancora la maggior parte della forza lavoro, anche se le aziende potrebbero utilizzare agenti AI per posizioni entry-level. "È un dilemma interessante e non così semplice", afferma, riferendosi alla preoccupazione che l'AI tolga il lavoro alle persone. "Cosa fai? Beh, l'unico modo per risolvere la questione è cambiare davvero il curriculum, il modo in cui ci prepariamo e studiamo per questi lavori."
In un recente post sul blog, Ann Funai, CIO e VP for Business Platform Transformation presso IBM, afferma che gli agenti AI sono pensati per potenziare gli esseri umani, non per sostituirli. "Non si tratta di una questione di esseri umani contro macchine", ha scritto. "Si tratta di esseri umani e macchine che lavorano insieme per ottenere risultati migliori." Tuttavia, la tecnologia deve ancora essere usata correttamente per sfruttarne davvero il potenziale, ha aggiunto Funai.
Per quanto riguarda il futuro del lavoro, Maximilien afferma che è ancora difficile prevedere il futuro, perché le funzionalità si evolvono molto rapidamente. "Se guardi GPT-4 o DeepSeek e lo confronti con quello che abbiamo visto l'anno scorso in questo periodo, è come fare passi da gigante. Cosa succederà l'anno prossimo?"
"Penso che l'AI sia una di quelle tecnologie uniche che ha il potenziale per avere un impatto su ogni aspetto [del lavoro]", afferma Maximilien. "Per molto tempo, ci siamo sempre vantati di essere migliori delle macchine. Ma ora, la genialità di molti di questi modelli AI, quando vengono addestrati correttamente, è che possono fornire risposte a cose che non ti aspetteresti mai perché capiscono il linguaggio."
