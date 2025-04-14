Ecco il tuo nuovo collega di lavoro AI

Il 2025 sarà l'anno in cui l'AI assisterà gli esseri umani sul lavoro? Se dobbiamo credere a Jensen Huang, CEO di NVIDIA, la risposta è sì. Durante il suo recente intervento di due ore al GTC, ha delineato la visione di un mondo in cui gli agenti sono ovunque.

"Questo è il modo in cui funzioneranno le imprese in futuro", ha detto. "Avremo agenti AI che faranno parte della nostra forza lavoro digitale." Entro la fine di questo decennio, ha aggiunto, il mondo potrebbe vedere una carenza di manodopera umana. "Probabilmente dovremo pagare ai robot 50.000 dollari all'anno per venire a lavorare. E quindi questo diventerà un settore molto, molto grande."

Mentre aziende come Figure di San Jose, Amazon e Tesla lavorano per rendere i robot domestici una realtà, e stanno emergendo anche startup che sviluppano agenti AI per le imprese. Roam sta costruendo quartieri generali virtuali per la forza lavoro, sia umana che di agenti, promettendo di "collegare persone, uffici e agenti AI per lavorare fianco a fianco e creare un vivace quartier generale virtuale".

Artisan, un'altra startup, crea dipendenti virtuali AI per i processi in uscita. A San Francisco, gli annunci dell'azienda hanno iniziato a comparire nelle fermate degli autobus e negli edifici, e negli ultimi mesi hanno anche attirato l'attenzione (e suscitato polemiche). "Smettete di assumere esseri umani", recita lo slogan. Artisan ha recentemente raccolto 25 milioni di dollari in finanziamenti di serie A.