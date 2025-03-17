Oltre i grandi modelli: perché l'AI ha bisogno di più della semplice scalabilità per raggiungere l'AGI

L'idea dell'intelligenza artificiale generale, macchine che possono pensare, imparare e ragionare così come gli esseri umani, ha affascinato scienziati, imprenditori e scrittori di fantascienza. Leader del settore come Sam Altman di OpenAI e Demis Hassabis di Google DeepMind suggeriscono che l'AGI potrebbe essere a portata di mano, alimentata dall'incessante scalabilità delle reti neurali. Il ragionamento è: più grande è il modello, più intelligente è l'AI.
Ma un nuovo sondaggio tra gli esperti di AI rivela un crescente scetticismo nei confronti di questa idea. Sebbene i modelli AI odierni possano generare testi fluidi, riconoscere immagini e persino svolgere compiti complessi di problem solving, restano comunque inferiori all'intelligenza umana in aspetti chiave. La maggior parte dei ricercatori intervistati nell'ambito dell'AI ritiene che il deep learning da solo non sia sufficiente per raggiungere l'AGI. Invece, sostengono che l'AI deve integrare un ragionamento strutturato e una comprensione più profonda di causa ed effetto.
Francesca Rossi, IBM Fellow ed ex presidente dell'Association of the Advancement for Artificial Intelligence, che ha pubblicato il sondaggio, è tra gli esperti che si interrogano se modelli più grandi saranno mai sufficienti. "Abbiamo fatto enormi progressi, ma l'AI ha ancora difficoltà con i compiti di ragionamento fondamentali", dice Rossi a IBM Think. "Per avvicinarsi anche solo all'AGI, i modelli devono davvero capire, non solo prevedere."
Per anni, la ricerca sull'AI ha seguito in gran parte un'unica formula: più dati, modelli più grandi, risultati migliori. Questo approccio ha alimentato importanti scoperte nell'AI generativa, con modelli come ChatGPT, Gemini e Claude che hanno raggiunto nuovi traguardi nella capacità di conversazione.
Ma secondo Rossi, rendere semplicemente le reti neurali più grandi non risolverà i limiti più fondamentali dell'AI: gli LLM di oggi faticano ancora con il ragionamento logico, la coerenza e l'adattabilità. Producono testi fluenti, ma a volte si contraddicono, commettono errori fattuali o non riescono a generalizzare la conoscenza tra i vari domini. E le debolezze diventano particolarmente evidenti in aree come la matematica o altri ambiti in cui affidabilità e correttezza sono fondamentali.
"Alcuni modelli AI possono ora risolvere complessi problemi di matematica degni di una medaglia d'oro", afferma Rossi. "Ma allo stesso tempo, non sono ancora in grado di eseguire semplici calcoli aritmetici che qualsiasi studente delle elementari potrebbe padroneggiare. Questa incoerenza è un chiaro limite degli attuali approcci di deep learning."
Il problema centrale, dice Rossi, è che mentre le reti neurali possono riconoscere schemi statistici, non comprendono intrinsecamente i concetti. Possono generare risposte che sembrano corrette, senza comprenderne veramente il significato. E senza una struttura esplicita per la logica e il ragionamento, l'AI rimane soggetta ad allucinazioni e a processi decisionali inaffidabili.
Rossi e altri ricercatori credono che, se mai l'AGI dovesse essere raggiunta, non sarà solo attraverso il deep learning. Invece, ciò avverrà combinando le reti neurali con ragionamenti strutturati, migliorando la capacità di pensare, adattarsi e applicare la conoscenza in diversi scenari.
"Gli esseri umani non si affidano solo all'istinto; ragioniamo anche deliberatamente", afferma Rossi. "Riflettiamo, utilizziamo regole strutturate e pensiamo a problemi complessi. L'AI potrebbe beneficiare di un equilibrio simile."
IBM sta esplorando questa idea attraverso il suo progetto di ricerca sull'AI "Pensieri lenti e veloci", ispirato al lavoro del premio Nobel Daniel Kahneman sulla cognizione umana. Il progetto si concentra sull'integrazione di un processo decisionale veloce e intuitivo con un ragionamento più lento e deliberato.
"Nel nostro progetto, stiamo esplorando come l'AI possa combinare il riconoscimento rapido dei modelli con il ragionamento esplicito basato sulle regole", spiega Rossi. "Ad esempio, un modello linguistico potrebbe generare una risposta, ma un componente di AI simbolica potrebbe convalidare se la risposta ha un senso logico."
Questo approccio ibrido potrebbe aiutare a risolvere una delle sfide più grandi dell'AI: la sua tendenza a generare risposte sicure ma errate. Introducendo il ragionamento strutturato, IBM contribuisce a rendere i sistemi AI più affidabili, interpretabili e adattabili a compiti complessi del mondo reale.
Se l'AGI non è solo una questione di ingrandire le reti neurali, cosa ci vorrà? Rossi ritiene che l'AI debba sviluppare una comprensione più ricca e strutturata del mondo, invece di affidarsi esclusivamente alle correlazioni statistiche.
Attualmente, i modelli AI sono eccellenti nel produrre testi simili a quelli umani. Ma in realtà non comprendono il mondo in modo profondo. Mancano di un modello concettuale della realtà, quindi spesso faticano quando vengono chiamati ad applicare il ragionamento a problemi sconosciuti.
"Dobbiamo pensare oltre la semplice scalabilità dei modelli e concentrarci su come funziona l'intelligenza", dice Rossi. "Ciò significa integrare approcci diversi, non solo ingrandire i modelli."
Alcuni ricercatori sostengono che l'AI deve imparare da più tipi di dati, non solo dal testo. L'AI potrebbe costruire una comprensione più ampia di causa ed effetto incorporando interazioni visive, uditive e del mondo reale. Altri suggeriscono che l'AI avrà bisogno di strumenti espliciti di ragionamento, che gli permetteranno di applicare la logica invece di limitarsi a prevedere risposte probabili.
Uno dei dibattiti più grandi nell'ambito dell'AI non riguarda solo come raggiungere l'AGI, ma se l'AGI sia davvero un concetto utile. Alcuni ritengono che l'AGI emergerà gradualmente man mano che i sistemi AI diventeranno più capaci in diversi domini. Altri sostengono che la vera AGI, l'AI in grado di pensare, ragionare e agire pienamente come un essere umano, sia ancora lontana.
Rossi è cauta riguardo al termine stesso. "Persone diverse intendono cose diverse quando parlano di AGI", ha affermato. "Se l'AGI implica la sostituzione, riteniamo che l'AI debba aumentare l'intelligenza umana, non sostituirla."
