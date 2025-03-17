Oltre i grandi modelli: perché l'AI ha bisogno di più della semplice scalabilità per raggiungere l'AGI

L'idea dell'intelligenza artificiale generale, macchine che possono pensare, imparare e ragionare così come gli esseri umani, ha affascinato scienziati, imprenditori e scrittori di fantascienza. Leader del settore come Sam Altman di OpenAI e Demis Hassabis di Google DeepMind suggeriscono che l'AGI potrebbe essere a portata di mano, alimentata dall'incessante scalabilità delle reti neurali. Il ragionamento è: più grande è il modello, più intelligente è l'AI.

Ma un nuovo sondaggio tra gli esperti di AI rivela un crescente scetticismo nei confronti di questa idea. Sebbene i modelli AI odierni possano generare testi fluidi, riconoscere immagini e persino svolgere compiti complessi di problem solving, restano comunque inferiori all'intelligenza umana in aspetti chiave. La maggior parte dei ricercatori intervistati nell'ambito dell'AI ritiene che il deep learning da solo non sia sufficiente per raggiungere l'AGI. Invece, sostengono che l'AI deve integrare un ragionamento strutturato e una comprensione più profonda di causa ed effetto.

Francesca Rossi, IBM Fellow ed ex presidente dell'Association of the Advancement for Artificial Intelligence, che ha pubblicato il sondaggio, è tra gli esperti che si interrogano se modelli più grandi saranno mai sufficienti. "Abbiamo fatto enormi progressi, ma l'AI ha ancora difficoltà con i compiti di ragionamento fondamentali", dice Rossi a IBM Think. "Per avvicinarsi anche solo all'AGI, i modelli devono davvero capire, non solo prevedere."