Cosa riserva il futuro al settore della sostenibilità? Gli esperti offrono le loro opinioni

Ogni anno, raggiungere gli obiettivi di sostenibilità diventa sempre più cruciale nello sforzo collettivo per mitigare i rischi del cambiamento climatico. Il 2024 non ha fatto eccezione e, sebbene sia stato un anno caratterizzato da episodi devastanti e distruttivi di condizioni meteorologiche estreme, ha anche prodotto diversi risultati fondamentali per gli sforzi globali di sostenibilità.
Indicatori come la drastica diminuzione della deforestazione nella foresta amazzonica, la fine completa delle centrali elettriche a carbone nel Regno Unito e i livelli record di investimenti nella tecnologia dell'energia pulita suggeriscono che c'è uno sforzo reale e continuo per spostare verso un futuro più pulito e sostenibile. Insieme al rapido sviluppo e implementazione dell'intelligenza artificiale e al suo potenziale per aiutare a ottimizzare il consumo di energia e facilitare le scoperte nelle tecnologie pulite, c'è motivo di ottimismo per il futuro.
E il 2025 si preannuncia un anno cruciale per l'innovazione ambientale. Segna la metà del decennio e un'opportunità per il settore e gli esperti di verificare i progressi verso i benchmark del 2030, come l'impegno della Casa Bianca a ridurre l'inquinamento da gas serra di almeno il 50% rispetto ai livelli del 2005. Serve anche come importante controllo per obiettivi futuri all'orizzonte, come il benchmark delle Nazioni Unite per raggiungere la produzione energetica net zero a livello globale entro il 2050.
Abbiamo chiesto a dirigenti del settore, esperti, sostenitori e formatori quali saranno le tendenze in materia di sostenibilità che seguiranno nel 2025. Le loro previsioni dipingono il quadro di un anno in cui la tecnologia non solo aiuta le organizzazioni a progredire verso gli obiettivi di sostenibilità, ma cambia radicalmente il modo in cui li affrontano, purché la sostenibilità sia una priorità, ovviamente.
"Le aziende uniranno tecnologie di AI e automazione per portare avanti gli obiettivi di sostenibilità del 2030. Le aziende hanno ambiziosi obiettivi di sostenibilità per il 2030, ma dispongono anche di infrastrutture più complesse e di più fonti di dati rispetto a quando questi obiettivi furono annunciati per la prima volta anni fa.
Nel 2025, le organizzazioni con ambizioni e obiettivi di sostenibilità dovrebbero implementare capacità di automazione basate su AI, tra cui osservabilità, gestione delle risorse e gestione del ciclo di vita dell'applicazione. Queste funzionalità possono contribuire a ridurre la pressione sui data center, inclusa la gestione del consumo energetico e il miglioramento delle prestazioni e del ciclo di vita dell'asset, il che può in definitiva contribuire al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità generale
"Ci sarà una crescita continua nel settore dell'energia pulita, trainata da fattori chiave come l'[Inflation Reduction Act] e la rapida espansione del solare, dello storage e dei veicoli elettrici. L'IRA si concentra sul cambiamento climatico sta accelerando gli investimenti e rafforzando le supply chain, creando una solida base per i professionisti per fare contributi significativi. Lo storage dell'energia giocherà un ruolo cruciale nel memorizzare l'energia rinnovabile in eccesso, offrendo una soluzione sostenibile per la futura elettrificazione.
"Per far fronte alla crescente domanda di energia, il settore deve dare priorità allo sviluppo della forza lavoro, investendo sia nella formazione di professionisti attivi sia nell'attrazione di nuovi talenti qualificati nel settore sarà un requisito imprescindibile per rimanere rilevanti nel mercato energetico."
"Sto seguendo gli sviluppi nei gemelli digitali per supportare una produzione sostenibile e resiliente, innovazioni nei materiali per batterie di veicoli elettrici che migliorano autonomia e durata della batteria, veicoli elettrificati e un'infrastruttura di ricarica EV in espansione. Sono stati fatti grandi investimenti in questi settori e probabilmente assisteremo a nuovi entusiasmanti lanci di queste innovazioni."
"Possiamo aspettarci di vedere molti più modelli AI addestrati su set di dati geospaziali. Le crisi meteorologiche estreme e legate al clima continueranno nel 2025, provocando costosi sconvolgimenti. Di conseguenza, ci si aspetta che sempre più governi, aziende energetiche e aziende del settore privato associno set di dati geospaziali e modelli AI nella speranza di prevedere e mitigare gli eventi climatici gravi."
"Consideriamo il 2025 un anno cruciale per il progresso nel settore in espansione del riciclo textile-to-textile. Nel 2024 abbiamo assistito a numerosi impegni da parte di aziende e marchi del settore del riciclo tessile e stiamo osservando con attenzione gli sviluppi futuri, in particolare in Nord America. Inoltre, riconosciamo il potenziale dell'AI nel prossimo anno, soprattutto nel migliorare il monitoraggio delle metriche di sostenibilità e nell'aumentare l'efficienza all'interno dell'ecosistema. Con l'evolversi di questi sviluppi, prevediamo opportunità di lavoro nel settore manifatturiero e carriere specializzate in tecnologia nel settore tessile.
"Non vorrei sembrare eccessivamente drammatico, ma il 2025 potrebbe essere l'anno in cui gli Stati Uniti daranno davvero una svolta alla mitigazione del cambiamento climatico e al più ampio concetto di sostenibilità.
In genere, gli americani non si preoccupano delle tendenze politiche di destra o di sinistra quando si tratta di risparmiare e guadagnare denaro. Contano solo i dollari! E le opzioni di energia alternativa come il solare sono sempre più economiche rispetto ai combustibili fossili tradizionali. I pannelli solari distribuiti sui tetti delle abitazioni, ad esempio, sono un bacino di utenza davvero bipartisan, come dimostrato qui nel mio Stato natale, la Florida".
"A livello locale, credo che, quando ne avranno la possibilità, i consumatori continueranno a scegliere materiali e prodotti sani, non tossici e privi di plastica, sia per la casa che per i marchi e le aziende che sostengono. Il compostaggio comunitario e municipale continuerà a diventare più diffuso negli Stati Uniti.
A livello nazionale, gli stadi e le grandi strutture continuano a implementare soluzioni per semplificare i flussi di rifiuti e spostare al raggiungimento di eventi a rifiuti zero. Materiali più recenti, a base biologica, come il PHA e le resine ottenute da alghe marine e sottoprodotti agricoli, continuano a rivoluzionare i settori dei servizi compostabili e degli imballaggi, mentre consumatori e imprese cercano soluzioni alla legacy delle plastiche petrolifere.
Poiché l'adozione del compostaggio e la consapevolezza sui rifiuti alimentari vanno di pari passo, le strategie per affrontare lo spreco alimentare come misura di risparmio e l'insistenza su un maggiore accesso a opzioni alimentari integrali più sane prenderanno ancora più piede."
"Si stanno facendo molti progressi per ridurre la quantità di rifiuti che finiscono nelle nostre discariche, incorporando il compost commerciale, che trasforma il cibo, le potature e gli imballaggi compostabili in terra. Altre soluzioni innovative includono l'incoraggiamento della diversione dei rifiuti edili, come tegole, cartongesso, legno e calcestruzzo, in contenuti riciclati, creando un'economia circolare di cui c'è molto bisogno. Anche il Waste-to-Energy (WtE) è in aumento come mezzo per dissolvere completamente la plastica, in modo che non possa trasformarsi in microplastiche che si trovano nel corpo umano".
