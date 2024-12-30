Cosa riserva il futuro al settore della sostenibilità? Gli esperti offrono le loro opinioni

Ogni anno, raggiungere gli obiettivi di sostenibilità diventa sempre più cruciale nello sforzo collettivo per mitigare i rischi del cambiamento climatico. Il 2024 non ha fatto eccezione e, sebbene sia stato un anno caratterizzato da episodi devastanti e distruttivi di condizioni meteorologiche estreme, ha anche prodotto diversi risultati fondamentali per gli sforzi globali di sostenibilità.

Indicatori come la drastica diminuzione della deforestazione nella foresta amazzonica, la fine completa delle centrali elettriche a carbone nel Regno Unito e i livelli record di investimenti nella tecnologia dell'energia pulita suggeriscono che c'è uno sforzo reale e continuo per spostare verso un futuro più pulito e sostenibile. Insieme al rapido sviluppo e implementazione dell'intelligenza artificiale e al suo potenziale per aiutare a ottimizzare il consumo di energia e facilitare le scoperte nelle tecnologie pulite, c'è motivo di ottimismo per il futuro.

E il 2025 si preannuncia un anno cruciale per l'innovazione ambientale. Segna la metà del decennio e un'opportunità per il settore e gli esperti di verificare i progressi verso i benchmark del 2030, come l'impegno della Casa Bianca a ridurre l'inquinamento da gas serra di almeno il 50% rispetto ai livelli del 2005. Serve anche come importante controllo per obiettivi futuri all'orizzonte, come il benchmark delle Nazioni Unite per raggiungere la produzione energetica net zero a livello globale entro il 2050.

Abbiamo chiesto a dirigenti del settore, esperti, sostenitori e formatori quali saranno le tendenze in materia di sostenibilità che seguiranno nel 2025. Le loro previsioni dipingono il quadro di un anno in cui la tecnologia non solo aiuta le organizzazioni a progredire verso gli obiettivi di sostenibilità, ma cambia radicalmente il modo in cui li affrontano, purché la sostenibilità sia una priorità, ovviamente.