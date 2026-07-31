Mentre le aziende del settore dei beni di consumo accelerano l'integrazione dell'AI a livello di previsione della domanda, definizione dei prezzi, marketing, servizio clienti e innovazione di prodotto, molte stanno scoprendo che il problema non è se siano in grado di avviare facilmente un nuovo progetto pilota. La vera sfida è capire se siano in grado di mantenerne il controllo quando l'AI inizia a prendere, raccomandare o automatizzare decisioni in tutta l'azienda. Entra in scena l'AI responsabile.

Un numero sempre maggiore di evidenze dimostra che è la governance a rendere possibile la scalabilità dell'AI. Secondo una nuova ricerca dell'IBM Institute for Business Value (IBV), le organizzazioni che integrano i meccanismi di controllo nelle proprie architetture di AI implementano un numero di agenti AI 16 volte superiore, sostengono costi quattro volte inferiori e raggiungono margini operativi più elevati del 18% rispetto alle aziende che non lo fanno. Questo risultato ridefinisce il ruolo dell'AI responsabile, che non è più soltanto una funzione difensiva per la gestione del rischio, ma diventa una leva fondamentale per le prestazioni. L'importanza della governance è destinata a crescere ulteriormente. Ad esempio, Gartner prevede che entro il 2027 le funzionalità di governance dell'AI e di AI responsabile saranno integrate nel 75% delle piattaforme di AI, diventando il principale fattore di differenziazione competitiva.