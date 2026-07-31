È facile attribuire il rallentamento delle iniziative di AI a una tecnologia ancora immatura, a una preparazione insufficiente dei dati o a strumenti inadeguati. Questi fattori sono importanti, ma raramente rappresentano la causa principale. Più spesso, la scalabilità si arresta per un motivo molto più semplice: l'autorità decisionale è frammentata tra i vertici aziendali.
I CIO sono responsabili dell'infrastruttura, i CDO dei dati, i CAIO della strategia di AI e i business leader dei casi d'uso. Tuttavia, manca un framework decisionale unitario che armonizzi investimenti, priorità, governance e responsabilità sui risultati.
Mentre i consigli di amministrazione e gli azionisti passano dal chiedere "Stiamo investendo nell'AI?" a "Quale valore sta generando l'AI e chi ne è responsabile?", la mancanza di una chiara attribuzione delle responsabilità decisionali sta diventando uno dei principali ostacoli alla creazione di valore per l'impresa. Ecco cinque modi in cui una chiara attribuzione dell'autorità decisionale viene a mancare nelle iniziative di AI aziendale e come porvi rimedio.
L'AI è considerata una priorità a livello aziendale, ma i diritti di proprietà e decisionali sono frammentati in tra i vertici aziendali.¹ Ogni ruolo porta avanti il proprio mandato (tecnologia, dati, strategia e casi d'uso), ma nessun dirigente ha una responsabilità chiaramente definita sui risultati end-to-end, né l'autorità necessaria per gestire i compromessi tra le diverse funzioni aziendali. Di conseguenza, le decisioni relative a finanziamenti, gestione del rischio, definizione delle priorità e governance restano spesso irrisolte e, quando il ROI non è soddisfacente, diventa difficile individuare con chiarezza le responsabilità.
"Nessuno dovrebbe essere l'unico responsabile dell'AI: è necessario guidarla e coordinarla",
Lula Mohanty, Managing Partner di IBM Consulting per il Medio Oriente
Soluzione:
Le organizzazioni ottengono benefici quando definiscono con chiarezza chi è responsabile dei risultati, chi è responsabile dell'esecuzione e chi svolge un ruolo di governance. L'adozione di un approccio decisionale a livello aziendale può contribuire a risolvere i compromessi che emergono quando le priorità entrano in conflitto. È inoltre utile definire chiari percorsi di escalation per i conflitti tra le diverse funzioni aziendali, così da affrontare tempestivamente le criticità anziché rinviarne la risoluzione. Rafforzare questo modello con un sostegno esplicito da parte del CEO e del consiglio di amministrazione può consolidare l'autorità di chi è responsabile dei risultati, consentendogli di prendere decisioni trasversali alle diverse funzioni aziendali.
Messaggio chiave:
Come ha detto Lula Mohanty, Managing Partner di IBM Consulting per il Medio Oriente, a IBM Think: "Nessuno dovrebbe essere l'unico responsabile dell'AI: è necessario guidarla e coordinarla". Tuttavia, senza una chiara attribuzione delle responsabilità e l'autorità necessaria per assumere decisioni sull'AI a livello dell'intera impresa, una reale responsabilità sui risultati non può esistere.
I vertici aziendali possono correggere la proprietà, ma falliranno comunque se gli incentivi non sono allineati. Anche quando i leader condividono la stessa ambizione sull'AI, i loro incentivi restano legati agli obiettivi delle rispettive funzioni: controllo dei costi per i CIO, qualità dei dati per i CDO, prestazioni dei modelli per i CAIO e risultati economici per i business leader.
Senza una responsabilità condivisa per i risultati dell'AI aziendale, ogni dirigente ottimizza per le proprie metriche piuttosto che per il ROI collettivo. Ad esempio, i team possono finire per relegare in secondo piano iniziative che generano valore per l'intera impresa ma penalizzano i KPI locali, opporsi al finanziamento funzionalità che riguardano più reparti aziendali o evitare rischi che offrirebbero benefici all'organizzazione nel suo complesso, ma non alla propria area di responsabilità. Nel tempo, l'AI diventa un problema di coordinamento mascherato da problema di prestazioni.
Soluzione:
Allineare gli incentivi dei dirigenti e le metriche delle prestazioni a obiettivi di business condivisi, basati su AI. Collegare la retribuzione, l'allocazione dei finanziamenti e i criteri di valutazione del successo alla creazione di valore per l'impresa, come impatto sul fatturato, trasformazione dei costi o incrementi di produttività, anziché a metriche funzionali in silos.
Messaggio chiave:
se i dirigenti vengono valutati individualmente, ottimizzeranno i risultati della propria funzione. l valore dell'AI si realizza solo quando gli incentivi promuovono l'allineamento verso obiettivi condivisi.
Le unità di business propongono casi d'uso dell'AI, i team tecnologici ne valutano la fattibilità, i data leader ne verificano il livello di preparazione, mentre un altro team definisce la strategia complessiva. Tuttavia, in assenza di un framework unitario, la definizione delle priorità delle iniziative di AI dipende dall'influenza, dall'urgenza o da chi dispone del budget, anziché dal valore aziendale.
"Man mano che l'AI espande ciò che le organizzazioni possono vedere e conoscere, i leader devono decidere cosa è importante, allineare l'azienda attorno a questo e muoversi con velocità e coerenza".
Gary Cohn, Vice Chairman, IBM, 2026 CEO Study
Soluzione:
Passare da una generazione decentralizzata delle idee a un portfolio di iniziative di AI governato centralmente, con soglie di valore ben definite. Istituire un gruppo ristretto e interfunzionale incaricato di definire le priorità, che valuti i casi d'uso secondo criteri coerenti, quali il potenziale di creazione di valore per l'impresa, la scalabilità, il livello di preparazione dei dati e la possibilità di riutilizzo. Finanziare e programmare le iniziative come un portfolio, anziché come proposte isolate, in modo che solo quelle con un percorso credibile di scalabilità ricevano investimenti continuativi.
Messaggio chiave:
una strategia di AI efficace definisce il modo in cui un'organizzazione seleziona, pianifica e sostiene iniziative capaci di generare valore misurabile per l'impresa.² Definisce i criteri decisionali, i meccanismi di governance e il modello di allocazione delle risorse necessari per dare priorità alle iniziative che meritano investimenti continuativi e scalabilità.
La governance è spesso considerata come un livello di revisione che interviene solo dopo che i team hanno già progettato e sperimentato le soluzioni; l'AI non fa eccezione. Di conseguenza, i team si trovano spesso ad affrontare, nelle fasi finali del percorso, criticità legate al rischio, alla conformità normativa, all'utilizzo dei dati, alla responsabilità sui modelli o a questioni etiche. Questo rafforza anche la percezione che la governance rappresenti un ostacolo, quando il vero problema è che non è stata integrata nel processo decisionale fin dalle fasi iniziali.3
Soluzione:
Integrare la governance nei workflow fin dall'inizio. Definire con chiarezza chi ha l'autorità di approvare le soglie di rischio, le modalità di utilizzo dei dati, gli standard di rilascio e i percorsi di escalation. Un case study congiunto IBM-EY con Banco do Brasil dimostra come la governance possa supportare, non ostacolare, l'innovazione dell'AI. In qualità di istituto finanziario pubblico con doveri normativi e una missione pubblica, la banca necessitava di una strategia per utilizzare l'AI in modo responsabile, trasparente e su larga scala. La banca ha implementato un framework di governance dell'AI completo, che copre l'intero ciclo di vita dei modelli, con ruoli, controlli e processi di monitoraggio chiaramente definiti.
Messaggio chiave:
La governance viene percepita come un collo di bottiglia solo quando le responsabilità decisionali non sono chiare. Quando l'autorità decisionale in materia di rischio, dati e implementazione è definita fin dall'inizio e integrata nei workflow, la governance diventa il meccanismo che consente di realizzare un'AI affidabile e scalabile.
Un proof of concept può dimostrare che un caso d'uso dell'AI funziona in un contesto circoscritto, ma il passaggio alla scalabilità richiede decisioni che coinvolgono infrastruttura, accesso ai dati, gestione del cambiamento, finanziamenti, conformità normativa e progettazione del modello operativo. Se le responsabilità decisionali non sono chiaramente definite, ogni fase di avanzamento richiede un nuovo allineamento e anche i progetti pilota più promettenti finiscono per bloccarsi.
Soluzione:
Definire le responsabilità decisionali per la scalabilità prima dell'avvio dei progetti pilota. I leader devono sapere chi decide se un progetto pilota può passare alla fase successiva, chi finanzia l'avanzamento, chi è responsabile dell'adozione e chi misura l'impatto a livello dell'intera impresa.⁴
Messaggio chiave:
Un progetto pilota privo di un modello decisionale per la scalabilità rimane un esperimento isolato. L'avanzamento dei progetti pilota di AI è più efficace quando le organizzazioni definiscono fin dalle fasi iniziali chi ha l'autorità di autorizzare i passaggi alle fasi successive, finanziare gli investimenti, guidare l'operatività e misurare l'impatto, evitando così di perdere slancio nel passaggio dalla validazione alla creazione di valore.
I CEO AI-first (ossia coloro che integrano l'AI nei workflow, allineano le diverse funzioni aziendali e si concentrano sulla creazione di valore nel lungo periodo) hanno registrato una crescita dei ricavi superiore del 17%.⁵ Capiscono che l'AI è una storia di tecnologia e di leadership. Le organizzazioni che chiariscono i diritti decisionali trasformano l'AI da una serie di iniziative scollegate in un sistema coordinato per la creazione di valore. La domanda non è più se investire nell'AI, ma se la leadership abbia definito le responsabilità e conferito l'autorità necessarie affinché tali investimenti generino valore su larga scala.
¹,⁵ 2026 CEO Study, IBM Institute for Business Value, 4 maggio 2026
² "How to build a successful AI strategy," IBM Think
³ The enterprise guide to AI governance, IBM Institute for Business Value, ottobre 2024
⁴ "How to scale AI in 2026: 5 moves for efficiency and governance," IBM Think, 9 marzo 2026
Managing Partner di IBM Consulting.