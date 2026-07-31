L'AI è considerata una priorità a livello aziendale, ma i diritti di proprietà e decisionali sono frammentati in tra i vertici aziendali.¹ Ogni ruolo porta avanti il proprio mandato (tecnologia, dati, strategia e casi d'uso), ma nessun dirigente ha una responsabilità chiaramente definita sui risultati end-to-end, né l'autorità necessaria per gestire i compromessi tra le diverse funzioni aziendali. Di conseguenza, le decisioni relative a finanziamenti, gestione del rischio, definizione delle priorità e governance restano spesso irrisolte e, quando il ROI non è soddisfacente, diventa difficile individuare con chiarezza le responsabilità.



"Nessuno dovrebbe essere l'unico responsabile dell'AI: è necessario guidarla e coordinarla",

Lula Mohanty, Managing Partner di IBM Consulting per il Medio Oriente

Soluzione:

Le organizzazioni ottengono benefici quando definiscono con chiarezza chi è responsabile dei risultati, chi è responsabile dell'esecuzione e chi svolge un ruolo di governance. L'adozione di un approccio decisionale a livello aziendale può contribuire a risolvere i compromessi che emergono quando le priorità entrano in conflitto. È inoltre utile definire chiari percorsi di escalation per i conflitti tra le diverse funzioni aziendali, così da affrontare tempestivamente le criticità anziché rinviarne la risoluzione. Rafforzare questo modello con un sostegno esplicito da parte del CEO e del consiglio di amministrazione può consolidare l'autorità di chi è responsabile dei risultati, consentendogli di prendere decisioni trasversali alle diverse funzioni aziendali.

Messaggio chiave:

Come ha detto Lula Mohanty, Managing Partner di IBM Consulting per il Medio Oriente, a IBM Think: "Nessuno dovrebbe essere l'unico responsabile dell'AI: è necessario guidarla e coordinarla". Tuttavia, senza una chiara attribuzione delle responsabilità e l'autorità necessaria per assumere decisioni sull'AI a livello dell'intera impresa, una reale responsabilità sui risultati non può esistere.