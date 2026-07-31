Con il compito di estendere su larga scala i primi successi, ancora isolati tra loro, i Chief AI Officer lavorano per allineare i vertici aziendali attorno a una visione condivisa dell'AI.
Quando Alexandra Nasif di IBM chiede ai chief AI officers (CAIO) di descrivere il loro ostacolo più grande, tendono a citare un'esperienza simile.
"La situazione viene spesso descritta così: 'Mi sento un po' come su un'isola, da solo, con una missione enorme, senza precedenti e davvero impegnativa da portare a termine, senza essere connesso come dovrei'," ha dichiarato Nasif, AI Practice Leader di IBM Consulting Americas, a IBM Think.
Questa situazione sta diventando sempre più comune man mano che le organizzazioni passano dai progetti pilota di AI alla produttività su larga scala. La sperimentazione decentralizzata che inizialmente ha contribuito ad accelerare l'innovazione nell'AI ha lasciato il posto a sistemi scollegati tra loro e a una governance disomogenea.
Le diverse funzioni aziendali competono per le stesse risorse, duplicano gli sforzi e mantengono i propri successi confinati in silos, senza condividerli con il resto dell'organizzazione. Di conseguenza, il ROI non ha tenuto il passo con le proiezioni. Solo il 25% delle iniziative di AI ha fornito il valore atteso e solo il 16% ha scalato a livello aziendale, secondo l'Institute for Business Value (IBV) di IBM.
Sebbene i dirigenti senior possano essere tentati di attribuire la responsabilità esclusivamente alla leadership dell'AI, i CAIO affermano che, senza un'autorità chiara e una responsabilità definita sulle decisioni relative all'AI, faticano a ottenere risultati misurabili. Il divario sempre più ampio tra le aspettative dei CEO e la realtà operativa dei CAIO mette sotto pressione l'allineamento organizzativo, rallentando i progetti di AI prima che raggiungano la piena maturità.
Quando l'AI generativa ha iniziato a diffondersi nel panorama aziendale, a partire dal 2023, i CEO hanno affidato ai loro neo-nominati CAIO una direttiva semplice: coinvolgere il maggior numero possibile di team.
Ora, via via che le organizzazioni aumentano la produzione, i CAIO si trovano ad affrontare una realtà nuova e più complessa. Poiché diversi team hanno adottato soluzioni AI e fonti di dati diverse durante la fase pilota, gli ecosistemi aziendali sono diventati complessi, frammentati e più difficili da gestire, con un costo stimato di 140 milioni di dollari all'anno per le grandi imprese.
"Quando si tratta di scalare l'AI per generare un impatto a livello aziendale, tutta questa frammentazione può trasformarsi in una fonte di grande complessità e proliferazione incontrollata," ha detto Jacob Dencik, Research Director dell'Institute for Business Value di IBM, a IBM Think. "I nostri sistemi IT dovrebbero supportare tutte queste migliaia di agenti e asset? Come farà a funzionare?"
Secondo Dencik, l'AI è diversa dalle altre tecnologie perché, a differenza del cloud, dell'IoT o dell'edge computing, la maggior parte dei dipendenti interagisce quotidianamente con gli LLM e "tutti hanno un'opinione" su come dovrebbero essere utilizzati. Di conseguenza, i CAIO si trovano spesso ad affrontare maggiori resistenze e opposizioni rispetto agli altri dirigenti.
Infine, poiché l'AI attraversa trasversalmente funzioni aziendali e casi d'uso, il CAIO non ha, per natura del ruolo, la responsabilità diretta delle implementazioni agentiche, come invece un CFO la esercita sulla finanza o un CTO sull'IT.
Senza meccanismi di governance e di responsabilità chiaramente definiti, i CAIO fanno spesso leva sulla capacità di persuadere: individuano le priorità aziendali più urgenti dell'organizzazione, identificano gli ambiti in cui l'AI può aiutare e comunicano con un linguaggio che i colleghi comprendono.
Se c'è un consiglio che Roger Moore, professore associato dell'Università di Chicago, cerca di trasmettere ai suoi studenti, è che le decisioni legate all'AI non sono diverse da qualsiasi altra decisione aziendale. Questa può rappresentare una sfida per i CAIO attuali o futuri, che spesso provengono da un background tecnico.
"Se le prime parole che rivolgete al CEO sono 'area sotto la curva', avete già perso. In questo modo non andrete da nessuna parte", ha detto Moore a IBM Think. "Dovete comunicare nella loro lingua, nella lingua del business".
Questa è una sfida che il data scientist Jon Morra conosce in prima persona. È il CAIO di Zefr, una società di tecnologia pubblicitaria che utilizza l'AI per classificare i contenuti sui social media per gli inserzionisti. Morra non deve convincere i colleghi che l'AI sia utile, poiché si tratta di un componente centrale della loro offerta di prodotti. La sfida più complessa è saper passare con disinvoltura dal mondo del business a quello della tecnologia.
"Mi ci è voluto un po' di tempo per comprendere che il mio ruolo non consisteva più soltanto nel creare il massimo valore per i clienti attraverso l'AI sviluppata dal mio team, ma anche nel mettere l'intera azienda nelle condizioni di essere più produttiva grazie all'utilizzo di questi strumenti," ha detto Mora. "Ho dovuto imparare a parlare più lingue contemporaneamente".
Quando ottimizza i modelli rivolti ai clienti di Zefr, Morra può fare riferimento a metriche consolidate come accuratezza, richiamo e precisione. Tuttavia, le domande di processo aperte (ad esempio se Zefr debba utilizzare LLM di terze parti oppure sviluppare modelli proprietari open-weight, oppure fino a che punto gli sviluppatori debbano automatizzare la codifica con agenti AI) sono molto più difficili da affrontare.
Secondo Morra, ciò che ha aiutato è stato mantenere un controllo saldo sul lato tecnologico (insieme al CTO), pur essendo meno prescrittivo e più aperto sul lato commerciale. Questo equilibrio sarà diverso per ogni azienda, ha aggiunto.
A questo punto, la maggior parte dei CEO si fida che l'IA possa trasformare il proprio business, ma ha ancora bisogno di aiuto per capire a quali iniziative di AI dare priorità, come implementarle e come distinguere l'hype dell'IA dalle funzionalità attuali.
I CAIO possono iniziare ponendo domande come "Cosa ti tiene sveglio la notte?" ha detto Moore, il professore di Chicago. Le risposte possono aiutare i CAIO a orientare le politiche sull'AI verso specifici problemi aziendali, invece di partire dalle funzionalità tecnologiche e ricavare solo in un secondo momento i possibili casi d'uso.
"Togli la tecnologia. Quali sono la missione strategica e l'obiettivo dell'organizzazione e dell'azienda?" ha aggiunto Nasif, il consulente IBM. "Se stai mappando gli obiettivi dell'organizzazione, le tue priorità saranno intrinsecamente allineate".
L'attrito che può sorgere tra CEO, CAIO e altri dirigenti non è necessariamente un elemento negativo; in alcuni casi, può persino rappresentare un fattore determinante per un'implementazione efficace dell'AI.
Un CAIO può svolgere il ruolo di stimolo critico, offrendo un necessario contrappeso alla strategia aziendale prevalente in materia di AI.
Se un'organizzazione è propensa alla cautela, il suo CAIO può temporaneamente assumere il ruolo di Chief Transformation Officer, incoraggiando i colleghi ad assumersi rischi maggiori. Il CAIO potrebbe suggerire, ad esempio, di estendere rapidamente su larga scala una soluzione di AI ad alto impatto e basso rischio, come uno strumento automatizzato per la generazione di lead o un agente AI per prendere appunti che abbia già dimostrato risultati promettenti.
Al contrario, quando i CEO perseguono l'AI con eccessiva aggressività, senza un chiaro obiettivo aziendale o senza KPI adeguati per misurarne il successo, il CAIO può riallineare le aspettative, definire obiettivi più realistici e contribuire a individuare le iniziative di AI che meritano realmente di essere perseguite.
Il CAIO potrebbe, ad esempio, convincere gli analisti finanziari a mantenere un modello di previsione basato su reti neurali per il forecasting finanziario, invece di adottare un LLM più alla moda che si rivela meno accurato e più costoso.
Questa sana tensione funziona solo se i vertici aziendali riescono a mantenere un elevato livello di fiducia: gli stakeholder, e in particolare il CEO, devono essere aperti al feedback e disposti ad adattare le proprie politiche alla luce di nuove evidenze. Tuttavia, sebbene un certo livello di confronto possa favorire l'innovazione, il CEO e il CAIO devono allinearsi su un insieme di obiettivi aziendali condivisi e realizzarli con determinazione; in caso contrario, rischiano di rimanere intrappolati in una fase di sperimentazione permanente.
Oltre all’allineamento strategico, CEO e CAIO potrebbero dover ripensare anche il proprio modello operativo perché, come osserva il consulente tecnologico Mike Mason, “l’AI non fa altro che mettere in luce” i problemi di fondo già presenti all’interno delle organizzazioni.
“Se la governance è carente o il meccanismo che collega la strategia di business all’esecuzione non è chiaro, l’AI non risolverà questi problemi”, ha affermato Mason, ex CAIO della società di consulenza tecnologica globale Thoughtworks. “In realtà credo che l’AI finirà per accentuare proprio i punti dolenti”.
Un buon punto di partenza è verificare se l’infrastruttura di alto livello sia eccessivamente frammentata e dispersa. Secondo un report di IBV del 2025, le organizzazioni che adottano framework di governance dell’AI centralizzati o hub-and-spoke ottengono un ROI superiore del 36% rispetto a quelle con architetture completamente decentralizzate.
Gli approcci hub-and-spoke mirano a bilanciare l’autonomia dei team con una supervisione unificata: mentre le singole funzioni aziendali mantengono un controllo limitato e la responsabilità delle proprie implementazioni di AI, un team centrale dedicato all’AI gestisce la governance, il provisioning e il monitoraggio, con il supporto degli sviluppatori, dell’IT e della cybersecurity. Inoltre, secondo una nuova ricerca dell’IBV, le organizzazioni che automatizzano questi processi hanno una probabilità 13 volte maggiore di riuscire a scalare le proprie iniziative di AI.
Questi cambiamenti architetturali potrebbero richiedere che il CEO attribuisca maggiore autorità al CAIO, conferendogli anche la responsabilità di gestire i budget destinati all’AI e di far rispettare le politiche aziendali in materia di AI. Il CEO deve inoltre comunicare con chiarezza le priorità agli stakeholder e promuovere attraverso i propri comportamenti un processo decisionale sull’AI orientato al business.
“Se non riuscite a diffondere questa visione in tutta l’organizzazione, rischiate di rimanere paralizzati in una fase di frammentazione, perché non ottenete il consenso e l’adozione diffusi necessari per scalare le iniziative di AI”, ha detto Nasif.
Con l'evoluzione e l'ampliamento delle funzionalità AI, il ruolo del CAIO sta passando dalla promozione dell'AI alla sua implementazione e orchestrazione. Questo implica lavorare a fianco del CEO per mantenere i team costantemente focalizzati sui risultati aziendali, allineati attraverso un solido framework di governance e pronti a cogliere le nuove capacità offerte dall'AI.
"È questo il ruolo verso cui il CAIO potrebbe evolvere: guidare sempre più la trasformazione dell'organizzazione, anziché limitarsi a definire la strategia e individuare i casi d'uso dell'AI", ha affermato Dencik. "Un maggiore allineamento tra i vertici aziendali è fondamentale, ma è altrettanto importante che questo allineamento si radichi nell'intera organizzazione e nel suo modo di operare: è così che si ottengono più successi con l'AI su larga scala e si mantiene una capacità di innovazione continua".
AI Practice Leader, IBM Consulting Americas.
Research Director, IBM Institute for Business Value.