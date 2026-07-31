Se c'è un consiglio che Roger Moore, professore associato dell'Università di Chicago, cerca di trasmettere ai suoi studenti, è che le decisioni legate all'AI non sono diverse da qualsiasi altra decisione aziendale. Questa può rappresentare una sfida per i CAIO attuali o futuri, che spesso provengono da un background tecnico.

"Se le prime parole che rivolgete al CEO sono 'area sotto la curva', avete già perso. In questo modo non andrete da nessuna parte", ha detto Moore a IBM Think. "Dovete comunicare nella loro lingua, nella lingua del business".

Questa è una sfida che il data scientist Jon Morra conosce in prima persona. È il CAIO di Zefr, una società di tecnologia pubblicitaria che utilizza l'AI per classificare i contenuti sui social media per gli inserzionisti. Morra non deve convincere i colleghi che l'AI sia utile, poiché si tratta di un componente centrale della loro offerta di prodotti. La sfida più complessa è saper passare con disinvoltura dal mondo del business a quello della tecnologia.

"Mi ci è voluto un po' di tempo per comprendere che il mio ruolo non consisteva più soltanto nel creare il massimo valore per i clienti attraverso l'AI sviluppata dal mio team, ma anche nel mettere l'intera azienda nelle condizioni di essere più produttiva grazie all'utilizzo di questi strumenti," ha detto Mora. "Ho dovuto imparare a parlare più lingue contemporaneamente".

Quando ottimizza i modelli rivolti ai clienti di Zefr, Morra può fare riferimento a metriche consolidate come accuratezza, richiamo e precisione. Tuttavia, le domande di processo aperte (ad esempio se Zefr debba utilizzare LLM di terze parti oppure sviluppare modelli proprietari open-weight, oppure fino a che punto gli sviluppatori debbano automatizzare la codifica con agenti AI) sono molto più difficili da affrontare.

Secondo Morra, ciò che ha aiutato è stato mantenere un controllo saldo sul lato tecnologico (insieme al CTO), pur essendo meno prescrittivo e più aperto sul lato commerciale. Questo equilibrio sarà diverso per ogni azienda, ha aggiunto.

A questo punto, la maggior parte dei CEO si fida che l'IA possa trasformare il proprio business, ma ha ancora bisogno di aiuto per capire a quali iniziative di AI dare priorità, come implementarle e come distinguere l'hype dell'IA dalle funzionalità attuali.

I CAIO possono iniziare ponendo domande come "Cosa ti tiene sveglio la notte?" ha detto Moore, il professore di Chicago. Le risposte possono aiutare i CAIO a orientare le politiche sull'AI verso specifici problemi aziendali, invece di partire dalle funzionalità tecnologiche e ricavare solo in un secondo momento i possibili casi d'uso.

"Togli la tecnologia. Quali sono la missione strategica e l'obiettivo dell'organizzazione e dell'azienda?" ha aggiunto Nasif, il consulente IBM. "Se stai mappando gli obiettivi dell'organizzazione, le tue priorità saranno intrinsecamente allineate".