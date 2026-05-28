UFC produce una delle esperienze sportive più viscerali e veloci al mondo. Ogni evento genera enormi quantità di dati sulle prestazioni, incontri storici e statistiche sui combattenti.



Tuttavia, gran parte di quei dati è rimasta poco utilizzata. I workflow di analytics manuali hanno rallentato il percorso dalle informazioni non elaborate agli insight pronti per la trasmissione.



Con la crescita delle aspettative del pubblico per uno storytelling basato sui dati, è emerso uno squilibrio evidente: i combattimenti scalavano rapidamente, ma la generazione manuale di insight non faceva lo stesso.