UFC produce una delle esperienze sportive più viscerali e veloci al mondo. Ogni evento genera enormi quantità di dati sulle prestazioni, incontri storici e statistiche sui combattenti.
Tuttavia, gran parte di quei dati è rimasta poco utilizzata. I workflow di analytics manuali hanno rallentato il percorso dalle informazioni non elaborate agli insight pronti per la trasmissione.
Con la crescita delle aspettative del pubblico per uno storytelling basato sui dati, è emerso uno squilibrio evidente: i combattimenti scalavano rapidamente, ma la generazione manuale di insight non faceva lo stesso.
Quando l’azione supera l’analisi, l’esperienza dei fan ne risente. I workflow ad alta intensità di manodopera costringono gli analisti a gestire i dati invece di raccontare il match. Questo attrito rallenta gli insight fino quasi a fermarli durante i combattimenti dal vivo. Inoltre, quando gli insight contestuali non riescono a tenere il passo, i fan si disconnettono, creando un’opportunità per i principali concorrenti di UFC.
UFC necessitava di un metodo più rapido e intelligente per trasformare i dati non elaborati in insight in tempo reale.
Grant Norris-Jones
Head of Global Partnerships di TKO
Questa partnership con IBM è uno dei traguardi più significativi per UFC e segna un punto di svolta nel modo in cui i nostri fan vivono il nostro sport. ”
L’organizzazione ha collaborato con IBM per realizzare l’UFC Insights Engine, una piattaforma AI che genera insight unici e analisi avanzate on demand. La piattaforma consente inoltre agli editor di UFC di esplorare un’enorme libreria di dati sui combattimenti usando un linguaggio naturale.
Il risultato è un cambio di rotta decisivo, che trasforma i dati non elaborati in un vantaggio strategico, basato sulla narrazione.
L'UFC Insights Engine introduce narrazioni creative e ad alto impatto nei canali broadcast e digitali, accelera il percorso dai dati agli insight e aumenta in modo significativo la capacità di output dei contenuti.
I fan acquisiscono una comprensione più profonda dei combattenti e degli incontri. Inoltre, ottengono contenuti più veloci e dinamici su ogni canale digitale.
Gli analisti dedicano molto meno tempo alla preparazione dei dati. Possono finalmente concentrarsi sulla narrazione strategica che eleva ogni evento.
Il brand ora opera su un'infrastruttura scalabile creata per un coinvolgimento duraturo dei fan. Rafforza inoltre il suo vantaggio competitivo in un'economia sportiva in rapida evoluzione e basata sui dati.
UFC vivrà sempre di intensità e spettacolo. Attraverso l'analytics basata su AI, l'organizzazione può ora fornire insight potenti quanto i combattimenti stessi. In un contesto in tempo reale, il ritardo è un punto debole, che si tratti di sport da combattimento, retail o assicurazioni. UFC dimostra che scalare le prestazioni senza scalare l’interpretazione genera attrito. Colmando quel divario, la velocità diventa strategia e gli insight diventano un vantaggio.
Man mano che la complessità aumenta e le tempistiche si riducono, il rischio assume forme diverse tra i vertici aziendali. Questa serie di profili fa emergere le pressioni che caratterizzano ogni ruolo aziendale: rischi, punti ciechi e compromessi che influenzano le decisioni d'importanza critica. Compila il modulo sottostante per accedere a insight basati sulla realtà del tuo ruolo.