Trasformare la notte del combattimento in insight in tempo reale

Esplora gli insight

La sfida

UFC produce una delle esperienze sportive più viscerali e veloci al mondo. Ogni evento genera enormi quantità di dati sulle prestazioni, incontri storici e statistiche sui combattenti.

Tuttavia, gran parte di quei dati è rimasta poco utilizzata. I workflow di analytics manuali hanno rallentato il percorso dalle informazioni non elaborate agli insight pronti per la trasmissione.

Con la crescita delle aspettative del pubblico per uno storytelling basato sui dati, è emerso uno squilibrio evidente: i combattimenti scalavano rapidamente, ma la generazione manuale di insight non faceva lo stesso.

Loghi UFC e IBM
700 milioni tifosi che seguono l'azione Oltre 660 dei migliori combattenti del mondo Più di 210 paesi che trasmettono contenuti UFC Più di 40 eventi dal vivo ogni anno

La posta in gioco

Quando l’azione supera l’analisi, l’esperienza dei fan ne risente. I workflow ad alta intensità di manodopera costringono gli analisti a gestire i dati invece di raccontare il match. Questo attrito rallenta gli insight fino quasi a fermarli durante i combattimenti dal vivo. Inoltre, quando gli insight contestuali non riescono a tenere il passo, i fan si disconnettono, creando un’opportunità per i principali concorrenti di UFC.

UFC necessitava di un metodo più rapido e intelligente per trasformare i dati non elaborati in insight in tempo reale.

Una vista dettagliata dei guanti da combattimento durante l'evento UFC 290
Illustrazione 2D astratta per il marketing della partnership tra IBM e UFC.

Il piano di gioco

L’organizzazione ha collaborato con IBM per realizzare l’UFC Insights Engine, una piattaforma AI che genera insight unici e analisi avanzate on demand. La piattaforma consente inoltre agli editor di UFC di esplorare un’enorme libreria di dati sui combattimenti usando un linguaggio naturale.

Il risultato è un cambio di rotta decisivo, che trasforma i dati non elaborati in un vantaggio strategico, basato sulla narrazione.

L'impatto

L'UFC Insights Engine introduce narrazioni creative e ad alto impatto nei canali broadcast e digitali, accelera il percorso dai dati agli insight e aumenta in modo significativo la capacità di output dei contenuti.
Per i tifosi

I fan acquisiscono una comprensione più profonda dei combattenti e degli incontri. Inoltre, ottengono contenuti più veloci e dinamici su ogni canale digitale.
Per le squadre

Gli analisti dedicano molto meno tempo alla preparazione dei dati. Possono finalmente concentrarsi sulla narrazione strategica che eleva ogni evento.
Per il brand

Il brand ora opera su un'infrastruttura scalabile creata per un coinvolgimento duraturo dei fan. Rafforza inoltre il suo vantaggio competitivo in un'economia sportiva in rapida evoluzione e basata sui dati.
Conclusioni

UFC vivrà sempre di intensità e spettacolo. Attraverso l'analytics basata su AI, l'organizzazione può ora fornire insight potenti quanto i combattimenti stessi. In un contesto in tempo reale, il ritardo è un punto debole, che si tratti di sport da combattimento, retail o assicurazioni. UFC dimostra che scalare le prestazioni senza scalare l’interpretazione genera attrito. Colmando quel divario, la velocità diventa strategia e gli insight diventano un vantaggio.
3x aumento di  volume degli insight 40% diminuzione delle query tempo di generazione

Prospettiva dai vertici aziendali

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immagine di persone sedute a un tavolo in fondo a una scala

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Vista generale dell’Octagon durante l’evento UFC 291
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