Il futuro dell'AI dipende da te

L'AI può aiutarti a lavorare più velocemente, ma la velocità da sola non ti distinguerà. I prossimi anni premieranno i leader che accettano il rischio, reinvestono nel futuro e guidano con un chiaro intento.
mano che tiene un chip AI

L'AI ora. L'AI nel 2030.

E se il rischio più grande dell’AI non fosse restare indietro, ma diventare tutti uguali? Con la diffusione dell’AI, la maggior parte delle aziende ha scelto la via più sicura: applicarla ai processi esistenti, accelerare e ottenere efficienze incrementali. Progresso? Sì. Ma è sufficiente per distinguerti dai concorrenti? Ora è il momento di fare scelte difficili, ridefinire come si crea valore e decidere dove sarai davvero inconfondibile.

Uomo che usa un visore VR
Insight di ricerca 53% dei dirigenti afferma che l'AI avrà trasformato i modelli di business nel loro settore entro il 2030.¹ 64% dei dirigenti afferma che il vantaggio competitivo verrà dall'innovazione anziché dall'ottimizzazione delle risorse entro il 2030.¹ 79% dei dirigenti afferma che l'AI contribuirà in modo significativo ai ricavi entro il 2030.¹
5 cose da considerare per il 2030
Un uomo d'affari a San Paolo che cammina, telefono in mano.
Non è il momento di aspettare

Entro il 2030, la competitività dipenderà dalle decisioni prese oggi in materia di AI. Integrare l'AI nel cuore dell'azienda (prodotti, servizi e modelli di business) è la chiave. I CFO sono in una posizione unica per guidare l’iniziativa, ma il momento di agire è ora.

 Scopri perché
Un professionista lavora in autonomia in una cabina d’ufficio silenziosa, a rappresentare una produttività focalizzata, all’interno di uno spazio di lavoro condiviso moderno.
Ricambiare il favore

Gli aumenti di produttività guidati dall'AI vanno oltre l'efficienza: sbloccano nuove possibilità. La chiave è utilizzare oggi i risparmi dell’AI per finanziare il futuro. Entro il 2030, le aziende che utilizzeranno questi risparmi di costo per espandere l’AI saranno in grado di creare nuovi modelli di business, promuovere l’innovazione e generare ricavi.
Vista dal basso, di spalle, di un uomo anonimo che sale le scale in una moderna stazione della metropolitana. Passeggero afroamericano in abito elegante che passa accanto a una scala mobile vuota.
La differenziazione nell'era dell'AI

Mentre l'AI diventa onnipresente, l'omogeneità diventa una minaccia per la competitività. Entro il 2030, le aziende devono creare modelli linguistici e processi AI-first che riflettano il loro business. I leader che modellano l'AI sui propri dati, workflow e strategia possono trasformare l'unicità in crescita.
“Due professionisti esaminano le operazioni su un piano di magazzino automatizzato, discutendo il flusso produttivo e la gestione delle scorte all’interno di un ambiente industriale su larga scala.
Le persone dirigono, mentre l’AI esegue

Sebbene l'AI possa svolgere delle attività, la leadership umana conta più che mai. Entro il 2030, chi svolge il lavoro diventerà chi lo guida. Con il moltiplicarsi delle collaborazioni tra esseri umani e AI, il giudizio umano, la creatività e la responsabilità miglioreranno le decisioni, promuoveranno l’innovazione e consentiranno alle persone di dedicarsi ad attività più significative.
Scene dall'evento IBM Think 2024
L’AI è il presente, il quantum è il futuro

Oltre all'attuale focus sull’AI, sta avvenendo un'altra trasformazione: il quantum computing. Entro il 2030, le organizzazioni che si muovono per prime otterranno i maggiori benefici. La preparazione al quantum, sostenuta da sperimentazione e collaborazione, rappresenta un investimento nella rilevanza futura e nel vantaggio competitivo a lungo termine.
La chiarezza è il vantaggio competitivo

Nelle prossime settimane, approfondiremo questi argomenti e il modo in cui i leader li stanno affrontando. Iscriviti per ricevere le nuove informazioni non appena vengono pubblicate e rimanere aggiornato sulle idee che plasmano le organizzazioni AI-first.

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Note a piè di pagina

1L’impresa nel 2030, IBM IBV, gennaio 2026.