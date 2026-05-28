L'AI può aiutarti a lavorare più velocemente, ma la velocità da sola non ti distinguerà. I prossimi anni premieranno i leader che accettano il rischio, reinvestono nel futuro e guidano con un chiaro intento.
E se il rischio più grande dell’AI non fosse restare indietro, ma diventare tutti uguali? Con la diffusione dell’AI, la maggior parte delle aziende ha scelto la via più sicura: applicarla ai processi esistenti, accelerare e ottenere efficienze incrementali. Progresso? Sì. Ma è sufficiente per distinguerti dai concorrenti? Ora è il momento di fare scelte difficili, ridefinire come si crea valore e decidere dove sarai davvero inconfondibile.
Entro il 2030, la competitività dipenderà dalle decisioni prese oggi in materia di AI. Integrare l'AI nel cuore dell'azienda (prodotti, servizi e modelli di business) è la chiave. I CFO sono in una posizione unica per guidare l’iniziativa, ma il momento di agire è ora.
Gli aumenti di produttività guidati dall'AI vanno oltre l'efficienza: sbloccano nuove possibilità. La chiave è utilizzare oggi i risparmi dell’AI per finanziare il futuro. Entro il 2030, le aziende che utilizzeranno questi risparmi di costo per espandere l’AI saranno in grado di creare nuovi modelli di business, promuovere l’innovazione e generare ricavi.
Mentre l'AI diventa onnipresente, l'omogeneità diventa una minaccia per la competitività. Entro il 2030, le aziende devono creare modelli linguistici e processi AI-first che riflettano il loro business. I leader che modellano l'AI sui propri dati, workflow e strategia possono trasformare l'unicità in crescita.
Sebbene l'AI possa svolgere delle attività, la leadership umana conta più che mai. Entro il 2030, chi svolge il lavoro diventerà chi lo guida. Con il moltiplicarsi delle collaborazioni tra esseri umani e AI, il giudizio umano, la creatività e la responsabilità miglioreranno le decisioni, promuoveranno l’innovazione e consentiranno alle persone di dedicarsi ad attività più significative.
Oltre all'attuale focus sull’AI, sta avvenendo un'altra trasformazione: il quantum computing. Entro il 2030, le organizzazioni che si muovono per prime otterranno i maggiori benefici. La preparazione al quantum, sostenuta da sperimentazione e collaborazione, rappresenta un investimento nella rilevanza futura e nel vantaggio competitivo a lungo termine.
Mohamad Ali
Senior Vice President, IBM Consulting
L'AI non sta solo migliorando il modello di business. Entro il 2030, sarà il modello di business. ”