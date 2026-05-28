E se il rischio più grande dell’AI non fosse restare indietro, ma diventare tutti uguali? Con la diffusione dell’AI, la maggior parte delle aziende ha scelto la via più sicura: applicarla ai processi esistenti, accelerare e ottenere efficienze incrementali. Progresso? Sì. Ma è sufficiente per distinguerti dai concorrenti? Ora è il momento di fare scelte difficili, ridefinire come si crea valore e decidere dove sarai davvero inconfondibile.