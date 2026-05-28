Risolvere il dilemma del ROI dell'AI

immagine delle scale blu della sede centrale di IBM

Gli investimenti nell'AI sono in forte aumento, ma perché i rendimenti restano sfuggenti?

Nelle prossime settimane analizzeremo i disallineamenti di leadership che compromettono costantemente il ROI; soprattutto, mostreremo cosa serve per correggerli.
95% delle organizzazioni segnala un ROI minimo o nullo derivante dall'AI generativa.¹ 40% dei progetti di AI non arrivano mai alla fase di produzione.¹
Due uomini seduti su una panchina di pietra bianca a San Paolo, con un primo piano sui piedi.

Il disallineamento spegne lo slancio

Si tende a pensare che i programmi AI in stallo riflettano una tecnologia debole, che a sua volta causa scarsi risultati in termini di ROI. Ma la verità più dura è che qualsiasi rendimento significativo dai programmi di AI fallisce perché i sistemi di leadership che li circondano non sono stati progettati per supportarli su larga scala.

Strategia, governance, cultura, talenti e tecnologia avanzano spesso con buone intenzioni, ma raramente come un sistema integrato. I risultati sono noti: progetti pilota che non scalano, decisioni che si bloccano, rischi riconosciuti troppo tardi e team che lavorano duramente senza vedere risultati concreti.

L’obiettivo di questa serie è rendere espliciti i punti in cui le iniziative di AI si bloccano e chiarire cosa i team di leadership devono modificare per ottenere un ROI.

Uno sguardo in anteprima ai cinque disallineamenti

Per la maggior parte delle aziende, l'AI è già una priorità a livello di consiglio di amministrazione. Tuttavia, i modelli di finanziamento, gli incentivi e i ritmi operativi rimangono radicati nel passato. Il risultato: fiducia ai vertici, attriti nell’esecuzione.  Scopri come i leader possono colmare il divario tra intenzione ed esecuzione, così che i programmi di AI passino dai progetti pilota a reali risultati aziendali.

Uomini d'affari attraversano un cortile.

Il rischio entra in gioco solo dopo che i team hanno già sviluppato le soluzioni, e lo slancio rallenta drasticamente. Di conseguenza, ti ritrovi a dover scegliere tra velocità e controllo. Scopri come gli high performer integrano precocemente la governance, trasformando le misure di protezione in acceleratori anziché in ostacoli.

Partner commerciali in riunione su una terrazza di un ufficio moderno

La responsabilità non è chiara. Le decisioni si trascinano. I middle manager esitano. Si avverte la resistenza, ma è difficile capire perché il progresso continui a bloccarsi. Analizzeremo perché la chiarezza di ruoli, incentivi e poteri decisionali è fondamentale per sbloccare un reale avanzamento.

Due professionisti seduti in una sala riunioni con pareti di vetro partecipano a una riunione ibrida con schermi di videoconferenza.

I tuoi team stanno sperimentando più velocemente di quanto ruoli e competenze evolvano, oppure sono paralizzati dall’incertezza. La shadow AI, ovvero l'uso non autorizzato dell'AI senza una supervisione formale, si insinua, influenzando il processo decisionale e la gestione dei dati. Analizzeremo come i leader possono allineare i modelli di talento ai nuovi modi di lavorare.

Vista aerea di una folla di persone sulle strisce pedonali.

Quando ambiziosi progetti di AI sono supportati da architetture fragili e da ecosistemi di dati frammentati, le grandi idee faticano a sopravvivere nei workflow reali. Scopri come l’allineamento tra piattaforme, dati e operazioni può trasformare la complessità in un vantaggio competitivo.

Due professionisti lavorano fino a tardi in un ufficio con pareti di vetro, con le luci della città visibili sullo sfondo.
La chiarezza è il vantaggio competitivo

Nelle prossime settimane affronteremo ciascun disallineamento, partendo da scenari reali e da come i team di leadership li stanno affrontando. Iscriviti per ricevere ogni articolo non appena viene pubblicato e rimanere aggiornato sulle idee che plasmano il modo in cui le organizzazioni guidate dall'AI vengono effettivamente gestite.

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Note a piè di pagina

1 The GenAI Divide: State of AI in Business in 2025, MIT NANDA, luglio 2025