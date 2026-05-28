Si tende a pensare che i programmi AI in stallo riflettano una tecnologia debole, che a sua volta causa scarsi risultati in termini di ROI. Ma la verità più dura è che qualsiasi rendimento significativo dai programmi di AI fallisce perché i sistemi di leadership che li circondano non sono stati progettati per supportarli su larga scala.



Strategia, governance, cultura, talenti e tecnologia avanzano spesso con buone intenzioni, ma raramente come un sistema integrato. I risultati sono noti: progetti pilota che non scalano, decisioni che si bloccano, rischi riconosciuti troppo tardi e team che lavorano duramente senza vedere risultati concreti.



L’obiettivo di questa serie è rendere espliciti i punti in cui le iniziative di AI si bloccano e chiarire cosa i team di leadership devono modificare per ottenere un ROI.