Nelle prossime settimane analizzeremo i disallineamenti di leadership che compromettono costantemente il ROI; soprattutto, mostreremo cosa serve per correggerli.
Si tende a pensare che i programmi AI in stallo riflettano una tecnologia debole, che a sua volta causa scarsi risultati in termini di ROI. Ma la verità più dura è che qualsiasi rendimento significativo dai programmi di AI fallisce perché i sistemi di leadership che li circondano non sono stati progettati per supportarli su larga scala.
Strategia, governance, cultura, talenti e tecnologia avanzano spesso con buone intenzioni, ma raramente come un sistema integrato. I risultati sono noti: progetti pilota che non scalano, decisioni che si bloccano, rischi riconosciuti troppo tardi e team che lavorano duramente senza vedere risultati concreti.
L’obiettivo di questa serie è rendere espliciti i punti in cui le iniziative di AI si bloccano e chiarire cosa i team di leadership devono modificare per ottenere un ROI.
Per la maggior parte delle aziende, l'AI è già una priorità a livello di consiglio di amministrazione. Tuttavia, i modelli di finanziamento, gli incentivi e i ritmi operativi rimangono radicati nel passato. Il risultato: fiducia ai vertici, attriti nell’esecuzione. Scopri come i leader possono colmare il divario tra intenzione ed esecuzione, così che i programmi di AI passino dai progetti pilota a reali risultati aziendali.
Il rischio entra in gioco solo dopo che i team hanno già sviluppato le soluzioni, e lo slancio rallenta drasticamente. Di conseguenza, ti ritrovi a dover scegliere tra velocità e controllo. Scopri come gli high performer integrano precocemente la governance, trasformando le misure di protezione in acceleratori anziché in ostacoli.
La responsabilità non è chiara. Le decisioni si trascinano. I middle manager esitano. Si avverte la resistenza, ma è difficile capire perché il progresso continui a bloccarsi. Analizzeremo perché la chiarezza di ruoli, incentivi e poteri decisionali è fondamentale per sbloccare un reale avanzamento.
I tuoi team stanno sperimentando più velocemente di quanto ruoli e competenze evolvano, oppure sono paralizzati dall’incertezza. La shadow AI, ovvero l'uso non autorizzato dell'AI senza una supervisione formale, si insinua, influenzando il processo decisionale e la gestione dei dati. Analizzeremo come i leader possono allineare i modelli di talento ai nuovi modi di lavorare.
Quando ambiziosi progetti di AI sono supportati da architetture fragili e da ecosistemi di dati frammentati, le grandi idee faticano a sopravvivere nei workflow reali. Scopri come l’allineamento tra piattaforme, dati e operazioni può trasformare la complessità in un vantaggio competitivo.
Nelle prossime settimane affronteremo ciascun disallineamento, partendo da scenari reali e da come i team di leadership li stanno affrontando. Iscriviti per ricevere ogni articolo non appena viene pubblicato e rimanere aggiornato sulle idee che plasmano il modo in cui le organizzazioni guidate dall'AI vengono effettivamente gestite.