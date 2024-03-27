Le “figure nascoste” dell’AI: le donne plasmano una nuova era di innovazione etica

Donne come Kay Firth Butterfield, la prima Chief AI Ethics Officer al mondo, Elham Tabassi del NIST, che ha guidato iniziative sugli standard etici dell'AI, Miriam Vogel di EqualAI e NAIAC, che ha promosso l'uguaglianza dell'AI, Paula Goldman di Salesforce e Navrina Singh di Credo AI, che promuovono l'uso di un'AI responsabile, sono solo alcuni dei tanti esempi di donne che hanno guidato la strada in questo ambito.

Altre figure femminili di spicco nel settore tecnologico includono Fei-Fei Li dello Human-Centered AI Institute di Stanford, celebre per il suo contributo al riconoscimento delle immagini dell'AI e per la sua difesa dello sviluppo di un'AI inclusiva ed etica, Joy Buolamwini, fondatrice dell'Algorithmic Justice League, che evidenzia e mitiga i pregiudizi nei sistemi di AI, Lila Ibrahim di DeepMind, responsabile della strategia operativa di una delle principali organizzazioni di ricerca sull'AI al mondo e Francesca Rossi, leader della Global AI Ethics di IBM, che è in prima linea nell'affrontare questioni critiche di governance, etica, responsabilità e innovazione responsabile dell'AI.

Questi sono solo alcuni dei tantissimi esempi di donne leader in questo campo. Escludere le donne dalla conversazione e non parlare di loro non solo trascura le prospettive diverse necessarie per un'innovazione responsabile, ma non riconosce nemmeno il ruolo vitale dell'etica, della governance e della considerazione delle implicazioni sociali nello sviluppo dell'AI. È tempo di una rivalutazione critica, che riconosca che l'innovazione riguarda tanto l'impatto quanto l'invenzione.

In uno studio condotto dall'IBM Institute for Business Value, Debra D'Agostino, Managing Director of Thought Leadership di Oxford Economics, sottolinea l'importanza della leadership diversificata nell'evoluzione dell'AI. Mette in evidenza come le donne non abbiano bisogno di essere esperte per guidare l'innovazione dell'AI. Lo studio ha rivelato che le donne hanno già più probabilità degli uomini di avere usato l'AI per generare, modificare e riassumere contenuti; il 40 percento afferma che l'uso dell'AI generativa ha portato a un aumento della produttività superiore al 10 percento. Comprendere e anticipare come l'AI possa potenziare al meglio le esigenze e le funzionalità uniche di un'azienda o di un team è cruciale quanto lavorare con le persone giuste nell'IT per realizzarlo, ha detto D'Agostino.

Mentre il Women’s History Month volge al termine, è importante riconoscere come i contributi delle donne all'AI non stiano solo aprendo la strada a una tecnologia più equa, ma siano anche cruciali per realizzare questa possibilità e affrontare e mitigare i rischi immediati e a lungo termine che l'AI rappresenta per la nostra società. Il loro lavoro sta definendo gli standard per il modo in cui noi, come comunità globale, affrontiamo l'integrazione dell'AI nelle nostre vite.

Il futuro dell'AI viene scritto oggi e le donne non sono solo ruoli secondari in questa narrazione, bensì sono personaggi principali della storia. Guardando al futuro, è importante ricordare che la vera misura del progresso dell'AI va oltre le sue capacità tecniche. Si tratta di come utilizzare questa tecnologia per riflettere i nostri valori collettivi, affrontare le sfide condivise e creare un mondo in cui l'innovazione avvantaggi tutta la società, non solo i pochi privilegiati.