"L'AI generativa sta avendo un impatto notevole e misurabile su noi stessi e sui nostri clienti, e sta cambiando radicalmente il nostro modo di lavorare", afferma Chris Hay, illustre ingegnere IBM. "Questo vale per tutti i settori e le discipline, dalla trasformazione dei processi delle risorse umane e delle trasformazioni del marketing, ai contenuti di marca, ai contact center o allo sviluppo di software. Hay ritiene che ci troviamo nella fase correttiva che spesso segue un periodo di entusiasmo dilagante, e forse il recente pessimismo mediatico può essere visto come un tentativo di bilanciare affermazioni precedenti che, col senno di poi, erano solo hype.

"Non vorrei essere quell'analista", afferma Hay, riferendosi a una delle più fosche previsioni recenti sul futuro dell'AI. "Non vorrei essere la persona che dice: 'L'AI non farà nulla di utile nei prossimi 10 anni', perché verrei citato per il resto della mia vita".

Tali affermazioni potrebbero rivelarsi miopi come le affermazioni secondo cui le prime versioni di internet non sarebbero stati un granché o l'ipotesi del 1943 di Thomas Watson, fondatore di IBM, secondo cui il mondo non avrebbe avuto bisogno di più di 5 computer. Hay sostiene che parte del problema sia che i media spesso confondono la gen AI con un'applicazione più ristretta dei chatbot basati su LLM come ChatGPT, che potrebbero effettivamente non essere attrezzati per risolvere ogni problema che le aziende devono affrontare.