Oggi (e in futuro) le aziende vincono e perdono in base a come adottano e distribuiscono la tecnologia.
L’ascesa del lavoro virtuale, della tecnologia artificiale e della digitalizzazione di molti processi crea complessità organizzative. Inoltre, ciò che le aziende fanno e vendono sta diventando sempre più digitalizzato.
Uno studio dell’IBM Institute for Business Value ha rilevato che le più grandi 2.000 organizzazioni a livello globale genereranno il 40% del fatturato totale attraverso prodotti, servizi ed esperienze digitali entro il 2026. Ciò spinge molte organizzazioni ad abbracciare la trasformazione digitale. Eppure troppo poche di queste iniziative hanno finora prodotto dividendi. Uno studio di IBM del 2022 ha rilevato che il 23% dei budget tecnologici delle organizzazioni viene speso per iniziative che generano profitti aziendali.
Inoltre, un altro report IBM ha rilevato che l’84% dei dirigenti ha dichiarato che la propria azienda ha avuto difficoltà ad abbattere i silo. Per cogliere questa opportunità, i team di leadership senior devono stimolare la propensione al cambiamento e i team di leadership tecnica devono ripensare l’architettura necessaria per avere successo in un ambiente in rapida evoluzione, che può creare una serie di sfide a cascata. Per avere successo, l’obiettivo deve essere la semplicità.
La strategia tecnologica è troppo importante per rimanere un problema limitato al reparto IT. Deve diventare un’iniziativa collaborativa promossa dalla leadership senior con una missione chiara condivisa in tutta l’organizzazione. Richiede la metodologia giusta: hybrid by design.
Molte aziende riconoscono che i loro ambienti IT saranno diversificati nel lungo periodo. Ma la maggior parte ha ottimizzato i propri ambienti separatamente. Questo crea un approccio ibrido per impostazione predefinita che porta alla mancanza di una base IT strategica in cui gli elementi necessari per gestire il cloud rimangono in silos, come Deloitte ha spiegato.
L'hybrid by design pone l'interoperabilità al centro attraverso un'integrazione intelligente e intenzionale verticale e orizzontale dei componenti tecnologici. Hybrid by design si basa su un approccio di piattaforma che abilita le pratiche di innovazione e operazioni comuni. Riduce notevolmente la complessità della gestione dell'ambiente ibrido migliorando al contempo i benefici che ne derivano.
Inoltre, le imprese hanno aumentato l'adozione di approcci tecnologici come l'ingegneria della piattaforma, che utilizza funzionalità di self-service e operazioni automatizzate per migliorare l'esperienza degli sviluppatori e la produttività. L'ingegneria della piattaforma è spesso una risposta alla complessità sempre crescente delle moderne architetture software e degli ambienti di hybrid cloud.
L'innovazione aziendale richiede alle organizzazioni di implementare la tecnologia ovunque l'azienda operi e ne abbia bisogno, come un cloud, un data center, una zona edge o un dispositivo. Per avere successo è necessario uno stretto coordinamento tra architettura tecnica, operazioni, team e cultura.
L'hybrid by design impedisce l'eterogeneità della distribuzione che si trasforma in eterogeneità tecnica e operativa che spesso vediamo nell'hybrid by default.
La realtà è che l'esecuzione su più ambienti crea una complessità che abbraccia data center, cloud multipli, stack tecnologici esistenti e team. Ma migrare al cloud pubblico e, nello specifico, farlo senza migliorare e semplificare la piattaforma che gestisce quegli ambienti la ricetta perfetta per creare inefficienza e costi in aumento.
Gli ambienti silo dell'hybrid by default non fanno nulla per ridurre la complessità del cloud. Quello che le aziende ottengono sono costi in aumento e la minimizzazione di qualsiasi impatto positivo che il cloud potrebbe avere sull'organizzazione. È come se un hotel installasse telecamere di sicurezza ovunque, ma non istituisse un centro di controllo da cui monitorarle tutte contemporaneamente.
Hybrid by design è la metodologia corretta per ogni organizzazione considerando l'importanza della trasformazione digitale, la crescente dipendenza dal cloud e le opportunità incombenti insite nell'intelligenza artificiale.
Ecco perché nella trasformazione del CIO di IBM l'hybrid by design è stato adottato come client-zero, il che ha portato a una significativa riduzione dei costi di hosting e del personale necessario per le operazioni sulla piattaforma. Ciò ha portato a un risparmio del 90% sui costi di hosting, una riduzione del 55% delle operazioni e un risparmio di 200 milioni di USD grazie all'utilizzo della suite di Apptio.
Un'analisi di IBM Consulting su oltre 50 clienti ha rilevato che coloro che hanno incorporato principi di hybrid by design hanno visto un ROI tre volte superiore dai programmi IT in cinque anni, principalmente guidato dalla coerenza tra piattaforme, processi e persone. Si prevede che questo numero venga ulteriormente amplificato dall'uso esteso di AI generativa.
L'AI generativa ha già dimostrato diversi casi d'uso preziosi nell'aumentare l'efficienza del codice, servizio clienti analisi dei dati e altro ancora.
Quasi tutte le aziende di software stanno aggiungendo l'AI generativa al proprio set di caratteristiche. Siamo sulla strada per permettere all'AI generativa di generare trilioni di dollari di valore, secondo McKinsey.
È chiaro che l'AI generativa influenza i workflow quotidiani di tutti i lavoratori della conoscenza. Le aziende che considerano questa una tecnologia mission-critical sono sempre più interessate a diversificare i fornitori di AI generativa con cui lavorano.
Secondo Menlo Ventures, l'azienda media utilizza almeno tre foundation model nei propri stack di AI. La crescente maturazione di modelli verticali specifici per il dominio non farà che aumentare gli stack delle aziende. Non vediamo alcun segno di rallentamento o cambiamento. Per utilizzare al meglio il movimento dell'AI generativa multimodello, le aziende devono abbracciare l'hybrid by design.
Alcune aziende sono già in anticipo rispetto ai loro concorrenti nell'incorporare hybrid by design. Circa il 68% degli adottanti di hybrid cloud ha già stabilito politiche formali a livello di Organizzazione per indirizzare il proprio approccio all'AI generativa, secondo l'IBM Institute for Business Value.
Un cambiamento tecnologico e operativo significativo può avvenire solo quando l'organizzazione si muove in modo unitario. La leadership esecutiva deve comprendere l'approccio hybrid by design e approvare le modifiche alla strategia, ai ruoli e alle responsabilità prima di poter iniziare qualsiasi lavoro significativo.
Il viaggio di ogni singola organizzazione non è uguale, perché ogni organizzazione parte da un punto diverso. La definizione del punto di partenza, attraverso la conduzione di una due diligence sulle tecnologie utilizzate dall'organizzazione e sulle politiche in vigore, aiuta a portare avanti il processo. Questa valutazione devono includere infrastrutture on-premise, servizi cloud, sistemi legacy e tecnologie emergenti. La mappatura dell'architettura esistente e delle sue funzionalità aiuta a identificare le lacune nel sistema che necessitano di correzione.
L'hybrid by design richiede lungimiranza e un profondo pensiero strategico per funzionare bene. Il CIO e gli stakeholder aziendali devono articolare una visione chiara dello stato futuro dell'ambiente ibrido. Tutto ciò deve essere in linea con obiettivi aziendali più ampi, scalabilità, sicurezza, efficienza dei costi e agilità.
Una metodologia hybrid by design migliora la sicurezza, aumenta l'efficienza e riduce i costi. Governa non solo quali cambiamenti l'organizzazione deve apportare al proprio stack e al personale attuali, ma anche i futuri investimenti in risorse.
Il modo migliore per iniziare è ottenere una vittoria rapida per dimostrare il valore al resto dell'azienda. Il primo progetto riuscito può aiutare l'organizzazione a visualizzare meglio cosa significa successo e come un passaggio radicale a un modello hybrid by design possa produrre dividendi significativi.
Ora che abbiamo stabilito l'importanza dell'hybrid by design per utilizzare al meglio l'AI generativa e altri miglioramenti digitali, ecco perché le organizzazioni devono ripensare il modo in cui collaborano con altre organizzazioni per realizzarlo con successo.
I fornitori di tecnologia con cui scegli di collaborare sono partner fondamentali nel tuo percorso per sbloccare il cloud. Concentrati su chi comprende la tua attività, può apportare valore e lavorerà con te (e non per te), per creare le soluzioni giuste. Questo è troppo importante per tornare alla vecchia mentalità di scegliere il fornitore in grado di offrire la soluzione più economica che può funzionare.
Tratta quelle aziende come partner, non come fornitori. Integrali nei tuoi team e collabora per ridurre la complessità dell'ambiente. Se vengono trattati semplicemente come fornitori di soluzioni, questo è tutto ciò che offrono. Se trattati come partner dell'ecosistema, lavorano fianco a fianco per risolvere i problemi, non per crearne di nuovi.
Un modo semplice per stabilire una vera partnership è combinare gli accordi sui livelli di servizio (SLA) con obiettivi condivisi e risultati chiave (OKR) che vadano oltre il tempo di attività. In questo modo, si crea un punto di vista condiviso sugli incentivi per una vera business transformation. Un partner che si preoccupa solo di garantire tempi di attività o rifiuta di assumersi la responsabilità degli obiettivi aziendali effettivi non è il partner giusto per questo importante progetto.
La chiave per l'hybrid by design è la tecnologia open source. IBM da tempo sostiene il potere dell'open source, motivo per cui abbiamo acquisito il pioniere Red Hat nel 2019. L'open source offre diversi vantaggi chiave nella gestione dell'ambiente ibrido, incoraggiando al contempo flessibilità, scalabilità e innovazione. L'open source crea un framework comune che favorisce la collaborazione tra team distribuiti, favorendo cicli di sviluppo più rapidi.
La metodologia hybrid by design di IBM® Consulting aiuta le organizzazioni a raggiungere una migrazione accelerata e a basso rischio, modernizzazione e innovazione, stimolando al contempo valore aziendale, produttività e riduzione dei costi nel cloud. La nostra pratica avanzata e metodologia aiutano le imprese nel loro percorso hybrid by design e fungono da soluzione ai costi crescenti del cloud, perché rendono la gestione del cloud più efficiente ed efficace.
Supera gli ostacoli e procedi con coraggio e convinzione nell'era dell'AI generativa.
