Molte aziende riconoscono che i loro ambienti IT saranno diversificati nel lungo periodo. Ma la maggior parte ha ottimizzato i propri ambienti separatamente. Questo crea un approccio ibrido per impostazione predefinita che porta alla mancanza di una base IT strategica in cui gli elementi necessari per gestire il cloud rimangono in silos, come Deloitte ha spiegato.

L'hybrid by design pone l'interoperabilità al centro attraverso un'integrazione intelligente e intenzionale verticale e orizzontale dei componenti tecnologici. Hybrid by design si basa su un approccio di piattaforma che abilita le pratiche di innovazione e operazioni comuni. Riduce notevolmente la complessità della gestione dell'ambiente ibrido migliorando al contempo i benefici che ne derivano.



Inoltre, le imprese hanno aumentato l'adozione di approcci tecnologici come l'ingegneria della piattaforma, che utilizza funzionalità di self-service e operazioni automatizzate per migliorare l'esperienza degli sviluppatori e la produttività. L'ingegneria della piattaforma è spesso una risposta alla complessità sempre crescente delle moderne architetture software e degli ambienti di hybrid cloud.

L'innovazione aziendale richiede alle organizzazioni di implementare la tecnologia ovunque l'azienda operi e ne abbia bisogno, come un cloud, un data center, una zona edge o un dispositivo. Per avere successo è necessario uno stretto coordinamento tra architettura tecnica, operazioni, team e cultura.

L'hybrid by design impedisce l'eterogeneità della distribuzione che si trasforma in eterogeneità tecnica e operativa che spesso vediamo nell'hybrid by default.

La realtà è che l'esecuzione su più ambienti crea una complessità che abbraccia data center, cloud multipli, stack tecnologici esistenti e team. Ma migrare al cloud pubblico e, nello specifico, farlo senza migliorare e semplificare la piattaforma che gestisce quegli ambienti la ricetta perfetta per creare inefficienza e costi in aumento.



Gli ambienti silo dell'hybrid by default non fanno nulla per ridurre la complessità del cloud. Quello che le aziende ottengono sono costi in aumento e la minimizzazione di qualsiasi impatto positivo che il cloud potrebbe avere sull'organizzazione. È come se un hotel installasse telecamere di sicurezza ovunque, ma non istituisse un centro di controllo da cui monitorarle tutte contemporaneamente.

Hybrid by design è la metodologia corretta per ogni organizzazione considerando l'importanza della trasformazione digitale, la crescente dipendenza dal cloud e le opportunità incombenti insite nell'intelligenza artificiale.

Ecco perché nella trasformazione del CIO di IBM l'hybrid by design è stato adottato come client-zero, il che ha portato a una significativa riduzione dei costi di hosting e del personale necessario per le operazioni sulla piattaforma. Ciò ha portato a un risparmio del 90% sui costi di hosting, una riduzione del 55% delle operazioni e un risparmio di 200 milioni di USD grazie all'utilizzo della suite di Apptio.

Un'analisi di IBM Consulting su oltre 50 clienti ha rilevato che coloro che hanno incorporato principi di hybrid by design hanno visto un ROI tre volte superiore dai programmi IT in cinque anni, principalmente guidato dalla coerenza tra piattaforme, processi e persone. Si prevede che questo numero venga ulteriormente amplificato dall'uso esteso di AI generativa.

