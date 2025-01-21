Perché mantenere la pulizia dei dati è essenziale per la cybersecurity

I dati, in tutte le loro forme, sono uno degli asset più critici che un'azienda possiede. Non solo forniscono alle organizzazioni informazioni critiche sui loro sistemi e processi, ma alimentano anche la crescita e consentono un migliore processo decisionale a tutti i livelli.
Tuttavia, come qualsiasi altra attrezzatura aziendale, i dati possono degradarsi nel tempo e diventare meno preziosi, se le organizzazioni non prestano attenzione. Ciò che è ancora più pericoloso è che trascurare l'igiene dei dati può esporre le organizzazioni a numerose minacce alla sicurezza e a problemi di conformità normativa.
La pulizia dei dati, detta anche igiene dei dati, è il processo che garantisce che tutti i dati aziendali siano sempre accurati e coerenti, indipendentemente da dove siano memorizzati e da come vengano utilizzati. Per raggiungere questo obiettivo, le organizzazioni devono assicurarsi che i loro dati siano controllati regolarmente rispetto a sei caratteristiche fondamentali:
Per gestire efficacemente ciascuno di questi componenti, le organizzazioni possono utilizzare una serie di strumenti e soluzioni di gestione dei dati. Questi sistemi automatizzati utilizzano i processi di profilazione e pulizia dei dati per aiutare a rilevare le anomalie non appena si presentano e aiutare le organizzazioni a risolverle.
Assicurarsi che i dati organizzativi rimangano privi di errori e possano essere una fonte affidabile di informazioni critiche aziendali è essenziale per garantire sia efficienza operativa che resilienza. Considerando la quantità di fonti digitali su cui la maggior parte delle organizzazioni fa affidamento oggi, ci sono diversi modi in cui le aziende possono perdere di vista il modo in cui i loro dati vengono raccolti, memorizzati e consultati.
"Oggi le organizzazioni si trovano ad affrontare una serie di problemi quando cercano di mantenere l'integrità dei propri dati critici", afferma Evelyn Kim, direttrice di programma presso IBM® Security. "I dati stanno crescendo in modo esponenziale in più formati e luoghi, e così le organizzazioni perdono visibilità e controllo sui propri dati sensibili. Vediamo organizzazioni alle prese con shadow data (dati non scoperti o sconosciuti) che presentano rischi significativi. L'AI generativa presenta anche nuovi rischi per i dati, sia per la necessità di avere abbastanza dati giusti per l'uso dell'AI generativa, sia per garantire che i dati non vengano manomessi."
Sebbene l'importanza dell'integrità dei dati possa sembrare limitata a supportare operazioni aziendali più fluide, in realtà è un elemento fondamentale per garantire un solido livello di cybersecurity. Di seguito sono riportati alcuni dei rischi intrinseci per la sicurezza che possono verificarsi se una buona igiene dei dati viene trascurata nel tempo:
Con la proliferazione dei dati, la classificazione dei dati, in particolare di quelli sensibili, diventa ancora più critica per la sicurezza. Capire dove risiedono i dati sensibili è un passo fondamentale nel monitorare storage dei dati e database per prevenire le violazioni e rilevare gli attacchi informatici al fine di ridurre l'impatto e i danni sulle reti critiche e i sistemi connessi.
L'efficacia degli strumenti e delle tecnologie di sicurezza moderne si basa anche su dati accurati. Senza stabilire una linea di base affidabile per la normale attività aziendale, queste soluzioni di sicurezza perdono la loro capacità di identificare modelli di utenti sospetti. Possono dare luogo a falsi positivi e a un rilevamento inadeguato delle minacce.
La pulizia dei dati svolge un ruolo cruciale nell'aiutare le organizzazioni a soddisfare vari requisiti normativi. "I settori altamente regolamentati tendono ad avere notevoli preoccupazioni di sicurezza/governance dei dati. In genere, vediamo i settori dei servizi finanziari, della sanità, della produzione e delle utility fare molto affidamento sugli investimenti nella sicurezza dei dati per supportare i loro sforzi di conformità", afferma Kim.
Senza dati di reporting sulla conformità accurati e completi, le organizzazioni si espongono a gravi violazioni della conformità e alle relative sanzioni finanziarie. Questo può anche portare a ripercussioni legali a lungo termine che possono danneggiare la reputazione di un'azienda e incidere sulla fedeltà dei clienti.
La pulizia dei dati non è qualcosa che le organizzazioni programmano durante l'anno o completano come un progetto una tantum. Richiede un impegno continuo e la capacità di integrare le pratiche di qualità dei dati in ogni fase del ciclo di vita dei dati. Dalla raccolta e dall'inserimento iniziale dei dati alla loro archiviazione, elaborazione e analisi, le organizzazioni devono seguire numerose fasi di manutenzione proattiva dei dati, che sono:
Stabilire chiare politiche di governance dei dati: le aziende devono stabilire ruoli e responsabilità chiare all'interno della loro organizzazione per quanto riguarda le procedure di inserimento, convalida e aggiornamento dei dati. Questo include anche il rispetto di rigorose linee guida di conformità su come gestire correttamente i dati in entrata e in uscita.
Investire in soluzioni per la qualità dei dati: le organizzazioni dovrebbero cercare e implementare strumenti di nuova generazione che forniscano attività di pulizia dei dati automatizzate in tempo reale, gestendo al contempo in modo sistematico i processi di deduplicazione e convalida. Questi strumenti aiutano a identificare e affrontare in modo proattivo i problemi di qualità dei dati, liberando tempo e risorse per i team interni.
Adottare una cultura che metta la sicurezza al primo posto: è essenziale stabilire una cultura aziendale che dia priorità alla sicurezza dei dati. Questo comporta l'avvio di sessioni di formazione per i dipendenti sull'importanza di seguire rigorosi standard di gestione dei dati, oltre a implementare soluzioni di controllo rigoroso degli accessi e di crittografia e monitoraggio dei dati.
I dati sono ciò che mantiene in funzione le organizzazioni moderne. Tuttavia, se non fai attenzione, il valore di questo asset diminuirà nel tempo e porterà a numerose conseguenze aziendali. Dando priorità alla pulizia dei dati, le organizzazioni possono scoprire il vero potenziale dei loro dati critici, prendere decisioni migliori e creare maggiore resilienza nelle loro iniziative di sicurezza e conformità.