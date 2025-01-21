Perché mantenere la pulizia dei dati è essenziale per la cybersecurity

Assicurarsi che i dati organizzativi rimangano privi di errori e possano essere una fonte affidabile di informazioni critiche aziendali è essenziale per garantire sia efficienza operativa che resilienza. Considerando la quantità di fonti digitali su cui la maggior parte delle organizzazioni fa affidamento oggi, ci sono diversi modi in cui le aziende possono perdere di vista il modo in cui i loro dati vengono raccolti, memorizzati e consultati.

"Oggi le organizzazioni si trovano ad affrontare una serie di problemi quando cercano di mantenere l'integrità dei propri dati critici", afferma Evelyn Kim, direttrice di programma presso IBM® Security. "I dati stanno crescendo in modo esponenziale in più formati e luoghi, e così le organizzazioni perdono visibilità e controllo sui propri dati sensibili. Vediamo organizzazioni alle prese con shadow data (dati non scoperti o sconosciuti) che presentano rischi significativi. L'AI generativa presenta anche nuovi rischi per i dati, sia per la necessità di avere abbastanza dati giusti per l'uso dell'AI generativa, sia per garantire che i dati non vengano manomessi."