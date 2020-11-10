La capacità di agire sugli insight in tempo reale non è mai stata così critica come ora. Negli ultimi sei mesi, il rapporto COVID-19 dell'IBM Institute for Business Value e il report Future of Business hanno rilevato che il 59% delle aziende ha accelerato la trasformazione digitale: le aziende semi-digitali sono diventate completamente digitali, mentre quelle già completamente digitali si sono espanse in nuovi casi d'uso. Non si tratta di un cambiamento a breve termine o istantaneo: l'attuale aspettativa di un business digitale completamente basato sui dati è un cambiamento permanente nell'ambiente aziendale.
La pandemia ha rivelato nuovi casi d'uso per l'impiego dei dati e ha accelerato la trasformazione digitale. Ad esempio, imprese e governi hanno creato dashboard sanitari COVID-19 che contengono dati provenienti da molte fonti per prendere decisioni critiche, come quelle relative al tracciamento dei contatti e al rientro al lavoro delle persone. Alcune aziende si sono spostate per offrire ai clienti gli stessi insight basati sui dati, legati alla pandemia, per consentire decisioni aziendali intelligenti, come prevedere i cambiamenti nella domanda e fornire visibilità alle supply chain. Con la fine della pandemia e il passaggio del panorama aziendale verso la sua nuova realtà, possiamo prevedere investimenti massicci e continui da parte delle aziende in dati, analytics e funzionalità di AI.
Utilizzando i "dati" come asset strategico, le aziende possono accelerare o ampliare la trasformazione digitale e contribuire inoltre a elevati ricavi e alla crescita aziendale. Le organizzazioni ad alte prestazioni sono 3 volte più probabili di altre di riportare dati e iniziative di analytics che hanno contribuito almeno al 20% all'EBIT (dal 2016 al 2019), secondo McKinsey.
L'architettura dei dati esistente non supporta le grandi ambizioni delle aziende di accelerare l'innovazione digitale e l'agilità in un mondo post-COVID. Una strategia ben pianificata per un'organizzazione digitale offre opportunità di business transformation, riduzione dei costi, maggiore coinvolgimento e massima flessibilità in un ambiente multi-cloud.
Ad esempio, le aziende possono utilizzare i dati aziendali per sviluppare innovazioni avanzate basate sull'AI utilizzando elaborazione del linguaggio naturale (NLP), machine learning (ML), deep learning, reti neurali, funzionalità speech to text e text to speech. Tuttavia, le aziende devono sapere dove concentrare gli sforzi essenziali per la data curation. IBM stima che l'80% degli sforzi per distribuire l'AI consiste nel preparare i dati per l'uso.
Nell'ultimo decennio, l'uso e i processi dei dati si sono evoluti in modo significativo, sia in termini di tecnologia che di casi d'uso. Dieci anni fa, le aziende investivano pesantemente in un gran numero di data warehouse che utilizzavano database relazionali, limitando così i casi d'uso ai analytics tradizionali. Sebbene molte aziende abbiano iniziato a migrare verso i data lake per scopi di data science, i data warehouse sono rimasti una pietra miliare.
Nonostante gli investimenti significativi nei dati aziendali, la maggior parte delle organizzazioni fatica a integrare magazzini o data mart isolati e obsoleti. Inoltre, le aziende non sono in grado di utilizzare in modo efficace grandi quantità di dati semi-strutturati e dati non strutturati, storicamente non utilizzati. Secondo Cognitive Enterprise Study di IBM, meno di 4 organizzazioni su 10 (40%) hanno integrato i propri dati in tutta l'azienda, progettato e distribuito un'architettura dati a livello aziendale.
Un'architettura di dati moderna, basata su un approccio "data platform", aiuta a orchestrare grandi set di dati in un ambiente hybrid cloud. Questo approccio consente di costruire workflow automatizzati, piattaforme aziendali ed esperienze, e di aumentare il valore dei dati per accelerare le iniziative AI.
IBM ha collaborato con una grande azienda sanitaria statunitense dotata di un costoso data warehouse legacy per aiutarla a ridurre le spese e aumentare il valore dei dati. Nelle prime sei settimane di collaborazione con IBM, l'azienda ha trasformato il proprio data warehouse in una piattaforma data in grado di gestire 14 permessi di data science. Con attualmente quasi mille modelli, l'azienda ha migliorato il processo di gestione dell'assistenza sanitaria a clienti e soci ampliando l'uso dei dati oltre la semplice rendicontazione.
Un'architettura dati moderna aiuta le aziende a creare dati puliti, affidabili e attuabili per soddisfare la necessità di agilità aziendale, velocità e innovazione nella nuova normalità. I vantaggi includono:
Mentre i casi d'uso dei dati continuano ad espandersi, le organizzazioni dovrebbero considerare le seguenti aree chiave per utilizzare i dati come asset aziendale.
Dati per piattaforme di business: le piattaforme di market making abbattono i muri tra imprese o settori per collegare ampie categories di prodotti e servizi complementari in modo da rendere le esperienze più olistiche per i clienti e permettere una crescita non lineare. Man mano che le aziende si orientano verso strategie di piattaforma, devono identificare il giusto set di dati proprietari e dei partner e hanno bisogno di funzionalità specifiche per estrarre valore dai dati. Le aziende cercano di orchestrare i dati interni ed esterni generati dai partner dell'ecosistema e dai clienti per progettare piattaforme aziendali e marketplace per monetizzare i dati, espandere le opportunità di mercato e reinventare il posizionamento competitivo.
IBM ha collaborato con Yara, una società norvegese che produce azoto per clienti globali, per progettare una piattaforma di digital-farming utilizzando gli insight di IBM. Yara integra i suoi dati utilizzando modelli predittivi per ottimizzare la proprietà per acro, tenendo conto della posizione, del clima e dei probabili modelli meteorologici per aumentare la resa del raccolto. Con la piattaforma digitale, Yara punta a coprire il 7% di tutti i terreni coltivabili a livello mondiale.
Dati per i flussi di lavoro: le aziende possono automatizzare i processi, potenziare la forza lavoro, migliorare l'esperienza del cliente e aumentare produttività ed efficienza operativa, riprogettando i workflow aziendali in workflow intelligenti. I workflow intelligenti sono workflow automatizzati alimentati dall'AI e da altre tecnologie esponenziali supportate dai dati, che creano processi front-office, middle e back office più cost effective e flessibili. Le organizzazioni devono sfruttare il giusto insieme di dati aziendali per attivare workflow intelligenti e automatizzare i processi. IBM collabora con i clienti per offrire Digital Integration for Intelligent Workflow (DI4IW), la prima del genere nei settori per orchestrare i dati in storage in grandi applicazioni, come SAP, Salesforce e Workday, tramite un'API in tempo reale. DI4IW può ridurre i tempi di sviluppo di workflow intelligenti del 50%-70%. Utilizzando l'estrazione dei dati dai sistemi e costruendo intelligenze, le aziende compiono un passo fondamentale nel loro percorso di trasformazione digitale.
Dati per l'esperienza: molte aziende si concentrano molto sul miglioramento dell'esperienza del cliente. Tuttavia, le organizzazioni devono anche evolversi e progettare casi d'uso guidati dall'esperienza (come app, assistenti AI, ecc.) utilizzando dati in tempo reale per elevare l'esperienza di clienti, dipendenti e partner dell'ecosistema in una esperienza personalizzata.
IBM ha collaborato con Royal Bank of Scotland (ora NatWest Group) per creare una piattaforma intelligente basata su AI e cloud che aggrega dati digitali in tempo reale sui mutui. Utilizzando sia i dati interni dei clienti che i dati esterni delle polizze, la banca ha consentito ai lavoratori dei call center ipotecari di supportare i clienti durante tutto il processo di acquisto della casa. Dopo l'implementazione dello strumento di assistenza ipotecaria digitale, RBS ha registrato un miglioramento del 20% nell'NPS dei clienti e una diminuzione del 10% nella durata delle chiamate. Scopri di più qui: https://www.ibm.com/it-it/services/client-stories/rbs
Non solo le aziende che non investono nei dati perdono i benefici dell'utilizzo, ma rischiano anche di perdere clienti e quote di mercato. Sebbene i concorrenti di queste aziende probabilmente utilizzino insight per migliorare l'esperienza digitale dei clienti, i consumatori stanno rapidamente diventando meno soddisfatti delle organizzazioni che non creano esperienze personalizzate.
Cinque anni fa, le organizzazioni in fase di trasformazione digitale erano all'edge della tecnologia. Oggi, tuttavia, essere un'azienda digitale è un'aspettativa, non un elemento di differenziazione: le organizzazioni con esperienze digitali realizzeranno una crescita, mentre le altre aziende resteranno rapidamente indietro. Indipendentemente da dove si trovassero le organizzazioni nel percorso di trasformazione digitale all'inizio della pandemia, le aziende devono spostare rapidamente a questo nuovo modello di operazioni e di servizio ai clienti investendo in strumenti che permettano loro di utilizzare uno dei loro asset più importanti: i dati.
