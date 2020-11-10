La capacità di agire sugli insight in tempo reale non è mai stata così critica come ora. Negli ultimi sei mesi, il rapporto COVID-19 dell'IBM Institute for Business Value e il report Future of Business hanno rilevato che il 59% delle aziende ha accelerato la trasformazione digitale: le aziende semi-digitali sono diventate completamente digitali, mentre quelle già completamente digitali si sono espanse in nuovi casi d'uso. Non si tratta di un cambiamento a breve termine o istantaneo: l'attuale aspettativa di un business digitale completamente basato sui dati è un cambiamento permanente nell'ambiente aziendale.

La pandemia ha rivelato nuovi casi d'uso per l'impiego dei dati e ha accelerato la trasformazione digitale. Ad esempio, imprese e governi hanno creato dashboard sanitari COVID-19 che contengono dati provenienti da molte fonti per prendere decisioni critiche, come quelle relative al tracciamento dei contatti e al rientro al lavoro delle persone. Alcune aziende si sono spostate per offrire ai clienti gli stessi insight basati sui dati, legati alla pandemia, per consentire decisioni aziendali intelligenti, come prevedere i cambiamenti nella domanda e fornire visibilità alle supply chain. Con la fine della pandemia e il passaggio del panorama aziendale verso la sua nuova realtà, possiamo prevedere investimenti massicci e continui da parte delle aziende in dati, analytics e funzionalità di AI.

Utilizzando i "dati" come asset strategico, le aziende possono accelerare o ampliare la trasformazione digitale e contribuire inoltre a elevati ricavi e alla crescita aziendale. Le organizzazioni ad alte prestazioni sono 3 volte più probabili di altre di riportare dati e iniziative di analytics che hanno contribuito almeno al 20% all'EBIT (dal 2016 al 2019), secondo McKinsey.