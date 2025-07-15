Con nuovi grandi modelli costantemente rilasciati nella classifica degli LLM, la corsa per migliorare prestazioni ed efficienza a livello di modello continua. Sia le imprese che le startup stanno faticando a tenere il passo.

L'AI non è più un gioco di dimensioni, dove modelli più grandi significano risultati migliori. Le startup come Not Diamond, stanno rendendo l'AI più pratica e diffusa sviluppando soluzioni economiche che valorizzano l'efficienza. Sfruttando una strategia aperta, multi-modello e adatta allo scopo, la tecnologia AI può scalare nella produzione e diventare veramente trasformativa. Tuttavia, continuiamo a vedere le aziende in difficoltà, poiché si trovano ad affrontare una serie di domande difficili:

Quale modello devo scegliere per la mia applicazione?

Quanto devo spendere?

Devo aggiornare la mia selezione di modelli esistente?

Devo incorporare dei modelli di ragionamento?

Dovrei utilizzare i miei dati per l'addestramento?

Quali prompt funzionano meglio per la mia attuale selezione di modelli approvati?

Queste sono le domande a cui i clienti riescono a rispondere grazie alle soluzioni innovative di IBM.

Il futuro non è un modello unico e monolitico. È una rete di modelli, modulari, efficienti e orchestrati in modo intelligente, che guidano produttività e crescita.



Nessun modello è il migliore in assoluto: alcuni sono più veloci, più economici o migliori per domini specifici e requisiti normativi. L'idea che un modello gigante possa risolvere ogni compito è sempre più impraticabile, dato che le esigenze di prestazioni, costi e conformità divergono. I modelli open source, come LLaMA e Mistral, stanno guadagnando terreno.

Nel frattempo, stanno emergendo modelli aziendali per casi d'uso specializzati e le pressioni regolatorie stanno alimentando la domanda di sovranità e controllo dei dati. Le aziende devono avere la flessibilità di adattarsi all'evoluzione dell'ecosistema, sia che si tratti di attività di riepilogo, generazione di codice o conformità.

La soluzione non è scegliere un singolo modello, ma indirizzare ogni prompt al modello adatto al compito. Il CEO di Not Diamond lo ha detto perfettamente: il mondo ha già capito che una rete di computer è meglio di un unico enorme computer. Lo stesso accadrà per i modelli: una rete di modelli supererà un modello grande.