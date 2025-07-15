Con nuovi grandi modelli costantemente rilasciati nella classifica degli LLM, la corsa per migliorare prestazioni ed efficienza a livello di modello continua. Sia le imprese che le startup stanno faticando a tenere il passo.
L'AI non è più un gioco di dimensioni, dove modelli più grandi significano risultati migliori. Le startup come Not Diamond, stanno rendendo l'AI più pratica e diffusa sviluppando soluzioni economiche che valorizzano l'efficienza. Sfruttando una strategia aperta, multi-modello e adatta allo scopo, la tecnologia AI può scalare nella produzione e diventare veramente trasformativa. Tuttavia, continuiamo a vedere le aziende in difficoltà, poiché si trovano ad affrontare una serie di domande difficili:
Queste sono le domande a cui i clienti riescono a rispondere grazie alle soluzioni innovative di IBM.
Il futuro non è un modello unico e monolitico. È una rete di modelli, modulari, efficienti e orchestrati in modo intelligente, che guidano produttività e crescita.
Nessun modello è il migliore in assoluto: alcuni sono più veloci, più economici o migliori per domini specifici e requisiti normativi. L'idea che un modello gigante possa risolvere ogni compito è sempre più impraticabile, dato che le esigenze di prestazioni, costi e conformità divergono. I modelli open source, come LLaMA e Mistral, stanno guadagnando terreno.
Nel frattempo, stanno emergendo modelli aziendali per casi d'uso specializzati e le pressioni regolatorie stanno alimentando la domanda di sovranità e controllo dei dati. Le aziende devono avere la flessibilità di adattarsi all'evoluzione dell'ecosistema, sia che si tratti di attività di riepilogo, generazione di codice o conformità.
La soluzione non è scegliere un singolo modello, ma indirizzare ogni prompt al modello adatto al compito. Il CEO di Not Diamond lo ha detto perfettamente: il mondo ha già capito che una rete di computer è meglio di un unico enorme computer. Lo stesso accadrà per i modelli: una rete di modelli supererà un modello grande.
IBM considera Not Diamond come la costruzione di un'infrastruttura essenziale per il prossimo capitolo dell'AI aziendale, che si allinea alla nostra visione di ecosistemi AI aperti, sicuri e flessibili. Proprio come Kubernetes è diventato il livello di orchestrazione per le applicazioni cloud-native, i router modello come Not Diamond possono rappresentare la spina dorsale dei sistemi AI-native.
Not Diamond sta creando una piattaforma che indirizza istantaneamente le query tra i modelli, adatta dinamicamente i prompt e consente alle aziende di adottare nuovi modelli senza ritardi, riscritture o vincoli. Il sistema di adattamento dei prompt riscrive automaticamente i prompt per i diversi modelli, migliorando la precisione fino al 60% e riducendo il tempo di prompt engineering da ore a minuti.
I team non sono più tenuti a regolare manualmente i prompt per ogni nuovo modello. L'adattamento dei prompt cerca migliaia di varianti e implementa la soluzione più efficiente ed efficace.
Oltre al routing dei modelli, la piattaforma di Not Diamond è un critico abilitatore di una strategia AI adatta allo scopo: i migliori prompt per i tuoi modelli e i migliori modelli per i tuoi clienti, perfettamente integrati nei workflow.
IBM è orgogliosa di sostenere Not Diamond nella costruzione collettiva di una strategia multi-modello.
