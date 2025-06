È risaputo che si possono avere dei modelli "legittimi ma pessimi", il che significa che si deve lavorare all'etica che circonda l'AI. E ogni volta che si affronta il tema dell'etica, bisogna essere dei bravi insegnanti.

Devi essere in grado di insegnare alle persone che costruiscono o acquistano modelli per conto della tua organizzazione a farlo in modo coerente con l'etica aziendale.

Prendiamo, ad esempio, il valore umano di "equità". Tutti ci aspettiamo che i modelli AI siano equi, ma quale definizione di equità viene rappresentata nel modello AI? Come società, non possiamo stabilire un'unica definizione di equità che valga per tutti, in tutto il mondo.

Ciò significa, in pratica, che chi si occupa dei programmi di etica e governance dell'AI all'interno delle organizzazioni si trova a occuparsi anche dei programmi di alfabetizzazione AI.

Questi programmi di alfabetizzazione AI non si limitano a insegnare ai dipendenti come utilizzare l'AI sul lavoro per essere più produttivi. La prima fase dell'alfabetizzazione AI è imparare quale sia il rapporto che l'organizzazione vuole avere con l'AI. I programmi di alfabetizzazione introducono i principi fondamentali che le organizzazioni si aspettano di vedere riflessi in qualsiasi soluzione AI che venga creata o acquistata. Essi insegnano come rendere operativo ciascuno di questi principi o come dar loro vita su diversi livelli di rischio.

Questi programmi di alfabetizzazione AI sono inevitabilmente multidisciplinari, perché avere fiducia nell'AI non è tanto un problema tecnico, quanto piuttosto un problema socio-tecnico. Creare modelli che riflettano i valori umani può essere una delle cose più difficili che noi, come esseri umani, ci siamo prefissati di fare. Ciò richiede persone con esperienza in ogni campo.

Essere responsabili dell'AI è un compito importante, ed è per questo che queste persone hanno bisogno di un grande potere e di un mandato finanziato per svolgere questo lavoro. Non può essere solo un'attività secondaria. Ci vuole molto impegno per affrontare correttamente queste sfide. Tutte le organizzazioni dovrebbero impegnarsi a delegare la responsabilità sull'AI in modo responsabile.