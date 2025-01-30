Quando il ransomware uccide: attacchi alle strutture sanitarie

Poiché gli attacchi ransomware continuano a intensificarsi, il loro impatto è spesso misurato in perdita di dati e difficoltà finanziarie. Ma che dire della perdita di vite umane? In nessun luogo la minaccia del ransomware è più acuta che nel settore sanitario, dove la vita dei pazienti è letteralmente in gioco.

Dal 2015 si è registrato un aumento impressionante degli attacchi ransomware alle strutture sanitarie. E le conseguenze sono gravi: servizi di emergenza deviati, trattamenti critici ritardati e persino decessi. Nel frattempo, la promessa fatta da alcuni gruppi ransomware durante la pandemia di COVID-19 di evitare di attaccare gli operatori sanitari è stata abbandonata. È chiaro che ora gli ospedali sono un bersaglio leale.

Gli attacchi ransomware al settore sanitario causano danni reali ai pazienti, influenzando i tassi di sopravvivenza e minacciando altri servizi critici. E il ransomware che prende di mira altre infrastrutture critiche comporta gravi implicazioni per lo stato di salute e la sicurezza pubblica.