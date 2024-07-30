I team di sicurezza stanno diventando sempre più abili nel rilevare e rispondere alle incursioni, ma gli aggressori stanno infliggendo danni sempre maggiori ai profitti delle organizzazioni. Il recente report Cost of a Data Breach del 2024 di IBM ha rilevato che il costo medio globale di una violazione dei dati ha raggiunto il record di 4,88 milioni di dollari. Si tratta di un aumento del 10% rispetto al 2023 e del picco più alto dall'inizio della pandemia.

Mentre lo studio rileva che le organizzazioni, in media, hanno migliorato i tempi di identificazione e contenimento delle violazioni, l'aumento dei costi aziendali ha fatto lievitare il costo medio globale delle violazioni. Tra i maggiori elementi che hanno contribuito, troviamo la perdita di costi aziendali, le spese derivanti dal supporto clienti post-violazione (come l'installazione di help desk e servizi di monitoraggio del credito) e il pagamento di multe regolamentari. Circa il 70% delle 604 organizzazioni studiate ha riferito che le proprie operazioni sono state significativamente o moderatamente interrotte.

La nuova ricerca, condotta indipendentemente dall'Istituto Ponemon e analizzata da IBM, ha studiato organizzazioni violate provenienti da 16 paesi e regioni e in 17 settori. Ha inoltre incluso interviste con 3.556 professionisti della sicurezza e del business provenienti dalle organizzazioni coinvolte. Giunto alla sua 19a edizione, il Report Cost of a Data Breach fornisce insight e ricerca aggiornata, diventando un benchmark fondamentale per il settore.

Sebbene i risultati del report suggeriscano che alcuni danni derivanti da una violazione siano inevitabili, evidenziano anche diverse aree di rischio che i team di sicurezza possono e devono affrontare. Ad esempio, i risultati sottolineano la crescente importanza delle tecnologie AI per la sicurezza e dell'automazione per mitigare l'impatto delle violazioni e ridurre i costi associati a tali violazioni.

Di seguito sono riportati questi punti chiave e diversi altri del report Cost of a Data Breach 2024.