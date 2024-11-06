Dal suo lancio nell'agosto 2013, Telegram è diventata l'app di messaggistica preferita dagli utenti attenti alla privacy. Per iniziare a usare l'app, gli utenti possono registrarsi utilizzando sia il loro vero numero di telefono sia un numero anonimo acquistato dal marketplace blockchain di Fragment. Nel secondo caso, Telegram non può essere collegato al numero di telefono reale dell'utente né ad altre informazioni di identificazione personale (PII).

Telegram è da tempo noto anche per la sua politica di moderazione non interventista. La piattaforma ha dichiarato esplicitamente nelle sue FAQ che nelle chat private non ci sarebbe stata alcuna moderazione. La moderazione dei contenuti era guidata dagli utenti e la segnalazione delle attività illegali era responsabilità degli utenti stessi. Al contrario, molti dei suoi simili, come WhatsApp, investono molto nella moderazione dei contenuti e nella collaborazione con le forze dell'ordine.

Queste caratteristiche hanno anche reso Telegram l'app di messaggistica preferita per crimini informatici e altre attività illegali. Ciò include la distribuzione di malware, la vendita di beni e servizi illegali, il reclutamento di collaboratori e il coordinamento di attacchi informatici. Per i gruppi di criminalità informatica più organizzati, Telegram è un punto di riferimento per la condivisione di intelligence operativa e l'amplificazione di attività illecite in modo molto simile a come fanno le organizzazioni legittime sui canali mainstream.

Tuttavia, l'approccio di Telegram alla privacy degli utenti e alla moderazione dei contenuti è cambiato notevolmente dopo l'arresto del CEO Pavel Durov in Francia il 24 agosto 2024: l'azienda che ha silenziosamente modificato la sua pagina FAQ e la sua politica sulla privacy nelle settimane successive. Sebbene il codice sorgente dell'app non sia cambiato, secondo il portavoce di Telegram Remy Vaughn, gli utenti possono ora segnalare attività illegali per la rimozione automatica o la moderazione manuale. Inoltre, Telegram ha aggiornato la propria politica sulla privacy, affermando che, qualora dovesse ricevere un'ordinanza giudiziaria valida, divulgherà i numeri di telefono e gli indirizzi IP degli utenti.