Le organizzazioni in carico di questi modelli AI devono essere trasparenti sul motivo per cui hanno preso una decisione particolare in merito ai dati o hanno scelto un determinato approccio. Oppure perché hanno scelto una metodologia piuttosto che un'altra. Le persone devono creare una scheda informativa per le loro soluzioni AI che fornisca informazioni importanti sul modello.

Ad esempio, aspetti come l'uso appropriato previsto, la provenienza dei dati, la metodologia, chi è responsabile, quando viene verificato il modello e con quale frequenza? Per cosa viene verificato, quali sono i risultati del controllo e così via.

Separatamente, le persone devono essere abbastanza consapevoli di sé da capire se quella riflessione è o meno in linea con i loro valori; in caso contrario, devono cambiare approccio.

"Quindi, quando senti le persone dire: "il mio modello di AI non ha alcun pregiudizio", ricorda questo: tutti i dati sono distorti. La chiave è essere trasparenti sul motivo per cui si ritiene che questi dati siano la cosa più importante da avere nel proprio modello," ha affermato Boinodiris. E ricorda di essere sempre introspettivo, in quanto i nostri punti di vista, la nostra filosofia, cambieranno nel tempo.

La fiducia nell'AI si guadagna, non si dà. Discutere con i membri del team in merito all'origine dei loro pregiudizi e riconoscere che la creazione di un modello AI responsabile e affidabile non è lineare e richiede un duro lavoro.