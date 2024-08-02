Cosa sta già cambiando l'EU AI Act per le aziende

L'Unione Europea (UE) è il primo grande mercato a definire nuove regole per l'AI.

"L'obiettivo è trasformare l'UE in un hub globale per un'AI affidabile", secondo i funzionari dell'UE.

L'AI Act adotta un approccio basato sul rischio, cioè categorizza le applicazioni in base al potenziale rischio per i diritti fondamentali e la sicurezza. Alcune delle disposizioni più importanti includono: il divieto di alcune pratiche di AI ritenute inaccettabili, standard per lo sviluppo e la distribuzione di determinati sistemi di AI ad alto rischio e regole per modelli di AI per scopi generali (GPAI). I sistemi AI che non rientrano in una delle categorie di rischio dell'EU AI Act non sono soggetti ai requisiti previsti dalla legge (sono spesso soprannominati categoria di "rischio minimo"), anche se alcuni potrebbero dover soddisfare obblighi di trasparenza e rispettare altre leggi esistenti.

"Si tratta di una forma di pragmatismo normativo che mira ad adattare i vincoli al livello di rischio", afferma Bruno Massot, Vicepresidente, assistente consulente generale e responsabile legale di IBM® Europe.

In base a queste nuove regole, saranno vietate alcune applicazioni di AI che minacciano i diritti dei cittadini. Tra queste, i sistemi di categorizzazione biometrica basati su caratteristiche sensibili, la raccolta non mirata di immagini facciali da internet o filmati CCTV per creare database di riconoscimento facciale, il riconoscimento delle emozioni sul posto di lavoro e nelle scuole, e la polizia predittiva.

L'AI Act è stato approvato dal Parlamento UE il 22 aprile e dagli Stati membri dell'UE il 21 maggio. È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 12 luglio ed è entrata in vigore il 1° agosto, con diverse disposizioni della legge che sono entrate in vigore in fasi successive.

L'EU AI Act seguirà un calendario molto veloce.

"Sta accadendo molto rapidamente, ma non è una sorpresa. Le bozze sono note da tempo. È anche importante procedere rapidamente, perché la tecnologia sta avanzando molto rapidamente", osserva Massot.

Al sesto mese, entrano in vigore i divieti sulle pratiche di AI vietate. Al nono mese, i codici di condotta diventano applicabili. Al dodicesimo mese, entrano in vigore le regole sull'AI per scopi generali, inclusa la governance. Dopo 24 mesi entreranno in vigore le regole per i sistemi AI a rischio elevato. Infine, 36 mesi dopo l'entrata in vigore, si applicheranno le regole per i sistemi di AI che sono prodotti o componenti di prodotti regolamentati da specifiche leggi UE.

Il mancato rispetto della legge può comportare multe ingenti, di fino a 35 milioni di euro o pari al 7% del fatturato annuo di un'azienda.